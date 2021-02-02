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Восемь травяных чаев, которые уменьшают вздутие живота

2 февраля 2021, 15:44

Традиционно люди использовали натуральные средства, в том числе травяные чаи, для снятия вздутия живота.

Боль
Традиционно люди использовали натуральные средства, в том числе травяные чаи, для снятия вздутия живота. / Pixabay

Если ваш живот иногда кажется вздутым, вы не одиноки. Вздутие живота поражает 20–30% людей. Многие факторы могут вызвать вздутие живота, включая пищевую непереносимость, скопление газов в кишечнике, несбалансированные кишечные бактерии, язвы, запоры и паразитарные инфекции.

Традиционно люди использовали натуральные средства, в том числе травяные чаи, для снятия вздутия живота. Предварительные исследования показывают, что несколько травяных чаев могут помочь успокоить это неприятное состояние, сообщается на сайте PubMed.

Вот травяные чаи, которые помогут уменьшить вздутие живота.

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Мята перечная

В народной медицине мята перечная (Mentha piperita) широко известна тем, что помогает при проблемах с пищеварением. У нее прохладный освежающий вкус.

Исследования в пробирках и на животных показывают, что растительные соединения, называемые флавоноидами, обнаруженные в перечной мяте, могут подавлять активность тучных клеток. Это клетки иммунной системы, которых много в кишечнике и иногда они способствуют вздутию живота.

Исследования на животных также показывают, что мята перечная расслабляет кишечник, что может облегчить спазмы кишечника, а также вздутие живота и боль, которые могут их сопровождать.

Мелисса

Чай с Мелиссой имеет лимонный аромат и вкус - наряду с нотками мяты, так как это растение принадлежит к семейству мятных.

Европейское агентство по лекарственным средствам отмечает, что чай с мелисой может облегчить легкие проблемы с пищеварением, включая вздутие живота и газы, на основе его традиционного использования.

Согласно нескольким исследованиям на людях, этот продукт может уменьшить боль в животе, запоры и другие симптомы пищеварения, сообщает в исследовании, опубликованном на сайте PubMed.

Полынь

Полынь (Artemisia absinthium) - это листовая зеленая трава, из которой делают горький чай. Это приобретенный вкус, но его можно смягчить лимонным соком и медом.

Из-за своей горечи полынь иногда используется в пищеварительных настойках. Это добавки из горьких трав и специй, которые могут помочь пищеварению.

Исследования на людях показывают, что 1-граммовые капсулы сушеной полыни могут предотвратить или облегчить расстройство желудка или дискомфорт в верхней части живота. Эта трава способствует выделению пищеварительного сока, что помогает улучшить пищеварение и уменьшить вздутие живота.

Для приготовления чая используйте 1 чайную ложку (1,5 грамма) сушеной травы на чашку (240 мл) кипяченой воды, настаивая в течение 5 минут.

Примечательно, что полынь не следует использовать во время беременности, поскольку она содержит туйон, соединение, которое может вызывать сокращения матки.

Имбирь

Имбирный чай изготавливается из толстых корней растения Zingiber officinale и с древних времен использовался при желудочных заболеваниях.

Исследования на людях показывают, что ежедневный прием 1–1,5 граммов имбирных капсул в разделенных дозах может облегчить тошноту.

Кроме того, добавки имбиря могут ускорить опорожнение желудка, облегчить расстройство пищеварения и уменьшить кишечные спазмы, вздутие живота и газы.

Для приготовления чая используйте 1 / 4–1 / 2 чайной ложки (0,5–1,0 г) крупно измельченного сушеного корня имбиря (или 1 чайный пакетик) на чашку (240 мл) кипяченой воды. Настаивайте 5 минут.

В качестве альтернативы используйте 1 столовую ложку (6 граммов) свежего нарезанного имбиря на стакан (240 мл) воды и кипятите в течение 10 минут, затем процедите.

Имбирный чай имеет пряный вкус, который можно смягчить медом и лимоном.

Фенхель

Семена фенхеля (Foeniculum vulgare) используются для приготовления чая и по вкусу напоминают лакрицу.

Фенхель традиционно использовался при расстройствах пищеварения, включая боли в животе, вздутие живота, газы и запоры.

Если вы не хотите использовать чайные пакетики, купите семена фенхеля и раздавите их для приготовления чая. Отмерьте 1–2 чайные ложки (2–5 граммов) семян на стакан (240 мл) кипяченой воды. Настаивайте 10–15 минут.

Корень горечавки

Корень горечавки происходит от растения Gentiana lutea, которое имеет желтые цветы и толстые корни.

Вначале чай может иметь сладкий вкус, но затем появляется горький привкус. Некоторые люди предпочитают смешивать его с ромашковым чаем и медом.

Традиционно корень горечавки использовался в лекарственных продуктах и ​​травяных чаях, которые помогают при вздутии живота, газах и других проблемах с пищеварением.

Кроме того, экстракт корня горечавки используется в пищеварительной горечи. Горечавка содержит горькие растительные соединения, включая иридоиды и флавоноиды, которые стимулируют выделение пищеварительных соков и желчи, помогая расщеплять пищу, что может уменьшить вздутие живота.

Для приготовления чая используйте 1 / 4–1 / 2 чайной ложки (1–2 грамма) сушеного корня горечавки на чашку (240 мл) кипяченой воды. Настаивайте 10 минут.

Ромашка

Ромашка (Chamomillae romanae) - член семейства ромашковых. Маленькие белые цветки травы похожи на миниатюрные ромашки.

В традиционной медицине ромашка используется для лечения расстройства желудка, газов, диареи, тошноты, рвоты и язв (29, 30).

Исследования на животных и в пробирках показывают, что ромашка может предотвратить бактериальные инфекции Helicobacter pylori, которые являются причиной язвы желудка и связаны с вздутием живота (30, 31).

Ромашка также является одной из трав в жидкой добавке Иберогаст, которая, как было показано, помогает уменьшить боль в животе и язвы (14, 32).

Тем не менее, необходимы исследования ромашкового чая на людях, чтобы подтвердить его пользу для пищеварения.

Цветки ромашки содержат самые полезные компоненты, в том числе флавоноиды. Проверьте сушеный чай, чтобы убедиться, что он сделан из цветочных головок, а не из листьев и стеблей (31, 33).

Чтобы приготовить этот приятный, слегка сладкий чай, залейте 1 столовую ложку (2–3 грамма) сушеной ромашки (или 1 чайный пакетик) 1 стаканом (240 мл) кипяченой воды и настаивайте в течение 10 минут.

и боли в животе, но исследования на людяхнеобходимо.

8. Корень ангеликиЭтот чай изготавливается из корней растения Angelica archangelica, члена семейства сельдерея. Это растение имеет горький вкус, но вкус лучше, если его залить чаем мелиссы.

Экстракт корня дягиля используется в составе Иберогаста и других растительных продуктов пищеварения. Горькие компоненты травы могут стимулировать пищеварительные соки, способствуя здоровому пищеварению (34).

Кроме того, исследования на животных и в пробирках показывают, что корень дягиля может облегчить запор, который является причиной вздутия живота (34, 35).

В целом, необходимы дополнительные исследования этого корня на людях.

Некоторые источники утверждают, что корень дягиля нельзя использовать во время беременности, так как информации о его безопасности недостаточно. Вы всегда должны проконсультироваться с врачом, прежде чем использовать какие-либо травы во время беременности или кормления грудью, чтобы обеспечить надлежащий уход (35).

Типичная порция чая ангелика - 1 чайная ложка (2,5 грамма) сушеного корня на чашку (240 мл) кипяченой воды. Настаивайте 5 минут.

здоровье травы
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