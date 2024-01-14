3 лучших продукта, которые помогут прожить до 90 лет по мнению исследователя долголетия

Эти продукты легко приобрести в любом супермаркете в Украине.

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Что любят долгожители/ Коллаж Главред, фото flickr (Kenneth Leung, sharyn morrow)

Большинство из нас уверены, что не существует формулы, которая помогла бы прожить дольше. Но один из гуру долголетия утверждает, что употребление в пищу трех продуктов может увеличить ваши шансы прожить до 90 лет, пишет The Sun.

Автор и сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер изучил пять регионов мира, где жители регулярно доживают до глубокой старости, и назвал их "голубыми зонами". Он призвал людей обратить пристальное внимание на полуостров Никоя в Коста-Рике.

По словам Дэна, здесь самый низкий в мире уровень смертности в среднем возрасте, а это значит, что жители Никои, скорее всего, проживут далеко за пределами среднего возраста.

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В недавнем посте в своем Instagram гуру долголетия утверждает, что их долгой жизни во многом способствует мощный коктейль из трех продуктов.

"Их рацион состоит из трех продуктов, которые, как я могу утверждать, являются лучшей диетой, когда-либо изобретенной человеком. Благодаря этим продуктам люди, живущие на полуострове Никоя в Коста-Рике, в два с половиной раза чаще достигают 92-летнего возраста, чем жители США или Европы", - заявил он.

Вот три продукта питания, которые, по словам Дэна, предпочитают жители Никои.

Кукуруза

Первым продуктом в списке Дэна была кукуруза. По его словам, жители полуострова Никоя готовят из нее вкуснейшие тортильи из цельного зерна.

В своем фильме-фокусе "Дожить до 100" автор рассказал, что жители Никои традиционно обрабатывают кукурузу, замачивая ее зерна в древесной золе, что повышает питательную ценность. Кукуруза богата клетчаткой, а тортильи - сложными углеводами. Но вы можете воспользоваться питательной ценностью зерна, не превращая его в тортилью.

Кабачок

Следующим в списке продуктов, способствующих долголетию, по мнению Дэна, стал кабачок, богатый витаминами A, B и C, а также магнием и калием, которые, по данным Кливлендской клиники, крайне важны для здоровья костей, крови и сердца. Запеченный или добавленный в сытное рагу, этот овощ легко включить в свой рацион.

Бобовые

И наконец, Дэн рассказал, что жители Никои регулярно добавляют фасоль в свои блюда, предлагая до пяти различных сортов фасоли. Фасоль является основным продуктом питания во многих странах, включая Икарию в Грине и Сардинию в Италии. Эти три ингредиента известны как "три сестры" среди коренных народов полуострова Никоя.

"Вместе с этими тремя продуктами вы можете прожить всю жизнь. Вам нужно немного витамина B12, но в нем есть все сложные углеводы и белки, необходимые для пропитания человека", - утверждает Дэн.

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