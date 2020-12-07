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Антибактериальное мыло vs обычное: ученый рассказал, есть ли разница

7 декабря 2020, 18:14

Правильное мытье рук с мылом и чистой проточной водой удаляет микробы с рук.

Мытье рук
Правильное мытье рук с мылом и чистой проточной водой удаляет микробы с рук/ Фото pixabay.com

Органы здравоохранения во всем мире признают мытье рук одним из важнейших шагов здравоохранения по предотвращению распространения болезней.

По оценкам CDC, 30% заболеваний, связанных с диареей, и до 21% респираторных инфекций можно предотвратить с помощью мытья рук: все, что вам нужно, - это мыло и вода.

Правильное мытье рук с мылом и чистой проточной водой удаляет микробы с рук, что предотвращает заражение людей вирусами при прикосновении ко рту, носу или глазам, а также предотвращает распространение микробов на такие поверхности, как дверные ручки.

Но какое мыло использовать? Антибактериальное мыло может показаться более эффективным чистящим средством, но на самом деле антибактериальное мыло убивает бактерии или вирусы не лучше обычного.

Антибактериальное мыло не лучше обычного

"Антибактериальное мыло с/одержит химические вещества, которые уничтожают бактерии", - говорит Дебби Малден, научный сотрудник Оксфордского университета в области народонаселения. "Антибактериальное мыло содержит дополнительные химические вещества, которых нет в обычном мыле, которые могут вступать в реакцию с поверхностью бактериальных клеток", - говорит Малден.

Однако, по словам Молдена, это не обязательно делает его более эффективным. Оба мыла могут уничтожать бактерии и некоторые вирусы, хотя способ, которым они это делают, сильно отличается.

По словам Малдена, когда обычное мыло и вода смешиваются вместе, один конец молекулы прилипает к жировой оболочке вируса, а другой - к воде. Это помогает разрушить внешнюю мембрану или оболочку вируса, в конечном итоге уничтожая вирус.

Некоторые антибактериальные мыла могут технически убивать микробы, но это не обязательно лучше - того факта, что микробы покинули наши руки, достаточно.

"Антибактериальные агенты атакуют некоторые вирусы, подавляя их рост или вступая в реакцию с их внешней мембраной", - говорит Малден. Однако этот процесс происходит не так быстро по сравнению с обычным мылом, и Малден говорит, что обычное мыло все равно лучше.

Антибактериальное мыло содержит химические вещества с вредными побочными эффектами.

В то время как обычное мыло состоит только из жира, масла и щелока (другое название гидроксида натрия, щелочной ионной соли), антибактериальное мыло включает в себя длинный список химических ингредиентов, таких как триклозан и триклокарбан. Эти два химиката были запрещены FDA в 2016 году вместе с 19 другими ингредиентами антибактериального мыла, ни один из которых не оказался более эффективным, чем обычное мыло.

"Несмотря на то, что некоторые антибактериальные мыла считаются безопасными, они содержат ряд химических веществ, долгосрочная безопасность которых не совсем понятна", - говорит Малден.

Триклозан и триклокарбан по-прежнему используются в различных медицинских продуктах, таких как мыло для жизни, жидкость для полоскания рта, зубная паста и дезинфицирующее средство для рук, несмотря на то, что не имеют дополнительных преимуществ для здоровья и потенциально способствуют устойчивости к бактериям, согласно обзору 2018 года в Журнале токсикологии и гигиены окружающей среды. .

Более того, в отчете за 2017 год было достигнуто согласие 200 ученых и медицинских работников: нет никаких доказательств того, что триклозан и триклокарбан улучшают здоровье или предотвращают болезни, и на самом деле эти химические вещества могут представлять опасность для здоровья и окружающей среды.

Есть разные виды мыла, среди них:

  • Дегтярное мыло
  • Мыло ручной работы или мыло своими руками
  • Хозяйственное мыло
  • Дустовое мыло
  • Серное мыло
  • Шунгитовое мыло

коронавирус мыло
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