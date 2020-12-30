Аллергия на холод: причины, симптомы и факторы риска

Есть способы управлять этим состоянием. / 1zoom.ru

У человека может быть аллергия на разные вещи, в том числе на низкие температуры. Медицинский термин для обозначения крапивницы, которая образуется на коже при воздействии холода, - холодовая крапивница (CU).

У вас может быть аллергия на холод, если вы заметили изменения на коже или другие симптомы после воздействия низких температур. Это состояние может появиться внезапно и со временем исчезнуть.

Есть способы управлять этим состоянием. Возможно, вы даже сможете предотвратить появление симптомов.

Какие симптомы?

Не опасные для жизни, но серьезные симптомы холодовой крапивницы могут включать:

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крапивница - красные, зудящие, приподнятые рубцы на месте воздействия холода

ощущение жжения на пораженной коже при нагревании тела

припухлость в месте воздействия

высокая температура

uоловная боль

боль в суставах

усталость

беспокойство

Тяжелые симптомы простудной крапивницы, требующие немедленной медицинской помощи, могут включать:

анафилаксия - тяжелая острая аллергическая реакция

проблемы с дыханием, например, хрипы

отек языка и горла

учащенное сердцебиение

падение артериального давления

обморок

шок

Внешний вид симптомов может быть разным. Вы можете обнаружить, что симптомы проявляются почти сразу (через 2–5 минут) после воздействия низких температур. Симптомы могут исчезнуть через 1-2 часа.

В других случаях реакция может начаться спустя долгое время после воздействия холода, в течение нескольких часов или нескольких дней, и может занять до 2 дней, чтобы пройти.

Что вызывает холодную крапивницу?

Аллергия на холод может возникнуть по многим причинам, в том числе:

выход на улицу в холодную погоду

плавание или купание в холодной воде

вход в помещение с кондиционером или с прохладной температурой, например в морозильную камеру

Как правило, для развития симптомов температура, которой вы подвергаетесь, должна быть ниже 4°C.

Если у вас холодовая крапивница, воздействие этих низких температур заставляет ваше тело выделять гистамины, что вызывает симптомы.

Кто в опасности?

Аллергия на холод чаще всего развивается как у мужчин, так и у женщин в молодом возрасте.

Примерно у половины людей, страдающих этим заболеванием, с течением времени либо значительно улучшатся симптомы, либо не будет больше ее в течение 6 лет.

Аллергия на холод может быть унаследована от члена семьи. Это также может произойти у людей без семейного анамнеза. Симптомы также могут быть вызваны конкретным заболеванием, например:

аутоиммунное заболевание

вирусная инфекция, вызывающая мононуклеоз

ветряная оспа

вирусный гепатит

другие состояния крови

Чаще всего симптомы могут появиться, казалось бы, из ниоткуда, без очевидного основного триггера, кроме воздействия холода.

Как это диагностируется?

Обратитесь к врачу, если вы впервые столкнулись с холодовой крапивницей.

Это позволит вашему врачу диагностировать ваши симптомы. Есть некоторые состояния, которые имеют похожие симптомы. Это важно исключить.

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас серьезные симптомы.

Во время визита к врачу будьте готовы обсудить свои симптомы и историю здоровья. Ваш врач также проведет медицинский осмотр.

Они также могут провести тест с кубиком льда, чтобы понаблюдать за реакцией вашего тела на низкие температуры.

Во время этого теста врач приложит к вашему телу кубик льда в пластиковом пакете на несколько минут, а затем проверит, возникают ли крапивница или другие симптомы.

Ваша кожа может не сразу отреагировать на этот тест, если вы унаследовали это заболевание. Симптомы наследственной язвы могут проявиться не менее чем через 20 или даже 30 минут.

Ваш врач может также назначить анализы крови, чтобы определить или исключить основные причины ваших симптомов.

Какие условия могут вызывать подобные симптомы?

Необходим правильный диагноз, потому что другие состояния могут вызывать аналогичные симптомы.

Обморожения

Обморожение - это сосудистое заболевание, при котором очень маленькие кровеносные сосуды воспаляются под воздействием холодного воздуха. Симптомы могут включать:

красная кожа

зуд

припухлостьбычно они проходят в течение нескольких недель.

Болезнь Рейно

Болезнь Рейно поражает в первую очередь пальцы рук и ног. У людей с этим заболеванием наблюдается сужение кровеносных сосудов, которое вызывает прерывание кровотока к конечностям.

Симптомы включают боль и бледность или посинение кожи на пораженных участках после воздействия низких температур. Симптомы могут длиться минуты или часы.

Болезнь холодовых агглютининов

У людей с болезнью холодовых агглютининов организм атакует свои эритроциты в ответ на снижение температуры крови до более низкой, чем обычная температура тела.

Это состояние может привести к гемолитической анемии. Это часто ассоциируется с:

инфекцией микоплазменной пневмонии

скарлатиной

стафилококковой инфекцией

аутоиммунными состояниями

другие состояния здоровья, включая некоторые виды рака и вирусные инфекции

Пароксизмальная холодовая гемоглобинурия

Пароксизмальная холодовая гемоглобинурия - редкий вид анемии. У людей с этим заболеванием антитела в организме атакуют и убивают здоровый красный цвет. Это считается аутоиммунным заболеванием.

Симптомы могут включать:

обесцвеченная или темно-коричневая моча

высокая температура

боль в животе

усталость

затрудненное дыхание при физических нагрузках

бледность

Пароксизмальная холодовая гемоглобинурия чаще встречается у детей.

Как лечится?

Лечение будет направлено на уменьшение или устранение симптомов.

В зависимости от тяжести вашего состояния вам может потребоваться контролировать свое состояние до или после воздействия холода.

Такие лекарства, как антигистаминные препараты, могут предотвратить или минимизировать выброс гистаминов при воздействии холода.

Ваше состояние может не реагировать на антигистаминные препараты. Может потребоваться другой подход.

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