Почему они могут мешать качественному сну и какие альтернативы выбрать – рассказали эксперты.

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5 продуктов, которые нельзя есть перед сном / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Забота о здоровье начинается с правильного питания, особенно перед сном. Мы расскажем о пяти продуктах, которые лучше исключить из своего ужинного меню.

Почему они могут мешать качественному сну и какие альтернативы выбрать – рассказали эксперты из eatthis.

Сна не будет

Кофе печально известен тем, что нарушает сон из-за содержания в нем кофеина. Некоторые исследования показывают, что употребление кофе даже за шесть часов до сна может негативно сказаться на ночном отдыхе. Вы можете быть шокированы тем, как сокращение потребления кофе влияет на ваш сон.

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Конфеты и сладости

Сахар, возможно, и не делает вас гипертоником, как гласит народная мудрость, но скачок сахара в крови - это последнее, что вам нужно, когда вы хотите спать. К сожалению, именно это вам даст поедание конфет перед сном, так что воздержитесь от сладкого перед сном.

Исследование, проведенное в 2022 году, выявило связь между диетой с высоким содержанием сахара и плохим качеством и продолжительностью сна.

Фрукты

Апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы полезны для здоровья - от высокого содержания витамина С до большого количества клетчатки. Но, тем не менее, для сна они могут оказаться не самым лучшим вариантом перекуса.

Кислота, содержащаяся в цитрусовых, является еще одним провокатором кислотного рефлюкса. Чтобы побаловать себя фруктами вечером, попробуйте вместо них терпкие вишни (или их сок). Исследования показывают, что они способствуют лучшему сну.

Перец чили

Если говорить о пряностях, то нет более пикантного ингредиента, чем красный чили. Хотя капсаицин, содержащийся в этих острых перцах, известен такими полезными свойствами, как уменьшение воспаления и даже облегчение боли, он не так хорош для того, чтобы убаюкивать вас во сне.

В одном из исследований было обнаружено, что красный перец чили усугубляет кислотный рефлюкс у пациентов с ГЭРБ. Если вы склонны к рефлюксу - особенно к тому, который нарушает сон, - откажитесь от острого чили.

Алкоголь

Конечно, алкоголь может помочь вам расслабиться в краткосрочной перспективе. Однако как тонизирующее средство для сна он оставляет желать лучшего. Употребление алкоголя связано с ухудшением, а не улучшением сна. Если вы выберете вместо него коктейль или безалкогольное вино, вы получите нужные ощущения, не мешая отдыху.

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