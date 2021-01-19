Американский пульмонолог рассказал, от чего зависит тяжесть течения коронавируса

Одним из ключевых индикаторов серьезности заболевания у пациента с COVID является вирусная нагрузка / Фото Reuters

Специалист по пульмональной медицине и врач интенсивной терапии Майк Хансен, создавал контент на YouTube на протяжении всей пандемии с целью устранения дезинформации и объяснения научных данных, лежащих в основе руководящих принципов общественного здравоохранения и вакцины.

К настоящему времени широко известно, что пребывание в группах высокого риска, таких как мужчины, люди старше 50 лет, курильщики, страдающие избыточным весом или имеющее какое-либо заболевание, может увеличить вероятность заболевания.

Но в своем последнем видео Хансен более подробно описывает другие факторы, которые медицинские работники используют, чтобы предвидеть, насколько серьезным может быть переживание вируса у пациента.

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Он начинает с разговора о дозе вируса. Количество вирусных частиц, которым подвергаются ваши слизистые оболочки. "Чем выше доза, тем больше вероятность, что ваша иммунная система не избавится от всех вирусных частиц, и инфекция возьмет верх", - говорит он. "Количество вируса, попадающего в организм человека, зависит не только от продолжительности контакта с кем-то с вирусом, но и от концентрации вируса, которому вы подвергаетесь, помимо близости. Вот почему социальное дистанцирование и маски так важны для смягчения этого самого процесса ".

По его словам, одним из ключевых индикаторов серьезности заболевания у пациента с COVID является вирусная нагрузка. Термин "вирусная нагрузка" относится к уровню репликации вируса в организме и может быть измерена в образцах крови и мазках из носа и горла.

"Исследования показали, что чем выше вирусная нагрузка в мазках из носоглотки или в крови, тем тяжелее будет заболевание, при этом более высокая вирусная нагрузка соответствует двукратному или более высокому риску необходимости в дыхательной трубке", - говорит Хансен. "И это независимо от возраста, других факторов риска и тяжести заболевания на момент обращения в больницу".

"Свидание с данными о вирусной нагрузке может помочь исследователям лучше понять естественное течение инфекции COVID", - заявляет он, добавляя, что снижение вирусной нагрузки в популяции потенциально может быть использовано как показатель того, когда пандемия идет на спад.

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