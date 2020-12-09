4 побочных эффекта периодического голодания, на которые следует обратить внимание

В зависимости от продолжительности голодания люди могут испытывать головные боли, вялость, раздражительность и запор.
За последние несколько лет интервальное голодание стало все более популярным, поскольку обещает улучшить здоровье и контролировать вес.
Читайте такжеИнтервальное голодание: детальный план разных систем похуденияИдея состоит в том, чтобы резко ограничить количество калорий несколько дней в неделю или ограничить прием пищи сокращенным "окном приема пищи" каждый день.
Сторонники утверждают, что продолжительные периоды голодания (сверх обычного времени между приемами пищи) способствуют восстановлению клеток, улучшают чувствительность к инсулину, повышают уровень гормона роста человека и изменяют экспрессию генов таким образом, чтобы способствовать долголетию и защите от болезней. Но есть ли риски?
Прежде чем взвешивать побочные эффекты периодического голодания, важно знать, что существует несколько форм интервального голодания, и доказательства их долгосрочной эффективности и безопасности еще не известны. К наиболее распространенным формам относятся:
- Альтернативное дневное голодание (или голодание adf), которое требует голодания через день.
- Модифицированное голодание через день, при котором вы должны есть только 25 процентов от вашего обычного количества через день.
- Периодическое голодание, которое требует, чтобы вы ограничили еду примерно до 500-600 калорий в день только два дня в неделю.
Еда, ограниченная по времени, которая ограничивает ваше ежедневное "окно приема пищи".
Некоторые планы могут вызвать больше побочных эффектов, чем другие, но в целом важно обсудить следующие побочные эффекты периодического голодания с медицинским работником, прежде чем выбирать план, который подходит вашему образу жизни.
Побочные эффекты
№1. Интервальное голодание может вызвать тошноту.
В зависимости от продолжительности голодания люди могут испытывать головные боли, вялость, раздражительность и запор. Чтобы уменьшить некоторые из этих нежелательных побочных эффектов, вы можете переключиться с голодания adf на периодическое голодание или ограниченный по времени план питания, который позволяет вам есть каждый день в течение определенного периода времени.
№2. Это может привести к перееданию.
Существует сильный биологический толчок к перееданию после периодов голодания, потому что ваши гормоны аппетита и центр голода в вашем мозгу перегружаются, когда вы лишены еды.
"Человеческая природа заключается в том, что люди хотят вознаграждать себя после выполнения очень тяжелой работы, такой как физические упражнения или голодание в течение длительного периода времени, поэтому существует опасность нездорового питания в не голодные дни", - говорит доктор. Франк Ху, заведующий кафедрой питания в Гарвардском ТД Школа общественного здравоохранения Чан.
Исследование 2018 года показало, что два общих эффекта диет с ограничением калорий - замедленный метаболизм и повышенный аппетит - столь же вероятны, когда люди практикуют прерывистое голодание, и когда они сокращают калории каждый день. А в исследованиях ограниченного по времени приема пищи накапливаются доказательства того, что прием пищи, который не соответствует циркадному ритму человека (естественному распорядку дня вашего тела), может привести к нарушению обмена веществ.
№3. Прерывистое голодание может привести к чрезмерной потере веса пожилых людей.
Хотя интервальное голодание является многообещающим, существует еще меньше данных о его преимуществах или о том, как голодание может повлиять на пожилых людей. Исследования на людях в основном изучались небольшими группами людей молодого или среднего возраста в течение коротких периодов времени.
Но мы знаем, что в некоторых случаях прерывистое голодание может быть рискованным. "Если вы и так маргинальны по массе тела, я бы опасался, что вы потеряете слишком много веса, что может повлиять на ваши кости, общую иммунную систему и уровень энергии", - говорит диетолог Кэти Макманус, директор отдела питания Гарвардской больницы Бригама и женщин.
№4. Это может быть опасно, если вы принимаете определенные лекарства.
Если вы хотите попробовать интервальное голодание, сначала обязательно обсудите это со своим врачом, - говорит доктор Эрик Римм, профессор эпидемиологии и питания в Гарвардском университете. Школа общественного здравоохранения Чан. Пропуск приема пищи и строгое ограничение калорий может быть опасно для людей с определенными заболеваниями, такими как диабет.
Некоторые люди, принимающие лекарства от артериального давления или сердечных заболеваний, также могут быть более предрасположены к дисбалансу натрия, калия и других минералов во время длительных периодов голодания.
Доктор Сюзанна Саламон, заместитель начальника отдела геронтологии Гарвардского медицинского центра Beth Israel Deaconess, выражает еще одно беспокойство: "Людям, которым необходимо принимать лекарства во время еды - чтобы избежать тошноты или раздражения желудка, - голодание может плохо переноситься".
Как уменьшить побочные эффекты интервального голодания
По словам Макмануса, переход на интервальное голодание может помочь вашему организму приспособиться. "Медленно сокращайте временное окно для приема пищи в течение нескольких месяцев", - советует она.
Вам также следует:
- Продолжайте прием лекарств в соответствии с рекомендациями врача.
- Поддерживайте обезвоживание с помощью напитков без калорий, таких как вода и черный кофе.
- Выберите модифицированный план голодания, одобренный вашим врачом, если вам нужно принимать лекарства во время еды.