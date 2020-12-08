Анализ крови: 10 самых важных показателей

Есть несколько основных причин, по которым вы можете чаще сдавать анализ крови. / УНИАН

Регулярные анализы крови - один из важнейших способов следить за своим общим физическим самочувствием. Регулярное прохождение тестов может позволить вам увидеть, как ваше тело меняется с течением времени, и дать вам возможность принимать обоснованные решения о своем здоровье.

Как часто мне следует сдавать анализ крови?

Ваш врач обычно рекомендует проходить обычный анализ крови не реже одного раза в год, примерно в то же время, что и ваш ежегодный медосмотр.

Но это самый минимум. Есть несколько основных причин, по которым вы можете чаще сдавать анализ крови:

Вы испытываете необычные стойкие симптомы. Это может быть что угодно, от усталости до ненормального набора веса и новой боли.

Это может быть что угодно, от усталости до ненормального набора веса и новой боли. Вы хотите улучшить свое здоровье . Знание уровней различных компонентов крови, таких как холестерин ЛПВП и ЛПНП, может позволить вам скорректировать свой рацион или фитнес-план, чтобы свести к минимуму вредные привычки (которые вы даже можете не осознавать). Это также может увеличить количество питательных веществ, которые вы вводите в свое тело, и многое другое.

. Знание уровней различных компонентов крови, таких как холестерин ЛПВП и ЛПНП, может позволить вам скорректировать свой рацион или фитнес-план, чтобы свести к минимуму вредные привычки (которые вы даже можете не осознавать). Это также может увеличить количество питательных веществ, которые вы вводите в свое тело, и многое другое. Вы хотите снизить риск заболеваний или осложнений . Регулярные анализы крови позволяют выявить тревожные признаки практически любого заболевания на ранней стадии. Многие заболевания сердца, легких и почек можно диагностировать с помощью анализов крови.

Если вы хотите сдавать определенные анализы чаще, чем один раз в год, сначала проконсультируйтесь со своим врачом.

О каких стандартных и других тестах мне следует спросить?

Вот некоторые из наиболее распространенных стандартных тестов:

общий анализ крови (CBC)

панель химии (основной метаболизм)

панель щитовидной железы

питательные тесты на уровни жизненно важных питательных веществ, таких как железо или витамины группы B

Некоторые другие тесты, которые могут вам понадобиться, включают:

маркеры ферментов, если вы подвержены риску рака или других состояний, таких как цирроз печени, инсульт или целиакия

тесты на венерические заболевания (ЗППП), если у вас несколько половых партнеров или новый партнер

Почему некоторые анализы крови требуют голодания?

Все, что вы едите и пьете, содержит витамины, белки и другие питательные вещества, которые могут вызвать временный скачок или падение соответствующих уровней в вашей крови.

Голодание в течение 8–12 часов помогает гарантировать, что результаты анализа крови не содержат этих переменных, что делает результаты ваших анализов максимально точными.

Некоторые общие тесты, которые могут потребовать голодания, включают:

тесты на холестерин

анализы сахара в крови

функциональные пробы печени

функциональные тесты почек

базовая метаболическая панель

тесты на глюкозу

Сколько времени нужно, чтобы получить результат?

Результаты могут появиться в течение от нескольких часов до нескольких дней. Вот обзор того, сколько времени могут занять некоторые общие тесты:

общий анализ крови (CBC): 24 часа

базовая метаболическая панель: 24 часа

полная метаболическая панель: 24–72 часа

липидная панель: 24 часа

Это может зависеть от конкретной лаборатории, в которой вы проходите тестирование, или от количества тестов, которые вы выполняете одновременно. Если вы закажете несколько тестов, вы не сможете получить полные результаты, пока не будут выполнены все тесты.

Иногда лаборатория сообщает результаты только вашему врачу, который проверяет их, а затем отправляет вам.

10 важных анализов крови

Давайте подробнее рассмотрим тесты, которые взрослые должны проходить регулярно.

1. Общий анализ крови

Обычный общий анализ крови (CBC) проверяет уровни 10 различных компонентов всех основных клеток крови: белых кровяных телец, красных кровяных телец и тромбоцитов. Важные компоненты, измеряемые этим тестом, включают количество эритроцитов, гемоглобин и гематокрит.

Вот типичный диапазон результатов:

Составная часть Норма Эритроциты мужчины: 4,32–5,72 миллиона клеток/мкл; женщины: 3,90–5,03 миллиона клеток / мкл Лейкоциты от 3,500 до 10,500 клеток/мкл Тромбоциты от 150 000 до 450 000 /мкл Гемоглобин для мужчин: 13,5–17,5 г /децилитр (г/дл); женщины: 12,0–15,5 г /дл Гепатокрит мужчины: 38,8–50,0%; женщины: 34,9–44,5 процента

Аномальные уровни этих компонентов могут указывать на:

Дефицит питательных веществ, таких как витамин B-6 или B-12

Дефицит железапроблемы с костным мозгом

Воспаление тканей

Инфекция

Сердечные заболевания

Рак

Основываясь на ваших результатах, ваш врач назначит последующие анализы для подтверждения аномальных уровней и возможного диагноза.

2. Базовая метаболическая панель

Базовая метаболическая панель (BMP) проверяет уровни определенных соединений в крови, таких как:

электролиты

кальций

глюкоза

натрий

калий

углекислый газ

хлористый

азот мочевины крови (АМК)

креатинин

Этот анализ требует от вас голодания не менее восьми часов перед забором крови.

Аномальные результаты могут указывать на заболевание почек, диабет или гормональный дисбаланс. Ваш врач проведет последующие тесты для диагностики любого из этих состояний.

3. Полная метаболическая панель

Полная метаболическая панель (CMP) включает все измерения BMP, а также дополнительные белки и вещества, связанные с функцией печени:

альбумин

общий белок

щелочная фосфатаза (ЩФ)

аланинаминотрансфераза (АЛТ)

аспартатаминотрансфераза (AST)

билирубин

Те же выводы можно сделать из CMP, что и из BMP для тех же веществ, которые охватывает BMP. Другие аномальные уровни также могут указывать на основные состояния, такие как:

Высокий уровень Низкий уровень ЩФ закупорка желчных протоков

цирроз

воспаление желчного пузыря

камни в желчном пузыре

гепатит

болезнь Педжета нарушения костного обмена

операция на сердце

истощение

дефицит цинка АЛТ цирроз

гепатит

рак печени

повреждение печени считается нормой AST цирроз

сердечные заболевания

гепатит

мононуклеоз

(моно) панкреатит считается нормой Билирубин аномальное разрушение эритроцитов (гемолиз)

побочные реакции на лекарства

закупорка желчных протоков

синдром Жильберта

гепатит Не проблема

4. Липидная панель

Этот анализ проверяет уровни двух типов холестерина.

липопротеины высокой плотности (ЛПВП) или "хороший" холестерин

липопротеины низкой плотности (ЛПНП) или "плохой" холестерин

ЛПВП - это "хорошо", потому что он удаляет вредные вещества из крови и помогает печени расщеплять их на отходы.

ЛПНП - это "плохо", потому что он может вызвать образование бляшек в артериях, увеличивая риск сердечных заболеваний.

Перед этим тестом вам необходимо голодать не менее 8 часов.

5. Панель щитовидной железы

Панель щитовидной железы или тест функции щитовидной железы проверяет, насколько хорошо ваша щитовидная железа вырабатывает определенные гормоны и реагирует на них, например:

Трийодтиронин (Т3). Наряду с Т4 он регулирует частоту сердечных сокращений и температуру тела.

Поглощение смолы Т3 (RU). Он измеряет, насколько хорошо связывается гормон, называемый тироксин-связывающим глобулином.

Тироксин (Т4). Наряду с Т3 он регулирует ваш метаболизм и ваш рост.

Тиреотропный гормон (ТТГ). Он помогает регулировать уровень гормонов, выделяемых щитовидной железой.

Ваша щитовидная железа, крошечная железа на вашей шее, помогает регулировать такие функции организма, как ваше настроение, уровень энергии и общий обмен веществ.

Вот нормальные результаты:

T3: 100-200 нанограммов на децилитр крови (нг / дл)

T3 (RU): зависит от уровня T3 (будет низким, если уровень T3 высокий, и наоборот)

T4: 5,0–12,0 мкг на децилитр (мкг / дл)

ТТГ: 0,4–4,0 милли-международных единиц на литр крови (мМЕ / л)

Аномальные уровни этих гормонов могут указывать на многочисленные состояния, такие как низкий уровень белка, нарушения роста щитовидной железы и аномальные уровни тестостерона или эстрогена.

Аномальный уровень ферментов может указывать на множество различных состояний. / Pixabay

6. Ферментные маркеры

Ферменты - это белки, которые помогают вашему организму выполнять определенные химические процессы, такие как расщепление пищи и свертывание крови. Они используются во всем теле для выполнения многих жизненно важных функций. Аномальный уровень ферментов может указывать на множество различных состояний.

Общие протестированные ферменты включают:

Креатинфосфокиназа (КФК-1). Это находится в ваших легких и мозге. Высокий уровень может указывать на травмы головного мозга или рак.

КПК-2 (СК-МБ). Эти ферменты находятся в вашем сердце. Они часто увеличиваются в крови после сердечного приступа или другого сердечного приступа.

КПК-3. Эти ферменты также находятся в вашем сердце. Они часто возникают в результате воспаления мышц, травм или интенсивных упражнений.

Тропонин. Это сердечный фермент, который может попадать в кровь в результате сердечного приступа.

Вот нормальные диапазоны для перечисленных выше ферментов:

CPK-1: около 200 единиц на литр (Ед / л)

КФК-2: 5–25 международных единиц на литр (МЕ / л)

КПК-3: около 200 Ед / лтропонин:

7. Анализ на венерические заболевания

Многие заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), можно диагностировать с помощью анализа крови. Эти тесты часто сочетаются с образцами мочи или мазками инфицированной ткани для более точной диагностики.

Следующие ЗППП можно диагностировать с помощью анализов крови:

хламидиоз

гонорея

герпес

ВИЧ

сифилис

Анализы крови не всегда точны сразу после заражения. Например, в случае ВИЧ-инфекции вам может потребоваться подождать не менее месяца, прежде чем анализ крови сможет обнаружить вирус.

8. Панель коагуляции

Тесты на коагуляцию определяют, насколько хорошо ваша кровь свертывается и сколько времени требуется для свертывания крови. Примеры включают тест протромбинового времени (PT) и тест активности фибриногена.

Свертывание - это важный процесс, который помогает остановить кровотечение после пореза или раны. Но сгусток в вене или артерии может быть смертельным, блокируя приток крови к мозгу, сердцу или легким и вызывая сердечный приступ или инсульт.

Результаты теста на коагуляцию зависят от вашего здоровья и любых основных условий, которые могут повлиять на свертывание крови.

Результаты этого теста могут быть использованы для диагностики:

острый миелоидный лейкоз

чрезмерное кровотечение (гемофилия)

тромбоззаболевания печени

дефицит витамина К9

9. Анализ сыворотки на сульфат DHEA

Гормон дегидроэпиандростерон (ДГЭА) поступает из надпочечников. Этот тест определяет, слишком ли он высокий или слишком низкий.

У мужчин DHEA помогает развить такие черты, как рост волос на теле, поэтому низкие уровни считаются ненормальными. У женщин высокие уровни могут вызывать развитие типично мужских черт, таких как избыточное оволосение на теле, поэтому низкие уровни являются нормальным явлением.

Низкий уровень у мужчин называется дефицитом ДГЭА, который может быть вызван:

диабет 2 типа

болезнь почек

нервная анорексия

СПИД

Высокий уровень у мужчин или женщин может быть результатом:

рак или опухоль надпочечников

раннее начало полового созревания из-за врожденной гиперплазии надпочечников

аномальное генитальное развитие

синдром поликистозных яичников (у женщин)

10. Анализ на С-реактивный белок

С-реактивный белок (СРБ) вырабатывается вашей печенью при воспалении тканей вашего тела. Высокий уровень СРБ указывает на воспаление по разным причинам, в том числе:

воспаление артерии

инфекция

воспалительное заболевание кишечника (ВЗК)

сердечное заболевание

ревматоидный артрит

волчанка

рак

Чем выше уровень ваших результатов, тем выше риск сердечных заболеваний:

к1–2,9 мг / л: средний риск

> 3 мг / л: высокий риск

> 10 мг / л: чрезвычайно высокий риск, необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы диагностировать высокий уровень воспаления в вашем организме.