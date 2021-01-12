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8 типов мигрени и как узнать, что вызывает именно вашу головную боль

12 января 2021, 16:26

Существует много разных типов мигрени, каждый из которых может вызывать разные симптомы.

головная боль_здоровье
Существует много разных типов мигрени, каждый из которых может вызывать разные симптомы. / clutch.ua

Мигрень - это неврологическое заболевание, которое может быть намного хуже, чем сильная головная боль. Существует много разных типов мигрени, каждый из которых может вызывать разные симптомы.

Вы можете испытывать головокружение, изменения зрения, слабость мышц или боль в животе, в зависимости от того, какой у вас тип мигрени. Некоторые виды мигрени могут даже не вызывать головной боли.

Вот что вам нужно знать о различных типах мигрени и о том, как узнать, какой у вас тип.

Читайте такжеМигрень с аурой: симптомы, причины и триггеры

Мигрень с аурой

Наряду с обычной мигренозной головной болью, некоторые люди с мигренью испытывают "фазу ауры" до или во время мигрени. Когда у вас есть аура, вы можете видеть мигающие огни или яркие цветные линии в поле зрения, или вы можете ощущать такие ощущения, как покалывание в теле.

Эксперты не знают точно, что вызывает ауру мигрени, но аура, скорее всего, возникает, когда клетки на поверхности вашего мозга активируются ненормальным образом.

Когда это происходит, это вызывает изменения в кровотоке в областях вашего мозга, которые контролируют зрение и осязание, говорит Чарльз Флиппен, доктор медицины, профессор неврологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Мигрень без ауры

Если у вас мигрень без ауры, у вас есть обычные симптомы мигрени, такие как сильная головная боль без каких-либо визуальных симптомов, сопровождающих ауру. Мигрень также может вызывать тошноту, рвоту и чувствительность к свету и звуку.

"Эксперты до сих пор не до конца понимают, что вызывает мигрень, но мы знаем, что мигрень частично вызвана вашей генетикой", - говорит Флиппен.

Мигрень также может быть связана с изменениями в стволе головного мозга, части мозга, связанной с тройничным нервом, который действует как основной болевой путь в вашем теле.

Гемиплегическая мигрень

Гемиплегическая мигрень - это редкий тип мигрени с аурой, которая вызывает слабость в мышцах до или во время мигрени.

"Слабость может затрагивать руку, ногу и лицо с одной стороны тела", - говорит Флиппен. Гемиплегическая мигрень поражает только одну сторону тела за раз, но симптомы могут меняться во время приступа мигрени.

По словам Флиппена, люди, страдающие гемиплегической мигренью, также могут чувствовать растерянность, невнятную речь или с трудом произносят слова во время мигрени.

Гемиплегические мигрени, как правило, передаются по наследству, и эксперты связывают их с вариациями в определенных генах. Необходимы дополнительные исследования, но некоторые ученые считают, что гемиплегические мигрени могут быть вызваны сверхактивными нервными клетками в вашем мозгу.

Хроническая мигрень

Люди с хронической мигренью испытывают головные боли по крайней мере 15 дней в месяц, и по крайней мере восемь из этих головных болей являются мигренью. Хроническая мигрень имеет тенденцию к развитию с течением времени, при этом количество головных болей постоянно увеличивается.

Хроническая мигрень может развиться при чрезмерном употреблении лекарств, используемых для лечения мигрени. Это могут быть лекарства, отпускаемые по рецепту, такие как барбитураты или опиоиды, а также безрецептурные нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен.

Мигрень сетчатки

Мигрень сетчатки - это тип мигрени, который вызывает изменения вашего зрения до или во время мигрени. В отличие от ауры мигрени, мигрень сетчатки вызывает симптомы только в одном из ваших глаз - вы можете видеть мерцающие огни в поле зрения или можете частично потерять зрение. В тяжелых случаях потеря зрения может стать постоянной.

Мигрень сетчатки возникает, когда у вас есть нервные расстройства сетчатки - ткани в задней части глаза, которая воспринимает свет и обрабатывает визуальную информацию.

Вестибулярная мигрень

Вестибулярная мигрень - это еще один тип мигрени с аурой, при которой проявляются симптомы головокружения.

"Пациенты описывают ощущение, что они двигаются или что их окружение движется", - говорит Флиппен. Эти ощущения также могут вызывать тошноту и рвоту.

По словам Флиппена, вестибулярная мигрень возникает, когда нервы, которые контролируют механизм баланса вашего мозга, нарушают работу, заставляя вас чувствовать себя неуравновешенным или как будто вы двигаетесь.

Менструальная мигрень

Вы можете испытывать головокружение, изменения зрения, слабость мышц или боль в животе, в зависимости от того, какой у вас тип мигрени. Некоторые виды мигрени могут даже не вызывать головной боли.

Вот что вам нужно знать о различных типах мигрени и о том, как узнать, какой у вас тип.

Абдоминальная мигрень

По словам Флиппена, абдоминальная мигрень обычно поражает детей в возрасте до 12 лет и может начаться у детей в возрасте трех лет, добавив, что дети обычно перерастают ее.

"Пациенты обычно описывают тошноту, некоторую боль в животе и возможную рвоту", - говорит Флиппен. В отличие от других мигреней, абдоминальная мигрень обычно не вызывает головной боли.

Абдоминальная мигрень считается мигренью, потому что она связана с теми же генами, которые вызывают мигрень - у детей с абдоминальной мигренью часто есть члены семьи, страдающие мигренью, и у них может развиться мигрень по мере взросления.

Эксперты не знают точно, что вызывает абдоминальную мигрень, но они могут быть связаны с проблемами с нервами, соединяющими мозг и кишечник.

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