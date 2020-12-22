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6 продуктов для здоровой простаты: что нужно кушать

22 декабря 2020, 17:31

Вам все равно нужно будет посещать врача для регулярных обследований на рак простаты.

Рак
Вам все равно нужно будет посещать врача для регулярных обследований на рак простаты. / УНИАН

Пища, которую вы едите, может иметь огромное влияние на ваше здоровье, в том числе на здоровье простаты. Добавив в свой рацион полезные для простаты продукты, вы сможете снизить риск возникновения проблем с простатой, включая рак простаты.

По данным Американского онкологического общества, рак простаты является наиболее распространенным видом рака среди мужчин.

Некоторые эксперты считают, что западная диета с высоким содержанием жиров и сахара может способствовать увеличению заболеваемости раком простаты.

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При изменении диеты вам все равно нужно будет посещать врача для регулярных обследований на рак простаты, но вы можете улучшить свое здоровье простаты, добавив в свой рацион следующие 6 продуктов.

1. Помидоры

Помидоры содержат мощный антиоксидант под названием ликопин. Это может помочь предотвратить рак простаты, а также уменьшить рост опухоли у людей с раком простаты.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить пользу, но в обзоре 24 исследований исследователи предположили, что у мужчин, которые ели больше помидоров, меньше шансов заболеть раком простаты.

Но как именно помидоры помогают?

Ликопин может уменьшить повреждение клеток и замедлить производство раковых клеток. Это антиоксидант, то есть он защищает клетки от повреждений.

Поскольку ликопин плотно связан с клеточными стенками, организму трудно извлечь его из сырых помидоров. Лучше подойдут вареные или протертые томатные продукты, например следующие продукты:

  • томатная паста
  • соус для спагетти
  • вяленые помидоры
  • томатный сок

2. Брокколи

Брокколи - это овощ, содержащий множество сложных соединений, которые могут помочь защитить некоторых людей от рака.

Некоторые исследования показывают, что существует связь между количеством употребляемых вами овощей семейства крестоцветных, в группу которых входит брокколи, и более низким риском рака простаты.

Причины этого до сих пор неясны, но исследователи предполагают, что некоторые фитохимические вещества, содержащиеся в этих овощах, включая сульфорафан, избирательно нацелены и убивают раковые клетки, оставляя нормальные клетки простаты здоровыми и незатронутыми.

Другие крестоцветные овощи включают цветную капусту, капусту, брюссельскую капусту и белокачанную капусту.

3. Зеленый чай

Люди использовали зеленый чай для здоровья на протяжении тысяч лет. Исследователи провели множество исследований, посвященных его влиянию на рак.

Данные свидетельствуют о том, что специальные соединения в зеленом чае могут снизить риск рака простаты, влияя на рост опухоли, гибель клеток и передачу сигналов гормонов.

Следующие соединения могут объяснить пользу зеленого чая для здоровья:

  • катехин
  • производные ксантина
  • эпигаллокатехин галлат (EGCG)
  • эпикатехин

4. Бобовые и соя

Бобовые - это пищевая группа, в которую входят бобы, арахис и чечевица. Бобовые содержат биологически активные соединения растений, известные как фитоэстрогены.

Изофлавоны - один из таких фитоэстрогенов. Одно обзорное исследование показало, что люди, которые ели больше всего фитоэстрогенов, имели на 20% меньший риск рака простаты, чем группа с самым низким потреблением.

Противораковые эффекты фитоэстрогенов могут быть связаны с их воздействием на гормональную регуляцию, гибель клеток и антиоксидантные эффекты.

Хотя по-прежнему необходимы более убедительные исследования, некоторые исследования связывают изофлавоны сои со снижением риска рака простаты.

Национальный институт рака (NCI) показывает связь между потреблением сои и снижением уровня простатоспецифического антигена (ПСА).

ПСА - это белок, вырабатываемый простатой. Тест на ПСА измеряет уровень ПСА в крови и используется в качестве скринингового теста на рак простаты.

Это исследование также показало, что соя более эффективна, когда человек ест ее в сочетании с другими продуктами, борющимися с раком.

5. Гранатовый сок

Как красное вино или зеленый чай, гранаты являются богатым источником антиоксидантов.

Гранатовый сок имеет репутацию "чудо-фрукта" из-за высокого уровня антиоксидантов. Антиоксиданты помогают предотвратить хронические заболевания, связанные с окислительным стрессом.

NCI заявляет, что гранатовый сок и некоторые из его биоактивных компонентов могут подавлять пролиферацию клеток рака простаты.

Исследования показали, что сок и экстракт граната подавляют производство некоторых клеток рака простаты в исследованиях на животных и клетках, хотя необходимы дополнительные исследования на людях.

6. Рыба

Полиненасыщенные жиры, включая омега-3 и омега-6, являются незаменимыми жирными кислотами, которые содержатся исключительно в рационе питания. Они не синтезируются организмом.

Традиционная западная диета содержит много омега-6 жирных кислот, но не так много омега-3. Наличие баланса жирных кислот омега-3 и омега-6 связано с лучшими результатами для здоровья.

Обзорные исследования сообщают, что, хотя может существовать связь между омега-3 кислотами и раком простаты, необходимы дополнительные исследования, особенно испытания на людях.

У жирной рыбы много другого здоровья преимущества. Попробуйте есть жирную рыбу, обнаруженную в холодной воде, чтобы увеличить потребление омега-3. К ним относятся:

  • лосось
  • сельдь
  • скумбрия
  • сардины
  • форель
здоровье Рак
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