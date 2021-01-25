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6 вещей, которые никогда нельзя говорить человеку с депрессией

25 января 2021, 17:55

Для человека, который не испытывал депрессии, может быть сложно представить себе ее подавляющую тяжесть.

Депрессия - 2
Для человека, который не испытывал депрессии, может быть сложно представить себе ее подавляющую тяжесть. / ya-lady.net

Если вы никогда не испытывали депрессию, вам может быть трудно узнать, как помочь близкому человеку с этим заболеванием. Хотя у вас могут быть правильные намерения, определенные фразы или чувства могут скорее усугубить симптомы депрессии, чем помочь.

Вот что не следует говорить людям, страдающим депрессией, и как вы можете поддержать их.

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Что такое депрессия?

Для человека, который не испытывал депрессии, может быть сложно представить себе ее подавляющую тяжесть.

"При депрессии кажется, что в жизни нет удовольствия или радости", - говорит Анджани Амлади, доктор медицины, психиатр из Сакраменто, Калифорния. "Это намного больше, чем грусть. Депрессия лишает людей того, что они когда-то любили, и многие люди чувствуют, что ничто не принесет им радости снова".

Более 264 миллионов человек во всем мире страдают депрессией, но симптомы у разных людей разные. Они могут включать:

  • Чувство безнадежности, бесполезности, вины и / или печали
  • Трудности с концентрацией внимания
  • Потеря либидо
  • Неспособность испытывать удовольствие
  • Нарушения сна
  • Изменения аппетита
  • Суицидальные мысли

Причины депрессии разнообразны и могут включать в себя несколько сочетаний:

  • Генетика
  • Химия мозга
  • Хронические заболевания
  • Условия окружающей среды

При общении с человеком, который находится в депрессии, ваши слова и действия могут иметь огромное влияние. Вот некоторые потенциально вредные вещи, которых следует избегать.

1. Не говорите им поменять настроение

Если бы человек, страдающий депрессией, мог просто "поднять себе настроение", он бы это сделал. Общие фразы, которые следует избегать при депрессии, включают:

  • "Взбодрись"
  • "Думай позитивно"
  • "Просто улыбнись"
  • "Выходи из этого"

"Повторение банальностей и наполнение разговора ядовитым позитивом может обострить чувство вины и стыда, с которым люди, страдающие депрессией, уже борются изо дня в день", - говорит Лила Р. Магави, доктор медицины, психиатр и региональный медицинский директор.

Вместо того, чтобы пытаться перегружать их позитивом, попробуйте сделать следующее:

  • Сочувствуйте их ситуации
  • Проводите с ними время
  • Спросите их, хотят ли они поговорить о своих чувствах
  • Скажите им: "вы имеете значение"

2. Не обесценивайте их чувства

Если человек, страдающий депрессией, рассказывает вам о том, что он переживает, очень важно, чтобы вы предоставили ему безопасное пространство без осуждения. Вот несколько примеров того, что не следует говорить, когда кто-то говорит о своей депрессии:

  • "Ты не выглядишь грустным"
  • "Я не заметил изменений в вашем отношении или поведении"
  • "Все это в вашей голове'"
  • "Я имел дело с худшим"

Когда вы отвергаете депрессивные чувства человека, это может сигнализировать ему, что он не должен снова открываться.

3. Не вините их

Опять же, депрессия обычно является результатом факторов, находящихся вне контроля человека, таких как генетика, факторы окружающей среды, такие как жестокое обращение или бедность, стресс и химический состав мозга.

Использование таких фраз, как "Вы бы не чувствовали себя так, если бы вы сделали это…" или "Это ваша вина, что вы так чувствуете", возлагают ненужную вину на человека, который уже борется.

"Это может привести к деморализации и чувству беспомощности", - говорит Магави. "Депрессивные люди могут чувствовать себя изгоями общества, и, следовательно, осознание того, что кто-то, кто якобы их любит, может воспринимать их негативно, может привести к самоповреждениям и суицидальным мыслям или попыткам".

Намек или явное обвинение кого-то в депрессии может нанести вред. Вместо этого напомните любимому человеку, что депрессия - не его вина.

4. Не игнорируйте их

Может возникнуть соблазн дать человеку в депрессии пространство или проигнорировать сложную ситуацию, но это может иметь последствия для человека, который вам небезразличен.

"Игнорирование - это отказ, который часто заставляет человека в депрессии чувствовать себя более одиноким, отвергнутым и еще хуже", - говорит Зальц.

Вместо того, чтобы "давать им пространство", Магави рекомендует привлекать их такими способами, как:

  • Просить их присоединиться к вам на еженедельной прогулке
  • Принесите им еду и вспомните веселые события, которыми вы делитесь
  • Отправьте им плейлист с их любимыми песнями
  • Напишите им письмо с описанием того, что вам в них нравится.

"Депрессия - это настоящее психическое заболевание, а выздоровление - это процесс. И, как любой из нас, кто когда-либо выздоравливал после болезни, несчастного случая или операции, всем нам иногда нужна помощь", - говорит Амлади.

5. Не говорите им, что другим людям хуже

Сказать кому-то "у других людей хуже" ничего не даст, кроме как заставит их чувствовать себя неправыми из-за того, что они чувствуют.

"Уровень боли, которую испытывает человек, не является соревнованием", - говорит Амлади. "Хотя это правда, что другим может казаться хуже, чем человеку, борющемуся с депрессией, это не отменяет чувств, которые испытывает человек, живущий с депрессией. То, что другим может показаться небольшой проблемой, может казаться непреодолимым для человека, живущего с депрессией".

Только человек, переживающий депрессию, полностью понимает, что он чувствует. Хотя внешне может казаться, что у них все в порядке, они все же могут ежедневно сражаться с собой.

"Депрессия сугубо личная и не требует какого-либо оправдания. Любое сравнение может полностью минимизировать и отбросить чей-то повседневный жизненный опыт", - говорит Магави.

Вместо этого решите подтвердить свои чувства, подтвердив, что каждая эмоция, которую они испытывают, оправдана и что их опыт не следует преуменьшать. Обеспечьте им безопасное пространство для общения, не опасаясь осуждения.

6. Не стыдите их

Помочь кому-то вылечить депрессию может быть сложно, но важно не расстраиваться. От следующих фраз им станет только хуже:

  • "Ты думаешь только о себе"
  • "Ты спятил"
  • "Вы должны подумать о том, как это влияет на других"

"Распространенное заблуждение состоит в том, что люди, страдающие депрессией, эгоистичны, тогда как на самом деле все наоборот", - говорит Амлади. "Люди, живущие с депрессией, глубоко заботятся о других людях и о том, какое влияние они оказывают на их жизнь. Они часто испытывают чувство вины из-за депрессии, чувствуют себя обузой и часто обвиняют себя в том, что не могут чувствовать себя лучше".

Эти наказания могут поставить под угрозу вашего любимого человека.

"Стыд, стигматизация и обвинение человека в депрессии, вероятно, усугубят его депрессию. Самоубийство является серьезной проблемой при депрессии, а стыд часто ассоциируется с самоубийством", - говорит Зальц.

здоровье
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