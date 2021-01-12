УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

6 способов улучшить и защитить зрение естественным путем

12 января 2021, 14:46

Многие аспекты вашего образа жизни могут повлиять на ваше зрение.

глаза, кожа, крем
Многие аспекты вашего образа жизни могут повлиять на ваше зрение / Фото kp.ru

Ношение очков или контактных линз может помочь вам лучше видеть, но есть и другие важные способы улучшить зрение.

Многие аспекты вашего образа жизни могут повлиять на ваше зрение, в том числе то, что вы едите, что носите и курите ли.

Вот шесть естественных способов улучшить зрение и защитить глаза от вреда.

1. Убедитесь, что вы получаете достаточно витамина А

"Большинство из нас слышали, что морковь полезна для наших глаз. Основная причина этого в том, что морковь богата витамином А", - говорит Сунир Дж. Гарг, доктор медицины, глазной врач и профессор офтальмологии в Университете Томаса Джефферсона.

По словам Гарга, получение достаточного количества витамина А жизненно важно для вашего зрения, потому что он помогает сетчатке, которая является тканью в задней части глаза, общаться с вашим мозгом.

Клетки, называемые фоторецепторами в сетчатке глаза, воспринимают свет и посылают в мозг сигнал интерпретировать то, что вы видите. "Основная молекула, отвечающая за сигнал и создающая его, - это витамин А, - говорит Гарг.

Некоторые продукты, являющиеся хорошими источниками витамина А, включают:

Читайте такжеКак улучшить зрение: 9 эффективных способов

Гарг рекомендует есть три порции в неделю продуктов, богатых витамином А, чтобы предотвратить заболевания глаз, которые повреждают сетчатку, например дегенерацию желтого пятна.

2. Бросайте курить

"Сигаретный дым, а также все содержащиеся в нем токсины вредны для всех частей нашего тела", - говорит Гарг. Фактически, курение может повредить сетчатку и вызвать дегенерацию желтого пятна - состояние, которое может сделать ваше зрение нечетким или создать темные пятна в поле зрения.

Это связано с тем, что курение может снизить количество кислорода, попадающего в сетчатку глаза, и повредить крошечные кровеносные сосуды в глазу.

"Мы знаем, что курение является основным изменяемым фактором риска дегенерации желтого пятна", - говорит Гарг, добавляя, что никогда не поздно бросить курить и предотвратить повреждение сетчатки.

3. Носите солнцезащитные очки

Когда вы выходите на солнце без солнцезащитных очков, ваши глаза могут подвергаться воздействию высоких уровней ультрафиолетового (УФ) света. Это может повредить роговицу - прозрачный слой ткани над зрачком.

По словам Гарга, сильное воздействие солнечного света также может вызвать у некоторых людей рак кожи на нежной коже вокруг глаз, а иногда и на поверхности глаза.

Но не все солнцезащитные очки полезны, поскольку некоторые из них не фильтруют ультрафиолетовый свет. На самом деле, носить солнцезащитные очки без фильтра может быть хуже, чем без солнцезащитных очков вообще.

"Зрачки могут расширяться, когда мы носим солнцезащитные очки. Когда зрачки расширены, более вредные лучи потенциально могут попасть в глаз", - говорит Гарг.

Чтобы защитить глаза, вам следует искать солнцезащитные очки, которые фильтруют как UVA, так и UVB свет. "Ищите этикетки с надписью "Поглощение УФ-излучения до 400 нм" или "100-процентное блокирование УФ-излучения", - говорит Гарг.

4. Следуйте правилу 20-20-20

Длительное наблюдение за экранами может вызвать сильную нагрузку на глаза. Это не вызовет необратимого ущерба, но слишком много времени в экране может вызвать у вас слабость в глазах или вызвать временное затуманивание зрения.

Это связано с тем, что вы реже моргаете, глядя на экран, что может вызвать высыхание глаз и чувство дискомфорта. Вашим глазам также трудно постоянно смотреть на яркий свет экрана и фокусироваться на небольших объектах, таких как текст.

Эксперты рекомендуют использовать метод, называемый правилом 20-20-20, всякий раз, когда вы используете крупный план, например телефон или ноутбук, чтобы уменьшить нагрузку на глаза. Чтобы использовать метод, выполните следующие действия:

Каждые 20 минут делайте небольшой перерыв и отводите взгляд от экрана.

Во время этого перерыва найдите объект на расстоянии не менее 6 метров от вас, чтобы посмотреть.

Сосредоточьтесь на объекте не менее 20 секунд, прежде чем вернуться на экран.

Очки с фильтром синего света часто рекламируются как средство от усталости глаз, вызванной экранами. Но исследования показывают, что эти очки на самом деле не снижают нагрузку на глаза, потому что они не увеличивают частоту моргания.

Обязательно соблюдайте правило 20-20-20, чтобы лучше снизить нагрузку на глаза.

5. Носите защитные очки

Многие рабочие места могут подвергнуть вас риску травм глаз, но использование защитного снаряжения может помочь сохранить ваши глаза и зрение в безопасности. По оценкам экспертов, правильная защита глаз может предотвратить 90% травм глаз на работе.

Вы должны носить защитные очки, маску для лица или другое оборудование, если вы работаете с любым из этих веществ:

  • Химикаты
  • Частицы древесины, металла или других материалов в воздухе
  • Радиация, включая УФ-излучение или лазеры
  • Кровь или физиологические жидкости

Обратитесь к правилам вашего рабочего места, чтобы узнать, какое оборудование следует использовать для защиты глаз. Если вы используете какие-либо из этих материалов вне работы для уборки или строительства, соблюдайте ту же осторожность и убедитесь, что у вас есть собственное защитное снаряжение.

6. Регулируйте уровень сахара в крови и управляйте диабетом

По словам Гарга, диабет может представлять серьезную опасность для вашего зрения, потому что он ослабляет кровеносные сосуды по всему телу, в том числе в сетчатке.

"Со временем эти кровеносные сосуды настолько повреждаются, что не переносят достаточно кислорода и питательных веществ для питания сетчатки, а некоторые из этих клеток сетчатки повреждаются и умирают", - говорит Гарг.

По словам Гарга, контроль уровня сахара в крови, артериального давления и холестерина может помочь снизить риск развития глазного заболевания, связанного с диабетом. Это может включать изменение диеты, физические упражнения или любые другие меры, которые рекомендует врач.

Гарг советует, если у вас диабет, вам следует ежегодно посещать офтальмолога для проверки зрения, чтобы вы могли как можно раньше выявить любые проблемы со здоровьем глаз.

здоровье глаза
Сейчас вы просматриваете новость «6 способов улучшить и защитить зрение естественным путем». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Что нельзя есть на завтракЧто нельзя есть на завтрак Перепелиные яйца: мифы, польза, вред и секреты приготовленияПерепелиные яйца: мифы, польза, вред и секреты приготовления Кальций: признаки и симптомы недостаточностиКальций: признаки и симптомы недостаточности Ученые выяснили, почему мужчина не может заниматься сексом сразу после оргазмаУченые выяснили, почему мужчина не может заниматься сексом сразу после оргазма Нормально ли разговаривать с собой: ученые дали ответНормально ли разговаривать с собой: ученые дали ответ
Следующий материал

Последние новости

15:24
Вирусолог объяснил, как связана импотенция и перенесенный COVID-19
15:21
Гороскоп на 13 января для всех: прибыльное вложение, великолепный интим и повешенная вина Видео
15:06
Эрдоган пообещал спасти ЕС от последствий Brexit, если тот выполнит его просьбу Видео
15:04
Очередной удар по платежкам: в Украине отменили ряд льгот на электроэнергию Видео
14:54
Вдохновлялись GTA: стало известно, каким будет мультиплеер Cyberpunk 2077
Реклама
14:49
"Он был великолепен": Илон Маск расписался в уважении к отцу космонавтики Королеву Видео
14:48
В Киеве взлетели тарифы на отопление и горячую воду Видео
14:46
6 способов улучшить и защитить зрение естественным путем Видео
13:59
Кишечная палочка: симптомы и причины Видео
13:55
В КСУ сделали заявление об отпуске Тупицкого и назвали стоимость отдыха Видео
13:51
Железнодорожные билеты теперь можно купить в Viber и Telegram: как это сделать
13:37
Снег, гололед и штормовые ветра: кого в Украине ждут синоптические подарки Видео
13:33
Позиция по Крыму и Приднестровью: о чем Зеленский и Санду договорились в Киеве Видео
13:12
Медик спрогнозировал, когда вторая волна COVID-19 сойдет на нет Видео
12:55
Ведущий китайский производитель Meizu выпустил копию AirPods Pro по приятной цене
12:40
Эффективность вакцины, которую купила Украины, тает на глазах: новые данные Видео
12:27
СМИ выяснили, сколько стоит подаренная Лаврову икона из Луганска
12:20
Встреча в нормандском формате: сегодня в Берлине Козак и Ермак обсудят Донбасс Видео
12:19
Студия-создательница невероятной Life is Strange начала работу над 3-ей частью: что известно Видео
12:04
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия Видео
Реклама
12:00
Гороскоп на 12 января для всех: обманчивая выгода, жесткие баталии и потеря всего Видео
11:45
Цена на газ в Европе достигла максимума за два года
11:41
Дело Хизб ут-Тахрир: суд РФ вынес очередные приговоры в отношении крымских татар Видео
11:36
Нумеролог предупредила об угрозах последнего лунного дня: от чего отказаться Видео
11:29
Угроза безвизу и ассоциации: как изменятся отношения Украины с Европой мнение
11:06
Иванка Трамп поссорилась с отцом из-за Байдена – СМИ Видео
10:52
"Снимай уже все, Настенька": Каменских засветила новый сексуальный купальник Видео
10:50
Американцы начали миллионами устанавливать себе Telegram
10:38
Эксперт рассказал, как украинцев нагло грабят на доставке газа Видео
10:20
Гейтсу и Соросу "предъявили" за причастность к созданию пандемии COVID-19 Видео
10:19
Американцам повезло со своим шоуменом. Украинцам со своим клоуном - нет мнение
10:14
Гривня обвалится неожиданно и глубоко: эксперт назвал примерные сроки Видео
09:49
Надбавки к пенсиям: каким украинцам и когда они положены Видео
09:32
Витренко рассказал, когда и насколько снизят цены на газ для населения Видео
09:22
Эксперт объяснил, чем чреваты тарифные бунты для Зеленского Видео
09:04
В Киеве резко подскочило число зараженных COVID-19 Видео
09:03
Ковид, кризис и придурь властей: что будет с гривней в 2021 году
08:59
Психолог описала участниц 5 сезона Від пацанки до панянки 2021
08:45
Над Камчаткой взорвался метеорит Видео
08:43
Почему Зеленскому лучше дружить с Лукашенко, а не с гастролирующей оппозицией мнение
Реклама
08:14
Коронавирус 12 января: выздоровели в три раза больше украинцев, чем заболели Видео
08:12
Металлический привкус во рту: опасные причины и связь с COVID-19 Видео
08:10
В России дерзко ответили на предложение Киева вернуть Крым Видео
07:44
У коронавируса обнаружили слабое место – как это поможет людям Видео
07:39
Ученые назвали главные последствия COVID-19 для организма
07:15
"Playboy отдыхает": Рудова не вместила прелести в крошечном купальнике
07:15
Даша Астафьева бесстыже показала возбужденные соски на оголенной груди
06:59
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне: в чем причина Видео
06:55
Как тарифный бунт превращает Зеленского в Ющенко мнение
06:38
В моду на весну-лето 2021 входят соблазнительные прозрачные платья Фото Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять