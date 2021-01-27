10 главных привычек женщин, которые всегда в форме

Внутреннее сияние и непоколебимая мотивация не только возможны, но и достижимы/Pixabay

У вас наверняка есть такая подруга или знакомая, которая всегда в форме? Женщины, которые тренируются каждый день (даже в отпуске) и, кажется, всегда контролируют, что они едят, как будто они никогда не съедали всю упаковку печенья за один рекламный перерыв. Зимой или летом они всегда светятся изнутри и имеют слишком много энергии (да, даже в понедельник утром перед второй чашкой кофе).

Возможно, у вас даже есть коллега, знакомая или соседка по комнате, настолько здоровая и мотивированная, что вы задаетесь вопросом, принимает ли она волшебную таблетку, или, может быть, она просто родилась с ней.

Но вот и хорошие новости для нас, простых смертных: не существует генетической особенности или волшебной пилюли, которая держит вас в форме. Вместо этого существует набор простых привычек.

Это означает, что внутреннее сияние и непоколебимая мотивация не только возможны, но и достижимы.

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Во-первых, давайте определим, что означает "быть в форме". Быть в форме - это не показатель на весах и даже не набор из шести кубиков пресса. В конце концов, штаны определенного размера никогда не могут быть достаточно мощными, чтобы дать вам это освещенное изнутри сияние и безграничную энергию.

Вот 10 общих привычек, которые есть у женщин, которые всегда в форме.

1. Они ищут удовольствия в упражнениях

Может быть, вы думаете, что женщины, которые всегда в форме, - это редкая порода, которая вышла из утробы матери с любовью к длительным пробежкам, но это неправда. Вместо того чтобы врожденно получать удовольствие от интенсивных упражнений, они находят радость в упражнениях.

Может быть, у них есть любимая тренировка, такая как барре или балет, может быть, они бегают, чтобы очистить свой разум и почувствовать центрированность, или, может быть, они обрели покой и стабильность в ежедневных ритуалах упражнений. Независимо от того, как они это делают, они находят удовольствие в упражнениях и тренируются потому, что хотят, а не потому, что должны.

2. Они думают о том, что есть, а не о том, что не есть

Впервые эта мудрость появилась в книге "Французские женщины не толстеют" много лет назад, но этот принцип во многих отношениях должен проявлятся в философии питания (например, идеология складывания вместо вычитания).

Культура питания научила нас сосредотачиваться на том, чего нельзя есть: обезжиренных продуктах, низкоуглеводных диетах или этикетках с надписью "без добавления сахара". Вместо того чтобы беспокоиться о том, что им не следует есть, женщины, которые всегда в хорошей форме, восхищаются едой, которую они едят: свежими салатами, согревающим рагу, вкусными овощными блюдами и освежающими смузи. Когда дело доходит до мороженого, сыра или Фетуччини Альфредо, они получают удовольствие от настоящего, вместо того, чтобы ограничивать или злоупотреблять искусственными альтернативами.

3. Они остаются активными вне тренажерного зала или назначенного времени тренировки

Женщины, которые всегда остаются в форме, не ограничивают свою активность 60-минутной тренировкой или тренировкой в ​​тренажерном зале. Вместо этого они в целом ведут более активный образ жизни. Да, и они не ходят по гостиной перед сном, чтобы сделать последний из своих 10 000 шагов.

Они больше двигаются и меньше сидят, потому что для них это естественно. Попробуйте добавить в свою жизнь больше движений, не связанных с упражнениями.

Даже если у вас обычная работа за столом, есть много способов сделать свой день более подвижным. Например, чаще выгуливайте собаку, стойте во время работы, попробуйте заниматься садоводством, если у вас есть двор, больше убирайте свой дом, гуляйте везде, где только можете, танцуйте во время приготовления еды или подготовки, потягивайтесь во время просмотра телевизора и выходите на улицу, чтобы принимать конференц-звонки.

4. Они отдыхают

Если вы думаете, что оставаться в форме зависит только от того, сколько вы тренируетесь, подумайте еще раз. Совершенно верно - женщины, которые всегда в форме, знают, что ключ к здоровью - это баланс, а не совершенство. Ваше тело нуждается в восстановлении так же сильно, как и в движении, поэтому используйте дни отдыха, как любой день тренировки.

Подумайте о легкой растяжке, если вы чувствуете себя напряженно, или о роскошной ванне, чтобы успокоить мышцы и расслабить разум. Кроме того, расставление приоритетов во сне - одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для своего тела.

Избавьтесь от токсинов из своего режима сна, придерживаясь расписания, расслабляясь в ночное время и улучшая условия сна.

5. Они никогда не бывают слишком голодными или слишком сытыми

В то время как вредная диета заставляет нас думать, что меньше есть, женщины в хорошей форме знают, что наши тела никогда не должны чувствовать себя обделенными или голодными до такой степени, что мы чувствуем себя слабыми или "голодными".

Чувство чрезмерного голода мешает нам интуитивно понять, чего хочет тело, и сделать выбор, основанный на том, что нам действительно нравится. Кроме того, еда не враг - это энергия. А организму нужно много энергии только для того, чтобы существовать, а тем более для тренировок, погони за детьми или проведения встреч подряд в течение всего дня.

Если вы проголодались вскоре после еды, попробуйте добавить больше клетчатки в овощи, бобовые, орехи, семена и цельнозерновые продукты. Всегда носите с собой питательные закуски на случай, если вы проголодаетесь, и подумайте о салате или закусках в середине дня из некоторых овощей, если перерыв между обедом и ужином кажется слишком длинным.

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С другой стороны переедание до ощущения "сытости" может вызвать у нас вялость, тошноту и затруднить пищеварение. Попробуйте есть более осознанно и медленнее жевать, чтобы осознавать, когда вы больше не наслаждаетесь едой и едите просто потому, что она перед вами. Кроме того вы можете есть, даже когда вы не голодны. Это может быть из-за скуки, эмоций или стресса, поэтому кормите себя другими способами, если вы обнаружите, что у вас появляется тяга, не имеющая ничего общего с сигналами голода.

6. Они прислушиваются к своему телу вместо того, чтобы придерживаться модных диет

Модные диеты никогда не бывают устойчивыми. Если диета действительно помогает вам прийти в форму, она не поможет вам оставаться в форме. На самом деле модных диет для всегда здоровых женщин не существует. Вместо этого их метод питания - это образ жизни, а не диета.

Они знают, от каких продуктов их организм чувствует себя хорошо, а от каких - вялость или тошноту. Секрет здоровья кроется изнутри, а не из внешних источников, таких как модные диеты или планы питания. Ваше тело уже знает, что ему нужно, чтобы быть здоровым, вам просто нужно послушать это.

Женщины, которые всегда в форме, знают, как формировать привычки, а затем превращать их в рутину/Pinterest

7. Они пьют много воды

Вода - это жизненная сила организма, и сохранение гидратации имеет решающее значение для здоровья каждого органа, клетки и системы в нем. До 60 процентов человеческого тела состоит из воды, поэтому мы можем помочь более чем половине функций организма, просто оставаясь гидратированными. Неудивительно, что женщины, которые всегда в форме, постоянно пьют воду.

8. Они соблюдают распорядок дня

Женщины, которые всегда в форме, знают, как формировать привычки, а затем превращать их в рутину. Привычки полезны. Просто сделайте это. Распорядок дня также полезен, потому что он обеспечивает последовательность даже в самые загруженные дни.

Например, если ежедневное занятие йогой является частью вашего распорядка, вам не нужно думать о том, следует ли вам вписывать его в напряженный денью. Чтобы выработать здоровые привычки, начните с чего-то даже более простого, чем вы думаете. Два отжимания в день могут превратиться в 60-минутные тренировки, а упражнения легко превратить в повседневную привычку. Определенные утренние и ночные распорядки также имеют решающее значение для общего здорового образа жизни, поскольку они настраивают весь ваш день на успех.

9. Они делают свою жизнь интересной

Возможно, самая недооцененная привычка к здоровью - это постоянно пробовать что-то новое. Самые здоровые люди знают, что секрет долгой жизни заключается в том, чтобы сохранять интерес и бросать вызов. Да, это означает пробовать новые тренировки и экспериментировать с новыми рецептами, но это также означает пробовать что-то новое, помимо здоровья и фитнеса.

Как бы банально это ни звучало, жизнелюбие не только делает вас счастливыми, но и сохраняет мотивацию. Когда вы чувствуете усталость в течение дня, это, вероятно, знак того, что вы сделали недостаточно, разжигает в вас огонь. Сохраняйте любопытство, пробуйте новое и проводите больше времени в погоне за интересами, хобби и делами, которые вам интересны. Неважно, ориентированы ли они на здоровье или нет; они сделают вас здоровее и, что более важно, сделают вас счастливее.

10. Они знают, чего заслуживают

Нам часто трудно правильно питаться, заботиться о себе или заниматься спортом, потому что мы не видим себя такими людьми, которыми хотели бы. Порочный круг, не так ли? Уверенность - это состояние ума, а не обстоятельства. У уверенных в себе людей больше шансов оставаться в форме (а не наоборот), потому что уверенность в себе - это просто вопрос выполнения обещаний, данных себе.

Вы укрепляете уверенность в себе, когда постоянно появляетесь ради того, ради чего хотите появиться (да, это так просто!). А когда вы любите себя, вы едите, двигаетесь и живете таким образом, чтобы питать и заботиться о теле, а не из-за наказания, стеснения или обиды.

"Форма" - это не размер или цифры на шкале; это о том, чтобы дать вашему телу инструменты, чтобы чувствовать себя лучше, потому что вы этого заслуживаете.