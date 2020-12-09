4 побочных эффекта периодического голодания, на которые следует обратить внимание

В зависимости от продолжительности голодания люди могут испытывать головные боли, вялость, раздражительность и запор. / stilnos.com

За последние несколько лет интервальное голодание стало все более популярным, поскольку обещает улучшить здоровье и контролировать вес.

Читайте такжеИнтервальное голодание: детальный план разных систем похуденияИдея состоит в том, чтобы резко ограничить количество калорий несколько дней в неделю или ограничить прием пищи сокращенным "окном приема пищи" каждый день.

Сторонники утверждают, что продолжительные периоды голодания (сверх обычного времени между приемами пищи) способствуют восстановлению клеток, улучшают чувствительность к инсулину, повышают уровень гормона роста человека и изменяют экспрессию генов таким образом, чтобы способствовать долголетию и защите от болезней. Но есть ли риски?

Прежде чем взвешивать побочные эффекты периодического голодания, важно знать, что существует несколько форм интервального голодания, и доказательства их долгосрочной эффективности и безопасности еще не известны. К наиболее распространенным формам относятся:

Альтернативное дневное голодание (или голодание adf), которое требует голодания через день.

Модифицированное голодание через день, при котором вы должны есть только 25 процентов от вашего обычного количества через день.

Периодическое голодание, которое требует, чтобы вы ограничили еду примерно до 500-600 калорий в день только два дня в неделю.



Еда, ограниченная по времени, которая ограничивает ваше ежедневное "окно приема пищи".

Некоторые планы могут вызвать больше побочных эффектов, чем другие, но в целом важно обсудить следующие побочные эффекты периодического голодания с медицинским работником, прежде чем выбирать план, который подходит вашему образу жизни.

Побочные эффекты

№1. Интервальное голодание может вызвать тошноту.

В зависимости от продолжительности голодания люди могут испытывать головные боли, вялость, раздражительность и запор. Чтобы уменьшить некоторые из этих нежелательных побочных эффектов, вы можете переключиться с голодания adf на периодическое голодание или ограниченный по времени план питания, который позволяет вам есть каждый день в течение определенного периода времени.

№2. Это может привести к перееданию.

Существует сильный биологический толчок к перееданию после периодов голодания, потому что ваши гормоны аппетита и центр голода в вашем мозгу перегружаются, когда вы лишены еды.

"Человеческая природа заключается в том, что люди хотят вознаграждать себя после выполнения очень тяжелой работы, такой как физические упражнения или голодание в течение длительного периода времени, поэтому существует опасность нездорового питания в не голодные дни", - говорит доктор. Франк Ху, заведующий кафедрой питания в Гарвардском ТД Школа общественного здравоохранения Чан.

Исследование 2018 года показало, что два общих эффекта диет с ограничением калорий - замедленный метаболизм и повышенный аппетит - столь же вероятны, когда люди практикуют прерывистое голодание, и когда они сокращают калории каждый день. А в исследованиях ограниченного по времени приема пищи накапливаются доказательства того, что прием пищи, который не соответствует циркадному ритму человека (естественному распорядку дня вашего тела), может привести к нарушению обмена веществ.

№3. Прерывистое голодание может привести к чрезмерной потере веса пожилых людей.

Хотя интервальное голодание является многообещающим, существует еще меньше данных о его преимуществах или о том, как голодание может повлиять на пожилых людей. Исследования на людях в основном изучались небольшими группами людей молодого или среднего возраста в течение коротких периодов времени.

Но мы знаем, что в некоторых случаях прерывистое голодание может быть рискованным. "Если вы и так маргинальны по массе тела, я бы опасался, что вы потеряете слишком много веса, что может повлиять на ваши кости, общую иммунную систему и уровень энергии", - говорит диетолог Кэти Макманус, директор отдела питания Гарвардской больницы Бригама и женщин.

№4. Это может быть опасно, если вы принимаете определенные лекарства.

Если вы хотите попробовать интервальное голодание, сначала обязательно обсудите это со своим врачом, - говорит доктор Эрик Римм, профессор эпидемиологии и питания в Гарвардском университете. Школа общественного здравоохранения Чан. Пропуск приема пищи и строгое ограничение калорий может быть опасно для людей с определенными заболеваниями, такими как диабет.

Некоторые люди, принимающие лекарства от артериального давления или сердечных заболеваний, также могут быть более предрасположены к дисбалансу натрия, калия и других минералов во время длительных периодов голодания.

Доктор Сюзанна Саламон, заместитель начальника отдела геронтологии Гарвардского медицинского центра Beth Israel Deaconess, выражает еще одно беспокойство: "Людям, которым необходимо принимать лекарства во время еды - чтобы избежать тошноты или раздражения желудка, - голодание может плохо переноситься".

Как уменьшить побочные эффекты интервального голодания

По словам Макмануса, переход на интервальное голодание может помочь вашему организму приспособиться. "Медленно сокращайте временное окно для приема пищи в течение нескольких месяцев", - советует она.

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