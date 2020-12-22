6 продуктов для здоровой простаты: что нужно кушать

Вам все равно нужно будет посещать врача для регулярных обследований на рак простаты.
Пища, которую вы едите, может иметь огромное влияние на ваше здоровье, в том числе на здоровье простаты. Добавив в свой рацион полезные для простаты продукты, вы сможете снизить риск возникновения проблем с простатой, включая рак простаты.
По данным Американского онкологического общества, рак простаты является наиболее распространенным видом рака среди мужчин.
Некоторые эксперты считают, что западная диета с высоким содержанием жиров и сахара может способствовать увеличению заболеваемости раком простаты.
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При изменении диеты вам все равно нужно будет посещать врача для регулярных обследований на рак простаты, но вы можете улучшить свое здоровье простаты, добавив в свой рацион следующие 6 продуктов.
1. Помидоры
Помидоры содержат мощный антиоксидант под названием ликопин. Это может помочь предотвратить рак простаты, а также уменьшить рост опухоли у людей с раком простаты.
Необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить пользу, но в обзоре 24 исследований исследователи предположили, что у мужчин, которые ели больше помидоров, меньше шансов заболеть раком простаты.
Но как именно помидоры помогают?
Ликопин может уменьшить повреждение клеток и замедлить производство раковых клеток. Это антиоксидант, то есть он защищает клетки от повреждений.
Поскольку ликопин плотно связан с клеточными стенками, организму трудно извлечь его из сырых помидоров. Лучше подойдут вареные или протертые томатные продукты, например следующие продукты:
- томатная паста
- соус для спагетти
- вяленые помидоры
- томатный сок
2. Брокколи
Брокколи - это овощ, содержащий множество сложных соединений, которые могут помочь защитить некоторых людей от рака.
Некоторые исследования показывают, что существует связь между количеством употребляемых вами овощей семейства крестоцветных, в группу которых входит брокколи, и более низким риском рака простаты.
Причины этого до сих пор неясны, но исследователи предполагают, что некоторые фитохимические вещества, содержащиеся в этих овощах, включая сульфорафан, избирательно нацелены и убивают раковые клетки, оставляя нормальные клетки простаты здоровыми и незатронутыми.
Другие крестоцветные овощи включают цветную капусту, капусту, брюссельскую капусту и белокачанную капусту.
3. Зеленый чай
Люди использовали зеленый чай для здоровья на протяжении тысяч лет. Исследователи провели множество исследований, посвященных его влиянию на рак.
Данные свидетельствуют о том, что специальные соединения в зеленом чае могут снизить риск рака простаты, влияя на рост опухоли, гибель клеток и передачу сигналов гормонов.
Следующие соединения могут объяснить пользу зеленого чая для здоровья:
- катехин
- производные ксантина
- эпигаллокатехин галлат (EGCG)
- эпикатехин
4. Бобовые и соя
Бобовые - это пищевая группа, в которую входят бобы, арахис и чечевица. Бобовые содержат биологически активные соединения растений, известные как фитоэстрогены.
Изофлавоны - один из таких фитоэстрогенов. Одно обзорное исследование показало, что люди, которые ели больше всего фитоэстрогенов, имели на 20% меньший риск рака простаты, чем группа с самым низким потреблением.
Противораковые эффекты фитоэстрогенов могут быть связаны с их воздействием на гормональную регуляцию, гибель клеток и антиоксидантные эффекты.
Хотя по-прежнему необходимы более убедительные исследования, некоторые исследования связывают изофлавоны сои со снижением риска рака простаты.
Национальный институт рака (NCI) показывает связь между потреблением сои и снижением уровня простатоспецифического антигена (ПСА).
ПСА - это белок, вырабатываемый простатой. Тест на ПСА измеряет уровень ПСА в крови и используется в качестве скринингового теста на рак простаты.
Это исследование также показало, что соя более эффективна, когда человек ест ее в сочетании с другими продуктами, борющимися с раком.
5. Гранатовый сок
Как красное вино или зеленый чай, гранаты являются богатым источником антиоксидантов.
Гранатовый сок имеет репутацию "чудо-фрукта" из-за высокого уровня антиоксидантов. Антиоксиданты помогают предотвратить хронические заболевания, связанные с окислительным стрессом.
NCI заявляет, что гранатовый сок и некоторые из его биоактивных компонентов могут подавлять пролиферацию клеток рака простаты.
Исследования показали, что сок и экстракт граната подавляют производство некоторых клеток рака простаты в исследованиях на животных и клетках, хотя необходимы дополнительные исследования на людях.
6. Рыба
Полиненасыщенные жиры, включая омега-3 и омега-6, являются незаменимыми жирными кислотами, которые содержатся исключительно в рационе питания. Они не синтезируются организмом.
Традиционная западная диета содержит много омега-6 жирных кислот, но не так много омега-3. Наличие баланса жирных кислот омега-3 и омега-6 связано с лучшими результатами для здоровья.
Обзорные исследования сообщают, что, хотя может существовать связь между омега-3 кислотами и раком простаты, необходимы дополнительные исследования, особенно испытания на людях.
У жирной рыбы много другого здоровья преимущества. Попробуйте есть жирную рыбу, обнаруженную в холодной воде, чтобы увеличить потребление омега-3. К ним относятся:
- лосось
- сельдь
- скумбрия
- сардины
- форель