УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

3 лучших продукта, которые помогут прожить до 90 лет по мнению исследователя долголетия

Лидия Неплях
14 января 2024, 18:19
Эти продукты легко приобрести в любом супермаркете в Украине.
3 лучших продукта, которые помогут прожить до 90 лет по мнению исследователя долголетия
Что любят долгожители/ Коллаж Главред, фото flickr (Kenneth Leung, sharyn morrow)

Большинство из нас уверены, что не существует формулы, которая помогла бы прожить дольше. Но один из гуру долголетия утверждает, что употребление в пищу трех продуктов может увеличить ваши шансы прожить до 90 лет, пишет The Sun.

Автор и сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер изучил пять регионов мира, где жители регулярно доживают до глубокой старости, и назвал их "голубыми зонами". Он призвал людей обратить пристальное внимание на полуостров Никоя в Коста-Рике.

По словам Дэна, здесь самый низкий в мире уровень смертности в среднем возрасте, а это значит, что жители Никои, скорее всего, проживут далеко за пределами среднего возраста.

видео дня

В недавнем посте в своем Instagram гуру долголетия утверждает, что их долгой жизни во многом способствует мощный коктейль из трех продуктов.

  • "Их рацион состоит из трех продуктов, которые, как я могу утверждать, являются лучшей диетой, когда-либо изобретенной человеком. Благодаря этим продуктам люди, живущие на полуострове Никоя в Коста-Рике, в два с половиной раза чаще достигают 92-летнего возраста, чем жители США или Европы", - заявил он.

Вот три продукта питания, которые, по словам Дэна, предпочитают жители Никои.

Кукуруза

Первым продуктом в списке Дэна была кукуруза. По его словам, жители полуострова Никоя готовят из нее вкуснейшие тортильи из цельного зерна.

В своем фильме-фокусе "Дожить до 100" автор рассказал, что жители Никои традиционно обрабатывают кукурузу, замачивая ее зерна в древесной золе, что повышает питательную ценность. Кукуруза богата клетчаткой, а тортильи - сложными углеводами. Но вы можете воспользоваться питательной ценностью зерна, не превращая его в тортилью.

Кабачок

Следующим в списке продуктов, способствующих долголетию, по мнению Дэна, стал кабачок, богатый витаминами A, B и C, а также магнием и калием, которые, по данным Кливлендской клиники, крайне важны для здоровья костей, крови и сердца. Запеченный или добавленный в сытное рагу, этот овощ легко включить в свой рацион.

Бобовые

И наконец, Дэн рассказал, что жители Никои регулярно добавляют фасоль в свои блюда, предлагая до пяти различных сортов фасоли. Фасоль является основным продуктом питания во многих странах, включая Икарию в Грине и Сардинию в Италии. Эти три ингредиента известны как "три сестры" среди коренных народов полуострова Никоя.

"Вместе с этими тремя продуктами вы можете прожить всю жизнь. Вам нужно немного витамина B12, но в нем есть все сложные углеводы и белки, необходимые для пропитания человека", - утверждает Дэн.

Больше о здоровье:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
здоровье
Реклама

Главное за день

У РФ максимальные потери: ВСУ уничтожили тысячи оккупантов вместе с техникой

У РФ максимальные потери: ВСУ уничтожили тысячи оккупантов вместе с техникой

19:09 Украина
В Украину врывается шторм: скорость ветра будет 25 м/с

В Украину врывается шторм: скорость ветра будет 25 м/с

18:58 Синоптик
В Украине могут начать отправлять на передовую людей из тюрем - нардеп

В Украине могут начать отправлять на передовую людей из тюрем - нардеп

18:20 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:42

Спекуляция на здоровье: тяжелобольная Тышкевич стала жертвой мошенников

19:17

Переговоры с Россией и Ближний Восток: Украина столкнулась с вызовами – WSJ

19:12

Относительно инициативы собирать дроны домамнение

19:09

У РФ максимальные потери: ВСУ уничтожили тысячи оккупантов вместе с техникой

19:02

Лунный календарь на 15 января: во второй половине дня ждите негатив

Байден показал миру решимость, ударив по Йемену - Илия КусаБайден показал миру решимость, ударив по Йемену - Илия Куса
18:58

В Украину врывается шторм: скорость ветра будет 25 м/с

18:20

В Украине могут начать отправлять на передовую людей из тюрем - нардеп

18:19

3 лучших продукта, которые помогут прожить до 90 лет по мнению исследователя долголетия

18:04

Россия собралась "шатать" Молдову: Санду раскрыла планы Путина и назвала дату

Реклама
18:00

Врач скорой помощи назвал худшее время для употребления кофе

17:56

Когда Влад Яма вернется в украину - коллега хореографа раскрыл секрет

17:55

Путин опозорился диким фейком: выдал "ДНРовца" за одессита в предвыборном ролике

17:38

Отсрочки от мобилизации по группе инвалидности не будет: в Раде хотят изменений

17:07

Большой риск оказаться под влиянием порчи: что нельзя делать 15 января

16:59

Победа Украины в войне с РФ: топ-генерал из США назвал главное условие

16:29

Хватит столовой ложки соли: как проверить качество подсолнечного масла

16:15

НАТО через несколько лет грозит война с РФ: в The Telegraph назвали опасный прогноз

16:00

4 имени самых счастливых женщин: рядом с ними всегда есть ангел-хранительВидео

15:57

Удар по аэродрому в Саках: уничтожен заместитель комполка – подполковник ВКС РФ

15:48

Собрали 80 тысяч солдат: враг нацелился на захват важного города - офицер ВСУ

Реклама
15:29

РФ понесла колоссальные потери техники у Крынок: привлекли полк для ее эвакуации

15:14

"Голая вечеринка" для двоих: Джигурда и Волочкова опозорились пьяными плясками

14:54

Украина переходит на западную технику: ВСУ усилят новым истребителем-штурмовиком

14:49

В Кремле разразилась "война кланов": Путин "наехал" на Патрушева и Шойгу – ISW

14:47

Об этом знают единицы: как нужно пить чай с лимоном, чтобы получить витамин С

14:40

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 января: Льву - безграничный потенциал, Стрельцу - облегчение

14:27

Нет лекарств и персонала: разведка Британии раскрыла, как россияне "страдают" из-за войны

13:58

Будет плохо: доктор Габорец назвал самая опасную пищу для сердцаВидео

13:51

Лилия Подкопаева умилила кадрами с очень беременным животиком

13:39

Запрет на упоминание ВСУ в рекламе: Pepsi влипла в скандал из-за войны в Украине

13:26

Чешуя не будет разлетаться по всей кухне: как почистить рыбу без ножа

13:20

Готовились 30 лет: эксперт оценил вероятность замены Лукашенко и назвал фамилию

13:16

Китайский гороскоп на 15 января 2024: Бык - терпите, Кролик - откройтесь другим

12:58

Массированные удары на Востоке: эксперт объяснил, ждать ли новой войны

12:46

Это больше чем просто альянс: Зеленский раскрыл детали соглашения с Британией

12:43

"Мед – очень уж опасный предмет": рецензия на фильм "Пчеловод"Видео

12:30

Сергей Притула рассказал, как проходит военно-врачебную комиссию

12:23

Как приготовить идеальные яйца пашот в микроволновке: женщина поразила методомВидео

11:58

Три "горячие точки" на передовой: Залужный раскрыл новый план для ВСУФото

11:55

Только люди с "орлиным зрением" угадают животное за 4 секунды: чрезвычайно сложная загадка

Реклама
11:47

Россияне собрали 40 тысяч солдат: генерал ВСУ назвал направление главного удара

11:11

Иран разработал для России новую модель "Шахеда": Sky News раскрыло новые угрозы для Украины

11:06

Приготовит даже ребенок: простой рецепт карамели из трех ингредиентов за 20 минут

11:00

Иллюзия для самых внимательных: лишь немногие смогут найти панду среди енотов

10:57

Нужен только телефон: как понять, что в магазине подкручены весы

10:41

Огромные потери в живой силе: полковник ВСУ рассказал о ситуации в Авдеевке

10:15

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 января 2024: кого завалит деньгами

10:10

"Стянули 10 тысяч россиян": оккупанты хотят выбить ВСУ с плацдарма в Крынках

09:57

Готова ли Россия к затяжной войне?мнение

09:53

Пенсии в Украине существенно вырастут: кто будет получать больше уже с 1 марта

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять