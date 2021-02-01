10 мифов о сексуальном влечении, которые эксперты называют токсичными

Существует ряд мифов о сексуальном влечении, например, о том, что устрицы стимулируют желание. / Ivona. Bigmir

Сексуальное влечение (или либидо) - это инстинкт, желание или энергия участвовать в сексе. Нет правильной или неправильной частоты или количества секса.

У каждого есть свои собственные основы того, что такое "нормальное" либидо, потому что оно варьируется от человека к человеку.

"Желание секса основано на множестве факторов, в том числе на том, как мы себя чувствуем умственно и физически, обстановке, стимулах, человеке, с которым мы находимся. Сексуальное желание приливы и отливы в ответ на ситуации", - говорит Джастин Р. Гарсиа, магистр наук, доктор философии, исследователь секса и исполнительный директор Института Кинси при Университете Индианы.

Существует ряд мифов о сексуальном влечении, например, о том, что устрицы стимулируют желание и что у всех мужчин высокое половое влечение. Важно развенчать эти заблуждения, чтобы люди не могли распространять неточную информацию и не давали излишне давить на себя или партнеров.

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Вот некоторые из наиболее распространенных мифов о половом влечении, в которые нам нужно перестать верить, сообщает Insider.

Миф 1: у женщин половое влечение ниже, чем у мужчин

Исследование 2014 года показало, что сексуальное желание проявляется одинаково среди мужчин и женщин в зависимости от сексуального возбуждения и мотивации, а также частоты сексуального желания. Оно также пришло к выводу, что гендерные нормы и неточные методы, используемые в исследованиях, влияют на предполагаемые гендерные различия.

На либидо может повлиять беременность, кормление грудью, болезнь, менопауза или андропауза из-за гормональных изменений, но это не означает, что женщины по своей природе имеют более низкое половое влечение, чем мужчины.

"Любая женщина может сообщить о гораздо более высоком или гораздо более низком исходном интересе к сексу, чем любой конкретный мужчина", - говорит Гарсия.

Миф 2: устрицы - афродизиак

Такие продукты, как устрицы, шоколад, клубника и мед, часто называют афродизиаками, которые увеличивают сексуальное желание при употреблении. Однако это утверждение не подтверждается наукой. Существует ограниченное количество исследований, предполагающих, что любая конкретная пища может усилить половое влечение, но хорошо сбалансированная диета может улучшить общее здоровье сердца, что часто способствует лучшему сексуальному здоровью, - говорит Сет Коэн, доктор медицины, магистр здравоохранения, доцент урологии и директор отделения сексуальной медицины в Медицинской школе Гроссмана Нью-Йоркского университета.

Многие могут найти шоколад - или любой другой чувственно аппетитный продукт - привлекательным, потому что он часто является источником удовольствия, поддерживая интерес человека к дальнейшим хорошим ощущениям, включая сексуальное наслаждение.

Миф 3: сексуальное влечение никогда не увеличится

Половое влечение может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от различных обстоятельств, поэтому можно повысить либидо, когда оно ниже, чем обычно. По словам Коэна, человек может делать это, занимаясь движениями или упражнениями, которые нравятся, уменьшая стресс, повышая внимательность и придерживаясь диеты, которая соответствует вашим потребностям здоровья. Недостаток качественного сна также влияет на сексуальную функцию, поэтому спите от семи до девяти часов каждую ночь и ознакомьтесь с этими советами, как лучше спать, если у вас возникли проблемы.

Миф 4: Люди с хроническими заболеваниями или ограниченными возможностями всегда имеют низкое половое влечение

Распространено заблуждение, что люди с инвалидностью менее сексуальны, чем трудоспособные. "Некоторые люди испытывают сексуальное удовольствие иначе, чем другие, но это не означает, что они обязательно более или менее заинтересованы в сексуальной активности", - говорит Гарсия.

Хронические заболевания и инвалидность могут влиять на сексуальную функцию или возбуждение, но неправильно думать, что они не получают удовольствия от секса или не могут заниматься сексом. Имейте в виду, что удовольствие и близость не одинаковы для всех, и секс - это нечто большее, чем проникновение.

Миф 5: у всех мужчин высокое половое влечение

"Не все мужчины обладают высоким сексуальным влечением. Я ежедневно вижу множество мужчин в возрасте от 20 до 80 лет, у которых половое влечение снижено по разным причинам, будь то депрессия, беспокойство, стресс, низкая самооценка и образ тела, увеличение веса, плохое питание, многочисленные проблемы со здоровьем и многое другое", - говорит Коэн.

Сексуальное желание варьируется, поэтому основание для "высокого сексуального влечения" субъективно. Также вредно для всех участников думать, что у мужчин сильное половое влечение, это ставит нереалистичные стандарты для мужчин и вредные ожидания для других.

Миф 6: возраст - единственный фактор, снижающий половое влечение

Хотя это правда, что половое влечение может измениться с возрастом, существует множество психологических и физических факторов, которые могут повлиять на него. Психическое и эмоциональное благополучие, а также такие привычки, как курение, употребление алкоголя и некоторые наркотики, могут вызвать снижение полового влечения. Факторы взаимоотношений и страх последствий (таких как ИППП или беременность) также могут сильно препятствовать половому влечению человека.

Важно: медицинские заболевания, утомляемость и гормональные изменения также влияют на либидо. Было обнаружено, что некоторые антидепрессанты, лекарства от кровяного давления и противоэпилептические препараты снижают половое влечение и влияют на оргазмическую реакцию.

Миф 7: чтобы поддерживать высокое половое влечение, н---ужно часто заниматься сексом

"Для поддержания здорового и удовлетворительного либидо нет необходимости в частой сексуальной активности", - говорит Гарсия.

Хотя это правда, что занятие сексом может увеличить желание секса, "большинство людей могут возбуждаться и испытывать сексуальное желание в отсутствие сексуальной активности в последнее время, даже после длительных периодов воздержания", - говорит Гарсия.

Миф 8: Порнография не влияет на половое влечение

Порнография может уменьшить половое влечение, обусловливая сексуальное возбуждение человека к элементам порнографии, которые не отражаются в действительности, что приводит к нереалистичным идеям близости, отношений и ожиданиям изображения тела. Сексуальные образы могут также повысить либидо, побуждая человека к более глубоким сексуальным отношениям с самим собой и возбуждая его сексуальное возбуждение. Тем не менее, многие люди, которые смотрят порнографию, либо в одиночку или с партнером, продолжают иметь сексуальное желание даже без порнографических стимулов, говорит Гарсия.

Миф 9: низкое половое влечение означает, что вы не можете получать удовольствие от секса

"У кого-то может быть относительно низкий сексуальный интерес, но затем он возбуждается довольно быстро", - говорит Гарсия. У людей часто возникает то, что называется ответным желанием, что означает, что, хотя они могут и не ощущать побуждения к сексу, им все же это нравится. Даже если человек хочет заниматься сексом реже, чем обычно, он все равно может получать от него столько же удовольствия, сколько и раньше. "Секс приносит удовлетворение сам по себе. Низкое половое влечение означает, что вы хотите его меньше", - говорит Коэн.

Миф 10: иметь низкое половое влечение - это плохо или стыдно

Половое влечение у всех разное и обычно меняется со временем. Однако, если ваше низкое половое влечение беспокоит вас или негативно влияет на ваши отношения, вы можете обратиться к врачу или сексопатологу, чтобы обсудить ваше сексуальное здоровье и устранить возможные причины.