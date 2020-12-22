10 лучших продуктов для исцеления после тяжелой болезни

Многие продукты, включая фрукты, овощи, полезные жиры и источники белка, уменьшают воспаление / 1zoom.ru

Независимо от того, восстанавливаетесь ли вы после болезни или операции, продукты и напитки, которые вы потребляете, могут помочь или затруднить ваше выздоровление.

Было доказано, что многие продукты, включая фрукты, овощи, полезные жиры и источники белка, уменьшают воспаление, улучшают иммунную функцию, способствуют заживлению и обеспечивают топливо, необходимое для выздоровления.

Вот 10 целебных продуктов, которые могут помочь вашему организму восстановиться.

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1. Листовые зеленые овощи

Листовые зеленые овощи, такие как капуста, шпинат, руккола, зелень горчицы и швейцарский мангольд, богаты питательными веществами, которые уменьшают воспаление, укрепляют иммунную функцию и улучшают заживление ран, что делает их идеальным выбором для ускорения выздоровления.

Листовая зелень богата витамином С, марганцем, магнием, фолиевой кислотой и провитамином А, которые необходимы для иммунной функции и общего состояния здоровья.

Они также богаты полифенольными антиоксидантами, которые обладают мощными противовоспалительными и иммуноподдерживающими свойствами.

Фактически, исследования показывают, что определенные полифенолы, включая антиоксидант кверцетин, которые сконцентрированы в зеленых листовых овощах, могут помочь подавить производство воспалительных белков, таких как TNF-альфа.

Более того, витамин С необходим для заживления ран, поэтому листовая зелень является хорошим выбором при восстановлении после операции.

2. Яйца

После операции вашему организму требуется значительно больше белка, чем текущая Рекомендуемая суточная норма (RDA), составляющая 0,8 грамма на кг веса тела.

Яйца являются не только отличным источником хорошо усваиваемого белка, обеспечивая 6 граммов на большое яйцо (50 граммов), но и питательными веществами, которые поддерживают здоровье иммунной системы и заживление ран.

Цельные яйца содержат витамины A и B12, а также цинк, железо и селен, которые играют жизненно важную иммунную роль.

3. Лосось

Лосось богат белком, витамином B, селеном, железом, цинком и жирами омега-3.

Более того, исследования показывают, что его жиры омега-3 могут способствовать заживлению ран, повышать иммунный ответ и уменьшать воспаление при приеме в форме добавок (10).

Кроме того, всего 85 граммов выловленного в дикой природе лосося обеспечивают более 70% вашей дневной потребности в селене, минерале, регулирующем воспаление и иммунный ответ (11).

Яйца являются не только отличным источником хорошо усваиваемого белка / Pixabay

Хотя употребление в пищу лосося, вероятно, безопасно, вам следует поговорить со своим врачом, прежде чем принимать добавки с рыбьим жиром до или после операции. Недавние исследования показывают, что эти добавки не увеличивают риск кровотечения, но некоторые хирурги все равно не рекомендуют рыбий жир.

4. Ягоды

Ягоды полны питательных веществ и растительных соединений, которые могут помочь вашему организму выздороветь.

Например, в ягодах содержится много витамина С, который способствует заживлению ран, стимулируя выработку коллагена - самого распространенного белка в вашем организме.

Они также содержат антиоксиданты, такие как антоцианы, которые представляют собой растительные пигменты, которые придают ягодам яркий цвет, а также обладают противовоспалительным, противовирусным и иммуностимулирующим действием.

5. Орехи и семена

Орехи и семена, такие как миндаль, пекан, грецкие орехи, семена подсолнечника и семена конопли, являются отличным выбором для подпитки вашего тела в процессе восстановления. Эти продукты содержат растительный белок, полезные жиры, витамины и минералы, способствующие заживлению.

Например, орехи и семена являются хорошим источником цинка, витамина Е, марганца и магния. Витамин Е действует в организме как антиоксидант, защищая от повреждения клеток. Это также важно для здоровья иммунной системы.

Некоторые исследования отмечают, что здоровый уровень витамина E может улучшить функцию защитных иммунных клеток, таких как естественные клетки-киллеры (NK-клетки), которые помогают бороться с инфекциями и болезнями.

6. Птица

Определенные аминокислоты, которые являются строительными блоками белка, играют важную роль в заживлении ран и иммунной функции.

Птица, в том числе курица и индейка, содержат глутамин и аргинин, две аминокислоты, которые могут помочь выздоровлению и заживлению.

Глютамин обеспечивает клеточную защиту во время стресса, такого как болезнь или травма, в то время как аргинин способствует выработке коллагена и заживлению ран.

Более того, аргинин быстро истощается во время стресса, травм и болезней, что делает адекватное потребление этой аминокислоты еще более важным.

7. Мясные субпродукты

Органическое мясо - одна из самых питательных продуктов, которые вы можете есть. Они могут похвастаться множеством питательных веществ, поддерживающих иммунную систему, включая витамин А, железо, цинк, витамины группы В и медь, которые необходимы для производства соединительной ткани и коллагена.

Витамин А, который необходим для правильного ответа иммунных клеток, помогает подавлять воспалительные клетки и имеет решающее значение для здоровья кожи и заживления ран.

Кроме того, мясные субпродукты являются отличным источником белка, необходимого для восстановления после операций и болезней.

8. Крестоцветные овощи

Крестоцветные овощи, такие как цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста и капуста, хорошо известны своей впечатляющей пользой для здоровья. Они могут способствовать выздоровлению благодаря широкому спектру витаминов, минералов и антиоксидантов.

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Крестоцветные овощи содержат глюкозинолаты - соединения, которые организм превращает в изотиоцианаты. Было показано, что изотиоцианаты способствуют укреплению иммунного здоровья, подавляя воспаление, активируя иммунную защиту и вызывая смерть инфицированных клеток.

Кроме того, эти овощи содержат множество питательных веществ, которые необходимы вашему организму во время восстановления, такие как витамины C и B.

9. Моллюски

Моллюски, такие как устрицы, мидии и моллюски, богаты питательными веществами, особенно цинком, которые могут способствовать восстановлению.

Цинк имеет решающее значение для здоровой иммунной функции. Этот минерал также может помочь ускорить выздоровление и способствовать заживлению ран, благодаря чему моллюски отлично подходят для восстановления после операции.

Всего 6 устриц среднего размера (59 грамм) обеспечивают более 300% дневной нормы цинка.

10. Сладкий картофель

Употребление здоровой пищи с высоким содержанием углеводов, такой как сладкий картофель, важно для восстановления. Углеводы не только обеспечивают энергию, необходимую вашим клеткам для заживления, но и ферменты, такие как гексокиназа и цитрат-синтаза, которые способствуют заживлению ран.

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На самом деле, недостаточное потребление углеводов может ухудшить заживление ран и замедлить выздоровление.

Сладкий картофель - это питательный источник углеводов, богатый противовоспалительными растительными соединениями, витаминами и минералами, включая витамин С, каротиноиды и марганец, которые могут оптимизировать иммунный ответ и помочь вашему организму восстановиться.

Другие способы помочь вашему телу исцелиться

Помимо соблюдения здоровой диеты, богатой питательными веществами, другие изменения образа жизни могут способствовать выздоровлению.

Отдых необходим при восстановлении после болезни, травмы или операции. Кроме того, достаточное количество сна способствует процессу восстановления вашего тела.

Фактически, недостаток сна может нанести вред иммунной функции и замедлить выздоровление.

Гидратация также важна для каждого аспекта заживления и восстановления, особенно для правильного ухода за ранами. Кроме того, заболевания, сопровождающиеся лихорадкой и диареей, могут увеличить ваши потребности в жидкости.

Кроме того, вы должны избегать сигарет и алкоголя, когда выздоравливаете после болезни или травмы. Курение и питье могут замедлить выздоровление, ухудшить заживление ран и подавить вашу иммунную систему.

Недостаток цинка и витаминов B12 и A также может препятствовать выздоровлению. Если вас беспокоит дефицит питательных веществ, поговорите со своим врачом.