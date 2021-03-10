"Абсолютно возможно": сексперт рассказала, как достичь множественных оргазмов

Иметь несколько оргазмов для женщин "вполне возможно". / Qulady

Существуют ли на самом деле множественные оргазмы? Доктор Эмили Морс, имеющая докторскую степень в области сексуальности человека, говорит, что иметь несколько оргазмов для женщин "вполне возможно".

"Даже самые опытные в сексе люди могут счесть амбициозным иметь несколько оргазмов но это вполне возможно. Дело в дыхании. Дыхание поможет расслабить ваше тело и расширит ваши возможности для получения удовольствия", - цитирует ее Daily Star.

"Глубокое дыхание также наполняет ваше тело кислородом, поэтому ваша нервная система может выполнять свою работу, увеличивая количество удовольствия, которое может обработать ваш мозг", - добавляет она.

Чтобы достичь множество оргазмов за один сеанс секса, она посоветовала "проявить терпение", поскольку вы вряд ли будете возбуждены, если будете оказывать на себя давление.

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Эксперт по взаимоотношениям сказала: "Терпение - один из лучших инструментов, когда вы хотите испытать множественный оргазм. Несколько оргазмов может не произойти с первого раза, точно так же, как вам потребовалось некоторое время, чтобы научиться ездить на велосипеде. Осознание того, что это может занять некоторое время, немного снимает напряжение", - добавляет она.

Затем доктор Эмили рекомендует "стать клитератором".

Для этого нужно нацеливаться на клитор, когда вы занимаетесь сексом или занимаетесь каким-то одиночным развлечением.

Секс-специалист сказала: "Клитор - это фокус возбуждения для женщин. Чем больше вы узнаете свой путь к собственным точкам удовольствия, тем больше удовольствия вы испытаете и тем больше у вас будет шансов испытать множественные оргазмы".

Если после оргазма ваши интимные зоны становятся чувствительными, начните медленно и постепенно возвращайтесь к своему сладкому месту для большего удовольствия. Это предложит различные ощущения и может подготовить ваше тело к новому кульминационному моменту.

Секс-врач добавил: "После того, как вы добились своего первого оргазма, уменьшите мощность и немного подразните себя; вы также можете использовать вибратор, чтобы слегка обвести соски и все тело, чтобы узнать, какие другие области реагируют на вибрации.

"Как только у вас будет возможность остыть, вы можете медленно увеличить мощность на своей игрушке, пока не будете готовы снова", - добавляет она.