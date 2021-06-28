Антиперспирант с алюминием провоцирует рак или нет: ответ эксперта

Научно не подтверждено, что антиперспирант с алюминием может серьезно навредить организму, поделился кандидат наук / flickr.com/rabota

Ходят слухи, что антиперспирант, который содержит соли алюминия, может навредить организму, в частности, спровоцировать рак молочной железы. Кандидат химических наук Глеб Репич заявил, что нет никаких научных подтверждений того, что алюминий, который содержится в антиперспирантах, может навредить.

Алюминий не является токсичным, приводит слова эксперта в сюжете ТСН. Тиждень.

"Никаких научных подтверждений, что алюминий, который содержится в антиперспирантах, может реально навредить, нет вообще...", – заявил Репич.

Врач-дерматолог Анна Михайличенко посоветовала использовать антиперспирант без алюминия. По ее словам, стоит покупать средство, в составе которого нет слов, которые сложно выговаривать.

Медик отметила, что человеку жизненно необходимо потеть в жаркую погоду. Собеседница добавила, что, если у человека очень сильное потоотделение, и пот имеет очень едкий запах, – причину нужно искать внутри.

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Врач объяснила, что запах человека может меняться в зависимости от рациона и состояния здоровья.

Для борьбы с неприятным запахом можно использовать не только антиперспирант, а и дезодорант.

Антиперспирант и дезодорант – разница:

Дезодорант только маскирует неприятный запах, но не влияет на работу потовых желез;

Антиперспирант блокирует выход пота наружу. Из-за этого все токсины, которые содержатся в поте, идут в лимфоузлы.

Много медиков уверены, что использование антиперспирантов подростками необходимо ограничить.

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