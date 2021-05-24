Алкоголь и похудение: названы самые низкокалорийные напитки

Наличие более одного из этих напитков может действительно увеличить сытость и калорийность/ Reuters

Если похудение - это практика, которая важна для вас прямо сейчас по какой-либо причине, это прекрасно. Пейте самые низкокалорийные и полезные алкогольные напитки для похудения.

"Люди заказывают, казалось бы, забавные коктейли, которые на самом деле больше похожи на сахарную бомбу, такие как дайкири или замороженная маргарита", - объясняет нутрициолог Марисса Мешулам. Наличие более одного из этих напитков может действительно увеличить сытость и калорийность.

В целом, разные виды алкоголя содержат примерно одинаковое количество калорий, объясняет Эми Горин, магистр медицины, владелица Amy Gorin Nutrition, которая также добавляет, что 100-калорийный напиток сам по себе не помешает достижению ваших целей. По правде говоря, супер-наполнение напитка делает не сам алкоголь, а то, что бармен добавляет в ваш напиток, например, сладкие смеси, простые сиропы и т. д.

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Для справки, вот информация о калорийности каждого типа алкоголя:

Водка: одна порция содержит 97 калорий

Ром: одна порция содержит 97 калорий

Виски, бурбон, скотч: одна порция содержит 105 калорий

Джин: один выстрел содержит 110 калорий

Текила: одна порция содержит 105 калорий

Шампанское: один стакан содержит 90 калорий

Пиво: одна бутылка содержит 153 калории

Вино: один стакан вина содержит 123 калории

Бейлис: одна порция содержит 147 калорий

Как лучше всего заказать алкогольный напиток, если вы пытаетесь похудеть?

Теперь, когда вы знаете калорийность каждого алкоголя, пора подумать о том, как именно вы собираетесь заказывать напиток. Вот несколько советов для того, чтобы не переборщить с калориями.

Употребляйте простые напитки. "Когда вы начинаете употреблять более одного вида выпивки, ваши калории действительно начинают расти", - говорит Кери Ганс, доктор медицинских наук, автор книги "Малые изменения диеты". Например, если вы возьмете джин в чистом виде с добавлением свежего лайма, ваши цели по снижению веса будут лучше, чем если бы вы выбрали стандартный коктейль Джин Тоник.

Встречайте свою новую лучшую подругу: виски. По словам Горина, лучший вариант для заказа низкокалорийного алкоголя - начать с виски или скотча и добавить воды, чтобы раскрыть яркие вкусы, или бескалорийный миксер, такой как простая газировка.

Сделайте переключение ингредиентов. Вы всегда можете сделать несколько простых замен, чтобы снизить количество калорий в выбранном вами напитке. Например, попросите маргариту с меньшим содержанием агавы или мохито с меньшим содержанием сахара", - говорит Горин. "Спросите, подают ли в баре 100-процентный сок или коктейль из сока, который является ключевым словом для добавления сахара и калорий".

Добавьте все фрукты для аромата. "Если вы хотите придать своему алкоголю особую привлекательность, попробуйте добавить все фрукты в свой напиток", - говорит Мешулам. "Получайте аромат от смешанных фруктов и трав вместо сока, газировки или сахара", - говорит Мешулам, отмечая, что добавление брызг лимона, лайма и газированной воды может улучшить ваш фруктовый напиток.

Лучшие низкокалорийные алкогольные напитки для похудения

Ром и диетическая кола. Вместо того, чтобы пить ром и обычную колу, сделайте это диетой, чтобы легко снизить количество калорий и сахара.

Ром и несладкий черный чай. Вот альтернатива для людей, которые не хотят пить какую-либо колу - приготовьте ром и несладкий черный чай, - рекомендует Горин. Одна чашка несладкого черного чая добавит к вашему напитку всего около двух калорий.

Манхэттен. Чтобы пить виски без остатка, закажите классический манхэттенский напиток (виски, сладкий вермут, биттеры), в котором содержится мало калорий, углеводов и сахара.

Джин мартини. Джин-мартини с двумя оливками менее 200 калорий и практически не содержит сахара или углеводов.

Шампанское и фрукты. Свежие фрукты или листья мяты сделают так, чтобы получился вкусный и низкокалорийный напиток.

Светлое пиво. Выбирайте легкое пиво вместо обычного. Горин говорит, что это хороший способ насладиться пивом без плотности.

Красное вино. С точки зрения питания, нет большой разницы между красным вином и белым вином. Горин говорит, что красное вино может иметь некоторые преимущества в питании, например, улучшить сердечно-сосудистую систему.

Бейлис и кофе. Горин говорит, что добавить пару ложек Бейлис в чашку без кофеина, так как кофе одновременно вкусный и почти не калорийный.

Текила и лайм. Водка или текила с добавлением сока лайма, лимона или грейпфрута, а также газированная вода - отличный вариант для легкого вкуса сока.

"Попробуйте необычные замороженные напитки, такие как дайкири, и закажите маргариту со льдом", - говорит Ганс.Ликер с клин. "Возьмите текилу, водку или джин с содовой или минеральной водой", - говорит Ганс. Затем добавьте немного фрукта, например, грейпфрута, лимона или лайма.