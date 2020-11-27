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Аденовирусная инфекция: причины возникновения и симптомы

27 ноября 2020, 13:23

Она является частыми причинами лихорадки, кашля, боли в горле, диареи и розового глаза.

коронавирус,пробирки
Она является частыми причинами лихорадки, кашля, боли в горле, диареи и розового глаза. / Reuters

Аденовирусы - это группа распространенных вирусов, которые поражают слизистую оболочку глаз, дыхательные пути и легкие, кишечник, мочевыводящие пути и нервную систему. Они являются частыми причинами лихорадки, кашля, боли в горле, диареи и розового глаза.

Инфекции у детей случаются чаще, чем у взрослых, но заразиться ими может каждый. К 10 годам у большинства детей будет хотя бы один тип аденовирусной инфекции.

Инфекции обычно вызывают только легкие симптомы и проходят сами по себе через несколько дней.

Содержание

Но они могут быть более серьезными у людей со слабой иммунной системой, особенно у детей.

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Как распространяются аденовирусы

Эти вирусы распространены в местах с большими группами детей, таких как детские сады, школы и летние лагеря.

Они очень заразительны. Они могут передаваться, когда зараженный кашляет или чихает. Капли, содержащие вирус, взлетают в воздух и приземляются на поверхности.

Ваш ребенок может заразиться вирусом, когда он дотрагивается до руки того, у кого он есть, или игрушки или другого предмета, который держит тот, у кого он есть, а затем касается его рта, носа или глаз. Это быстро распространяется среди детей, потому что они с большей вероятностью закрывают лицо руками.

Вы можете заразиться при смене подгузника. Вы также можете заболеть от еды, приготовленной кем-то, кто не вымыл руки после посещения туалета. Можно заразиться вирусом в воде, например, в небольших озерах или в неухоженном бассейне, но это случается не часто.

Симптомы

Каждый тип аденовируса может повлиять на вас по-разному:

  • Бронхит: кашель, насморк, лихорадка, озноб.
  • Простуда и другие респираторные инфекции: заложенный нос и насморк, кашель, боль в горле и опухшие железы.
  • Круп: лающий кашель, затрудненное дыхание, высокий звук при вдохе.
  • Инфекция уха: боль в ушах, раздражительность, лихорадка.
  • Розовый глаз (конъюнктивит): красные глаза, выделения из глаз, слезы, ощущение, будто что-то попало в глаз.
  • Пневмония: лихорадка, кашель, затрудненное дыхание.
  • Желудочные и кишечные инфекции: диарея, рвота, головная боль, жар, спазмы желудка.
  • Отек головного и спинного мозга (менингит и энцефалит): головная боль, лихорадка, ригидность шеи, тошнота и рвота (редко).
  • Инфекции мочевыводящих путей: жжение и боль при мочеиспускании, частые позывы к мочеиспусканию, кровь в моче.

Если вы думаете, что у вашего ребенка может быть один из этих вирусов, посоветуйтесь с педиатром. Обязательно вызовите врача, если у ребенка младше 3 месяцев наблюдаются симптомы аденовирусной инфекции.

Немедленно позвоните врачу, если у вашего ребенка есть какие-либо из этих более серьезных симптомов:

  • Затрудненное дыхание
  • Опухоль вокруг глаз
  • Лихорадка, которая не проходит через несколько дней
  • Признаки обезвоживания, например, мало слез или меньше мокрых подгузников.

Диагностика

Врач вашего ребенка может провести медицинский осмотр и, возможно, провести один или несколько из этих тестов, чтобы определить, не вызвал ли вирус или бактерии инфекцию:

  • Анализ крови
  • Анализ мочи
  • Мазок: медсестра возьмет ватным тампоном образец слизи из носа вашего ребенка.
  • Анализ кала
  • Рентген грудной клетки: ваш ребенок будет лежать неподвижно, в то время как техник использует небольшое количество радиации, чтобы сфотографировать внутреннюю часть его груди. Это позволит врачу вашего ребенка поближе взглянуть на его сердце и легкие.

Лечение

Антибиотики не помогут при аденовирусных инфекциях, потому что они убивают только бактерии. Часто дети проходят болезнь самостоятельно в течение нескольких дней. Некоторые инфекции, такие как розовый глаз или пневмония, могут длиться неделю и более.

Детям со слабой иммунной системой может потребоваться лечение в больнице, чтобы помочь им выздороветь.

Вы можете сделать несколько вещей, чтобы помочь своему ребенку почувствовать себя лучше:

  • Дайте много жидкости. Дети теряют жидкость из-за лихорадки, рвоты и диареи. Они могут обезвоживаться. Вода или 100% фруктовый сок - лучший выбор для обезвоживания детей. Вы также можете попробовать детский раствор с электролитами.
  • Пробка. Помогите ребенку часто сморкаться. Младенцу: закапайте в нос несколько капель солевого раствора или капель. Затем отсосите слизь шприцем с грушей.
  • Включите увлажнитель воздуха. Влага ослабит заложенность носа и поможет вашему ребенку легче дышать.
  • Сбейте жар. Спросите своего врача, можете ли вы дать ребенку ацетаминофен (тайленол) или ибупрофен (мотрин) для облегчения боли и лихорадки. Не давайте детям продукты, содержащие аспирин, так как это может привести к редкому, но серьезному заболеванию, называемому синдромом Рейе.

Профилактика

Чтобы помочь вашему ребенку не заболеть:

  • Старайтесь держать ребенка подальше от всех, кого вы знаете, что он болен.
  • Мойте ребенку руки и свои руки часто в течение дня, особенно перед едой. Если у вас нет воды и мыла, используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
  • Очистите поверхности, такие как раковины и столешницы, чтобы избавиться от микробов.
  • Не позволяйте им плавать в неухоженных бассейнах.
  • Держите ребенка дома, когда он болен, чтобы не передать аденовирусы другим людям. Скажите им, чтобы они прикрывали нос и рот, когда чихают или кашляют.
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