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Активная зевота может быть признаком надвигающегося опасного состояния

30 ноября 2020, 21:27

Зевота может быть симптомом более серьезных проблем со здоровьем.

Сердце, лечение
Зевота может быть симптомом более серьезных проблем со здоровьем. / eluniverso.com

Чрезмерное зевание может быть признаком сердечного приступа.

По информации Musc Health, если у вас учащение зевоты, которое не может быть объяснено недостатком сна или другими причинами, то зевота может быть симптомом более серьезных проблем со здоровьем.

Сердечные приступы случаются, когда артерия, снабжающая ваше сердце кровью и кислородом, блокируется, обычно из-за накопления жировых бляшек, называемых холестерином. Сердечные приступы относятся к сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ), которые обычно относятся к состояниям, которые связаны с сужением или закупоркой кровеносных сосудов. Распространенное заблуждение состоит в том, что сердечные приступы возникают без предупреждения.

Наиболее распространенными проблемами со здоровьем, которые связаны с повышенной зевотой, являются лишение сна, бессонница, апноэ во сне, нарколепсия и многие лекарства, вызывающие сонливость.

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Есть некоторые другие медицинские заболевания, которые вызывают зевоту, включая кровотечение вокруг сердца, опухоль мозга, рассеянный склероз, инсульт и даже сердечный приступ. Несмотря на все усилия науки, зевота остается загадочным явлением.

Однако некоторые исследования показывают, что зевота способствует насыщению крови кислородом и охлаждению мозга.

Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что те, кто зевает во время упражнений, особенно в жаркие дни, могут подвергаться риску сердечного приступа.

Это происходит из-за встроенных в организм охлаждающих механизмов, которые указывают на то, что они не работают должным образом, и могут сигнализировать о проблеме с сердцем.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, зевота и терморегуляция были дополнительно изучены.

В исследовании отмечается: "Мы анализируем растущее количество медицинских и физиологических данных, указывающих на то, что зевота может быть терморегулирующим механизмом, обеспечивающим компенсирующее охлаждение, когда другие условия не работают благоприятно.

"Этот взгляд на зевоту имеет широкое применение для базового физиологического понимания терморегуляции, а также для улучшения диагностики и лечения заболеваний, связанных с аномальной терморегуляцией", - сказано в документе.

В другом исследовании анализировались измененные реакции терморегуляции у пациентов с сердечной недостаточностью, тренирующихся в жару.

"Пациенты с сердечной недостаточностью (HF), по-видимому, демонстрируют нарушение терморегуляторной способности во время пассивного нагревания, о чем свидетельствует снижение проводимости сосудов", - отмечается в исследовании.

Далее в нем говорится: "Это первое исследование, в котором изучаются как терморегуляторные реакции, так и параметры теплового баланса при HF во время упражнений.

"Наши результаты показывают, что при выполнении упражнений в теплой среде, HF имеет сопоставимые изменения, даже несмотря на то, что метаболическое производство тепла на единицу массы было больше.

"Эти данные впервые демонстрируют, что терморегулирующая способность в HF нарушается во время упражнений в сочетании с тепловым воздействием".

Снизить риск

По данным NHS, нездоровая диета с высоким содержанием жиров является абсолютным запретом.

Как объясняет орган, отвечающий за здоровье, диета с высоким содержанием жиров усугубит затвердение артерий и увеличит риск сердечного приступа.

Вместо этого вам следует стремиться придерживаться средиземноморской диеты с высоким содержанием ненасыщенных жиров.

Средиземноморская диета состоит из большего количества хлеба, фруктов, овощей и рыбы и меньшего количества мяса.

здоровье сердце ЗОЖ
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