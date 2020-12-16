Алкоголь во время беременности: названы опасные последствия

Наиболее тяжелым из этих нарушений является алкогольный синдром плода. / novostiua.net

Если ребенок подвергся воздействию алкоголя в утробе матери, у него может развиться ряд состояний, известных как расстройства алкогольного спектра плода (ФАСН).

Наиболее тяжелым из этих нарушений является алкогольный синдром плода (ФАС).

ФАС - это разновидность инвалидности, от которой нет лекарства. Однако при раннем выявлении и поддержке дети с ФАС могут получить важные навыки, которые могут помочь их развитию.

В этой статье Главред рассмотрит, почему возникает ФАС, его симптомы, методы лечения и факторы риска.

Что такое ФАС

ФАС возникает, когда плод подвергается воздействию алкоголя. Это воздействие обычно происходит, когда беременная женщина употребляет алкоголь, и он попадает в кровоток плода через пуповину.

Поскольку печень плода сформирована не полностью, этот орган не может усваивать алкоголь. В результате, когда плод подвергается воздействию алкоголя, он поглощает его все.

Алкоголь является тератогеном, а это значит, что он токсичен для развивающихся младенцев. Тератогены могут мешать росту и развитию плода, особенно центральной нервной системы (ЦНС), включая головной и спинной мозг.

Другие типы ФАСН включают:

расстройство психического развития, связанное с алкоголем

врожденные аномалии, связанные с алкоголем

нервно-поведенческое расстройство, связанное с пренатальным воздействием алкоголя

Частичная ФАС

Признаки и симптомы

ФАС может вызвать ряд физических, психических и поведенческих осложнений. Они варьируются от легких до тяжелых и могут включать:

Физические признаки

низкая масса тела

рост ниже среднего

плохая координация

небольшой размер головы

маленькие глаза

аномальные черты лица, такие как гладкая кожа между носом и верхней губой

тонкая верхняя губа

деформации костей, особенно пальцев и конечностей

проблемы с сердцем, почками или костями

проблемы со зрением или слухом

Поведенческие признаки

гиперактивное поведение

проблемы со сном

трудности при кормлении грудью в младенчестве

проблемы с регулированием эмоций или поведения

устойчивость к изменению

неспособность сопереживать или распознавать косвенные социальные сигналы

учебные и когнитивные трудности

трудности с запоминанием

проблемы с вниманием

низкий IQ

задержка речи и языка

плохое суждение и умение рассуждать

проблемы с планированием или организацией

трудности с пониманием причины и следствия

У ребенка с ФАС не обязательно будут все эти симптомы. Кроме того, многие из этих симптомов могут возникать из-за других состояний. Специалист в области здравоохранения, специализирующийся на FAS, может помочь определить причину.

Лечение

ФАС - это пожизненное состояние. Однако раннее вмешательство и поддержка часто помогают улучшить развитие ребенка.

Поскольку ФАС может вызывать широкий спектр симптомов, методы лечения и методы лечения, которые приносят пользу каждому ребенку, будут разными. Некоторые из наиболее распространенных подходов включают:

службы раннего вмешательства, которые учат младенцев и детей в возрасте до 3 лет ходить, разговаривать и взаимодействовать с другими

программы поведенческой и образовательной терапии, которые могут помочь с аспектами развития, такими как социальные навыки, саморегуляция и изучение математики

обучение родителей, которое может помочь родителям или опекунам понять ФАС, как она влияет на детей и как лучше о них заботиться

семейная терапия или консультирование, при необходимости

Некоторые люди также используют альтернативные методы лечения, чтобы уменьшить или контролировать симптомы ФАС, например:

релаксационная терапия или медитация

биологическая обратная связь

йога

иглоукалывание

творческая арт-терапия

массаж

анималотерапия

Однако исследований, подтверждающих эффективность этих методов лечения, недостаточно. Перед тем, как попробовать какую-либо альтернативную терапию ФАС, родители или опекуны должны поговорить с педиатром ребенка или врачом, специализирующимся на ФАСН.

Факторы риска

Как правило, чем больше алкоголя человек употребляет во время беременности, тем выше вероятность ФАС.

На это влияют частота, крепость и количество алкогольных напитков, а также время их употребления. Употребление алкоголя на поздних сроках беременности увеличивает вероятность ФАС.

Однако, хотя большее количество алкоголя более вредно, не известно количество или тип алкоголя, который можно было бы безопасно употреблять во время беременности. Все алкогольные напитки, включая вино и пиво, одинаково действуют на развивающегося ребенка.

Однако алкоголь может сильнее повлиять на плод, если беременная:

имеет недоедание

курит

старше

имеет индекс массы тела (ИМТ) ниже среднего

имеет личную или семейную историю злоупотребления психоактивными веществами

была многоплодная беременность или роды

имеет меньшую способность перерабатывать спирт

Некоторые исследования показывают, что окружение беременной также может иметь значение. Жизнь в стрессовых, изолированных или неблагоприятных условиях может увеличить вероятность ФАС.