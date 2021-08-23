Аденоиды: когда их нужно удалять и в чем опасность

Если противомикробные препараты не устраняют инфекцию, врачу может потребоваться удалить железы хирургическим путем. / Pixabay

Миндалины и аденоиды в горле являются частью иммунной системы. Они являются первой линией защиты организма от болезнетворных микробов, проникающих через рот или нос.

В обзоре литературы 2020 года эти клетки помогают организму бороться с инфекциями.

Иногда миндалины и аденоиды увеличиваются, часто из-за вирусной или бактериальной инфекции. Это обычное явление может вызвать храп, затрудненное дыхание и частые простуды, пишет Medical News Today.

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Если противомикробные препараты не устраняют инфекцию, врачу может потребоваться удалить железы хирургическим путем. Если инфекции нет, врачи могут порекомендовать стероидные назальные спреи.

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Продолжайте читать, чтобы узнать больше о миндалинах и аденоидах, включая их функции, общие проблемы со здоровьем и варианты лечения.

Что это и зачем они?

Аденоиды и миндалины - это структуры лимфатической системы, которая является частью иммунной системы.

Миндалины, также известные как небные миндалины, представляют собой две круглые шишки на правой и левой сторонах задней стенки глотки. Аденоиды или глоточные миндалины - это железы, расположенные высоко в горле и позади носа.

Хотя миндалины видны, когда рот широко открыт, врачи могут видеть аденоиды только с помощью наклонного зеркала или камеры в носу.

У большинства людей миндалины и аденоиды уменьшаются в размере после 9 лет. В подростковом возрасте они еще больше уменьшаются в размерах.

Функция

Эти компоненты иммунной системы отвечают за фильтрацию бактерий и вирусов из воздуха. Тем самым они могут защитить от инфекций. Миндалины и аденоиды служат большей части своей цели в раннем детстве.

Они помогают в разработке двух типов лейкоцитов: B-клеток и T-клеток. Из-за их роли в развитии отсутствие миндалин, аденоидов или и того, и другого в более позднем возрасте не делает человека ослабленным.

Общие проблемы

Распространенной проблемой миндалин и аденоидов является их увеличение.

Врачи не знают, почему миндалины и аденоиды увеличиваются в размерах, но это часто является нормальным явлением в детстве. Другие симптомы, такие как боль в горле, болезненное глотание и лихорадка, иногда сопровождают увеличение.

Одним из распространенных заболеваний миндалин и аденоидов является тонзиллит, воспаление миндалин.

Признаки и симптомы

Возможные признаки и симптомы увеличенных миндалин или аденоидов включают:

паузы в дыхании во время сна

храп

напряженное дыхание

в основном дышит через рот

частые простуды

проблемы с глотанием

беспокойный сон, ночное недержание мочи и частое пробуждение

необычные положения для сна, например, наклон головы назад

Симптомы тонзиллита включают:

высокая температура

красноватый цвет миндалин

припухлость

боль в горле, которая иногда сопровождается болью в ушах

желтый или белый налет на миндалинах

болезненное или неудобное глотание

небольшое изменение голоса из-за отека

увеличение лимфатических узлов

неприятный запах изо рта

Хотя увеличенные миндалины и аденоиды могут сопровождать другие симптомы, у многих детей их нет. Тем не менее, исследования показывают, что примерно у 2% респондентов возникают паузы дыхания во время сна, а у 7% - храп.

Симптомы, которые испытывает человек, будут частично зависеть от того, увеличились ли миндалины или аденоиды. Увеличенные миндалины могут вызывать остановки дыхания во время сна, а увеличенные аденоиды влияют на способность человека дышать через нос.

Со временем увеличенные миндалины могут стать причиной:

инфекции дыхательных путей

храпа

апноэ во сне

Кроме того, возможные эффекты увеличенных аденоидов включают:

смещение челюстей и изменение положения языка

инфекции среднего уха

хронический синусит

Удаление

Врачи обычно лечат тонзиллит, прежде чем рассматривать возможность хирургического удаления.

Они могут прописать антибиотики больным бактериальной инфекцией и противовирусные препараты, если причиной является вирусная инфекция. В качестве альтернативы они могут порекомендовать стероидный назальный спрей, который сокращает аденоиды, облегчая дыхание.

Как и при любой операции, удаление миндалин или аденоидов сопряжено с риском. Поэтому врачи обычно рекомендуют дождаться улучшения симптомов, прежде чем переходить к одной из этих процедур.

Существуют также критерии количества эпизодов тонзиллита, ангины или и того и другого, которые были у человека до того, как он стал кандидатом на удаление. Согласно критериям Рая, за последний год у человека должно быть не менее семи эпизодов.

Врачи могут выбрать выполнение:

частичная или полная тонзиллэктомия, то есть удаление миндалин

аденоидэктомия, то есть удаление аденоидови тонзиллэктомия, и аденоидэктомия

После операции у многих детей улучшается дыхание, улучшается сон и уменьшается храп.

Детям следует избегать физических нагрузок в течение 2–3 недель после операции. Хотя рекомендации относительно того, что им следует есть или пить, различаются, они должны отдавать предпочтение потреблению пейте много жидкости.

Поскольку процесс заживления занимает 2–3 недели, рана может снова начать кровоточить после возвращения домой. Когда это произойдет, кровь потечет из носа или рта. Родители или опекуны должны искать признаки кровотечения у детей и обращаться за медицинской помощью, если они их заметят.