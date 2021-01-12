6 способов улучшить и защитить зрение естественным путем

Многие аспекты вашего образа жизни могут повлиять на ваше зрение / Фото kp.ru

Ношение очков или контактных линз может помочь вам лучше видеть, но есть и другие важные способы улучшить зрение.

Многие аспекты вашего образа жизни могут повлиять на ваше зрение, в том числе то, что вы едите, что носите и курите ли.

Вот шесть естественных способов улучшить зрение и защитить глаза от вреда.

1. Убедитесь, что вы получаете достаточно витамина А

"Большинство из нас слышали, что морковь полезна для наших глаз. Основная причина этого в том, что морковь богата витамином А", - говорит Сунир Дж. Гарг, доктор медицины, глазной врач и профессор офтальмологии в Университете Томаса Джефферсона.

По словам Гарга, получение достаточного количества витамина А жизненно важно для вашего зрения, потому что он помогает сетчатке, которая является тканью в задней части глаза, общаться с вашим мозгом.

Клетки, называемые фоторецепторами в сетчатке глаза, воспринимают свет и посылают в мозг сигнал интерпретировать то, что вы видите. "Основная молекула, отвечающая за сигнал и создающая его, - это витамин А, - говорит Гарг.

Некоторые продукты, являющиеся хорошими источниками витамина А, включают:

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Гарг рекомендует есть три порции в неделю продуктов, богатых витамином А, чтобы предотвратить заболевания глаз, которые повреждают сетчатку, например дегенерацию желтого пятна.

2. Бросайте курить

"Сигаретный дым, а также все содержащиеся в нем токсины вредны для всех частей нашего тела", - говорит Гарг. Фактически, курение может повредить сетчатку и вызвать дегенерацию желтого пятна - состояние, которое может сделать ваше зрение нечетким или создать темные пятна в поле зрения.

Это связано с тем, что курение может снизить количество кислорода, попадающего в сетчатку глаза, и повредить крошечные кровеносные сосуды в глазу.

"Мы знаем, что курение является основным изменяемым фактором риска дегенерации желтого пятна", - говорит Гарг, добавляя, что никогда не поздно бросить курить и предотвратить повреждение сетчатки.

3. Носите солнцезащитные очки

Когда вы выходите на солнце без солнцезащитных очков, ваши глаза могут подвергаться воздействию высоких уровней ультрафиолетового (УФ) света. Это может повредить роговицу - прозрачный слой ткани над зрачком.

По словам Гарга, сильное воздействие солнечного света также может вызвать у некоторых людей рак кожи на нежной коже вокруг глаз, а иногда и на поверхности глаза.

Но не все солнцезащитные очки полезны, поскольку некоторые из них не фильтруют ультрафиолетовый свет. На самом деле, носить солнцезащитные очки без фильтра может быть хуже, чем без солнцезащитных очков вообще.

"Зрачки могут расширяться, когда мы носим солнцезащитные очки. Когда зрачки расширены, более вредные лучи потенциально могут попасть в глаз", - говорит Гарг.

Чтобы защитить глаза, вам следует искать солнцезащитные очки, которые фильтруют как UVA, так и UVB свет. "Ищите этикетки с надписью "Поглощение УФ-излучения до 400 нм" или "100-процентное блокирование УФ-излучения", - говорит Гарг.

4. Следуйте правилу 20-20-20

Длительное наблюдение за экранами может вызвать сильную нагрузку на глаза. Это не вызовет необратимого ущерба, но слишком много времени в экране может вызвать у вас слабость в глазах или вызвать временное затуманивание зрения.

Это связано с тем, что вы реже моргаете, глядя на экран, что может вызвать высыхание глаз и чувство дискомфорта. Вашим глазам также трудно постоянно смотреть на яркий свет экрана и фокусироваться на небольших объектах, таких как текст.

Эксперты рекомендуют использовать метод, называемый правилом 20-20-20, всякий раз, когда вы используете крупный план, например телефон или ноутбук, чтобы уменьшить нагрузку на глаза. Чтобы использовать метод, выполните следующие действия:

Каждые 20 минут делайте небольшой перерыв и отводите взгляд от экрана.

Во время этого перерыва найдите объект на расстоянии не менее 6 метров от вас, чтобы посмотреть.

Сосредоточьтесь на объекте не менее 20 секунд, прежде чем вернуться на экран.

Очки с фильтром синего света часто рекламируются как средство от усталости глаз, вызванной экранами. Но исследования показывают, что эти очки на самом деле не снижают нагрузку на глаза, потому что они не увеличивают частоту моргания.

Обязательно соблюдайте правило 20-20-20, чтобы лучше снизить нагрузку на глаза.

5. Носите защитные очки

Многие рабочие места могут подвергнуть вас риску травм глаз, но использование защитного снаряжения может помочь сохранить ваши глаза и зрение в безопасности. По оценкам экспертов, правильная защита глаз может предотвратить 90% травм глаз на работе.

Вы должны носить защитные очки, маску для лица или другое оборудование, если вы работаете с любым из этих веществ:

Химикаты

Частицы древесины, металла или других материалов в воздухе

Радиация, включая УФ-излучение или лазеры

Кровь или физиологические жидкости

Обратитесь к правилам вашего рабочего места, чтобы узнать, какое оборудование следует использовать для защиты глаз. Если вы используете какие-либо из этих материалов вне работы для уборки или строительства, соблюдайте ту же осторожность и убедитесь, что у вас есть собственное защитное снаряжение.

6. Регулируйте уровень сахара в крови и управляйте диабетом

По словам Гарга, диабет может представлять серьезную опасность для вашего зрения, потому что он ослабляет кровеносные сосуды по всему телу, в том числе в сетчатке.

"Со временем эти кровеносные сосуды настолько повреждаются, что не переносят достаточно кислорода и питательных веществ для питания сетчатки, а некоторые из этих клеток сетчатки повреждаются и умирают", - говорит Гарг.

По словам Гарга, контроль уровня сахара в крови, артериального давления и холестерина может помочь снизить риск развития глазного заболевания, связанного с диабетом. Это может включать изменение диеты, физические упражнения или любые другие меры, которые рекомендует врач.

Гарг советует, если у вас диабет, вам следует ежегодно посещать офтальмолога для проверки зрения, чтобы вы могли как можно раньше выявить любые проблемы со здоровьем глаз.