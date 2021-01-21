Завтрак не обязательно способствует похудению. / stilnos.com

Хотя некоторые советы по снижению веса полезны, другие неэффективны, вводят в заблуждение или совершенно вредны.

Вот 8 советов по снижению веса, которые следует полностью игнорировать.

1. Всегда завтракайте, даже если вы не голодны

Возможно, вы слышали, что после ночного сна важно завтракать, чтобы ускорить метаболизм. Поэтому многие люди заставляют себя есть по утрам, даже если они не голодны. Однако завтрак не обязательно способствует похудению.

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Фактически, исследования показали, что прием пищи или пропуск завтрака очень мало влияет на вес, и что пропуск завтрака может даже привести к чуть большей потере веса.

В одном исследовании люди, которые пропустили завтрак, в конечном итоге съели за обедом на 144 калории больше по сравнению с людьми, которые ели утром. Однако в конце дня их общее потребление калорий было на 408 калорий меньше.

Пропуск завтрака - одна из форм периодического голодания, которое, по мнению некоторых людей, помогает им похудеть. Интервальное голодание также может принести пользу для здоровья.

Однако все люди разные, и одни люди получают больше пользы от завтрака, чем другие. В настоящее время принято считать, что если вы не голодны по утрам, нет причин завтракать.

Если вы голодны, обязательно съешьте завтрак с высоким содержанием белка, чтобы вы были более удовлетворены и с меньшей вероятностью переедали во время обеда.

2. Не взвешивайтесь каждый день

Ваш вес может меняться день ото дня в зависимости от нескольких факторов.

По этой причине многие источники говорят, что вам следует избегать взвешивания каждый день, пытаясь похудеть. В этом есть смысл, но может быть и обратное.

В 6-месячном исследовании людей с избыточным весом или ожирением люди, которые ежедневно прибавляли в весе, потребляли меньше калорий и теряли в среднем 6,6% веса тела по сравнению с людьми из контрольной группы, которые потеряли менее 1% от веса тела.

В другом исследовании исследователи, изучавшие привычки взвешивания 40 человек с избыточным весом, обнаружили, что те, кто делал перерывы более 1 месяца, имели больший риск набора веса.

Частое взвешивание может обеспечить подотчетность и подтвердить, что ваш вес движется в правильном направлении.

Однако для некоторых людей частая проверка весов может стать источником беспокойства. Если вы чувствуете, что это вредно для вашего психологического здоровья, лучше избегать этой стратегии.

3. Соковый детокс

Очень популярны очищающие соки, также известные как соковые голодания.

Сторонники утверждают, что за неделю можно сбросить до 4,5 кг и избавить свое тело от токсинов.

Однако очень мало исследований, показывающих, что очищающие соки безопасны или эффективны.

Сторонники утверждают, что за неделю можно сбросить до 4,5 кг и избавить свое тело от токсинов. / depositphotos.com

В одном исследовании женщины в течение 7 дней употребляли смесь лимонного сока и сиропа, содержащую менее 500 калорий. Они похудели и снизили инсулинорезистентность.

Любая столь низкокалорийная диета приведет к потере веса, но вряд ли даст долгосрочные результаты.

Основная проблема заключается в том, что очищение не формирует тип здорового питания, необходимый для поддержания потери веса с течением времени.

Что касается детоксикации, ваша печень и другие органы выполняют эту функцию ежедневно. Нет необходимости в "очищении".

4. Не худейте быстро

Обычный совет - худеть медленно, чтобы у вас было больше шансов сохранить меньший вес.

Хотя, конечно, медленно худеть - это нормально, но самые последние исследования показывают, что более быстрое похудение вначале не увеличивает риск набора веса. На самом деле, быстрое похудение кажется полезным для долгосрочного похудения.

Одно исследование показало, что люди, которые быстро похудели в течение первого месяца, в пять раз чаще теряли 10% своей массы тела в течение 18 месяцев по сравнению с теми, кто начинал худеть медленнее.

Однако одни методы похудения лучше других. Сокращение калорий до чрезвычайно низкого уровня может вначале привести к быстрой потере веса, но вряд ли будет устойчивым.

5. Сосредоточьтесь на кардиотренировках

Сердечно-сосудистые упражнения, также известные как кардио или аэробные упражнения, снижают уровень стресса и приносят пользу вашему сердцу и общему здоровью.

Однако кардио - не лучшая стратегия упражнений для похудения.

Реакция на снижение веса на сердечно-сосудистые упражнения во многом зависит от человека. Некоторые люди теряют вес в ответ на кардио, в то время как другие либо поддерживают, либо немного набирают вес.

Лучшая стратегия для достижения хорошей формы и поддержания мышечной массы при похудении - это сочетание силовых тренировок с кардио.

6. Сведите к минимуму продукты с высоким содержанием натуральных жиров

Несмотря на распространенное мнение, не все жиры вредны для здоровья, и отказ от всех жирных продуктов не обязательно поможет вам похудеть.

Жир содержит в два раза больше калорий, чем белок или углеводы, но он также очень сытный и требует много времени для переваривания.

Стандартные диеты с низким содержанием жиров, в которых жиры составляют менее 30% всех калорий, обычно имеют худший послужной список, чем другие диеты, такие как диеты с низким содержанием углеводов, когда речь идет о потере веса.

Фактически, продукты с высоким содержанием жиров, включая авокадо, орехи и кокос, могут помочь похудеть.

Напротив, употребление в пищу или употребление обезжиренных или обезжиренных продуктов в попытке сократить количество калорий может иметь неприятные последствия, поскольку многие из этих продуктов содержат рафинированный сахар.

Хотя употребление в пищу продуктов с естественным высоким содержанием полезных жиров может работать в вашу пользу, добавление большого количества жира в пищу бесполезно. Добавление слишком большого количества жира может увеличить количество калорий до такой степени, что вы не потеряете вес.

При этом диета со сверхнизким содержанием жира, в которой жир составляет менее 10% калорий, может иметь некоторые преимущества для похудения.

7. Ешьте каждые 2–3 часа

Возможно, вы слышали, что лучше всего есть много небольшими порциями в течение дня, чтобы поддерживать метаболизм. Это миф.

В одном небольшом исследовании исследователи дали двум группам одинаковое количество калорий либо за два больших приема пищи, либо за семь небольших приемов пищи. Они не обнаружили разницы в количестве сожженных калорий между двумя группами.

Контролируемые исследования показали, что употребление большого количества небольших приемов пищи не приводит к большей потере веса по сравнению с трехразовым или меньшим приемом пищи в день.

Более того, исследования связали частое питание после операции по снижению веса с уменьшением потери веса через 6 месяцев после процедуры (37).

Основная проблема, связанная с перекусами или большим количеством небольших приемов пищи, заключается в том, что вы часто потребляете больше калорий, чем нужно вашему организму.

8. Сосредоточьтесь только на потреблении калорий

В то время как людям нужно создать дефицит калорий, чтобы похудеть, потребление калорий - это только часть истории.

Тип пищи, которую вы едите, оказывает огромное влияние на голод, аппетит и гормоны, контролирующие вес. Эти факторы могут повлиять на вашу способность достичь дефицита калорий.

Например, съесть 100-калорийную упаковку кренделей - это не то же самое, что съесть 100 калорий фруктов. Крендели сделаны из рафинированных углеводов, которые могут повышать уровень сахара в крови, вызывать чувство голода и приводить к перееданию.

Напротив, получение того же количества калорий из продуктов с высоким содержанием белка приводит к гормональным изменениям, которые приводят к увеличению сытости и уменьшению чувства голода.

Кроме того, белок обладает более сильным термическим эффектом, чем углеводы или жир, а это означает, что он сжигает больше калорий во время и после пищеварения.

Исследования показали, что потребление калорий естественным образом снижается, когда вы ограничиваете углеводы, и что потеря веса больше на низкоуглеводных диетах, чем на низкожировых.

Наконец, даже если бы важны только калории, очень сложно точно определить, сколько вы едите. Одно исследование показало, что люди с ожирением недооценивают свое истинное потребление пищи в среднем на 47%.