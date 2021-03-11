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Антираковая ягода: врачи назвали супермощный фрукт

11 марта 2021, 10:14

Ягода способствует здоровой жизни клеток и регулирует нормальную гибель клеток.

ягоды
Ягода способствует здоровой жизни клеток и регулирует нормальную гибель клеток. / bigmir.net

Продолжительность жизни во многом можно объяснить здоровым сбалансированным питанием. Эксперты говорят, что вы должны есть не менее пяти порций различных фруктов и овощей каждый день, основывать приемы пищи на крахмалистых продуктах с высоким содержанием клетчатки, есть молочные или кисломолочные продукты, а также есть бобы, бобовые, рыбу, яйца, мясо и другие белки.

Также важно выбирать ненасыщенные масла, намазывать и есть их в небольших количествах, а также пить много жидкости. Когда дело доходит до фруктов, один из них особенно полезен для здоровья - настолько, что он должен быть основным продуктом в вашем холодильнике для тех, кто хочет продлить свою жизнь, пишет Express.co.uk.

Малина богата кверцетином и галловой кислотой, которые являются флавоноидами, связанными со здоровой функцией сердца, и обеспечивают защиту от ожирения.

Также было показано, что малина способствует здоровой жизни клеток и регулирует нормальную гибель клеток.

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Малина богата несколькими мощными антиоксидантными соединениями, включая витамин С, кверцетин и эллаговую кислоту.

По сравнению с другими ягодами малина имеет такое же содержание антиоксидантов, как клубника, но только вдвое меньше ежевики и на четверть меньше черники.

Обзор исследований на животных показывает, что малина и экстракты малины обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием, что может снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет, ожирение и рак. Малина богата кверцетином и галловой кислотой, которые связаны с флавоноидами. для здоровой работы сердца, и они обеспечивают защиту от ожирения.

Также было показано, что малина способствует здоровой жизни клеток и регулирует нормальную гибель клеток.

Малина богата несколькими мощными антиоксидантными соединениями, включая витамин С, кверцетин и эллаговую кислоту.

По сравнению с другими ягодами малина имеет такое же содержание антиоксидантов, как клубника, но только вдвое меньше ежевики и на четверть меньше черники.

Обзор исследований на животных показывает, что малина и экстракты малины обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием, что может снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет, ожирение и рак.

Малина также вряд ли повысит уровень сахара в крови и имеет низкий гликемический индекс (ГИ).

ГИ - это показатель того, насколько быстро данная пища увеличивает уровень сахара в крови.

Хотя ГИ малины не определен, большинство ягод относятся к категории с низким гликемическим индексом.

Кроме того, исследования показывают, что малина может снизить уровень сахара в крови и улучшить инсулинорезистентность.

В исследованиях на животных у мышей, которых кормили лиофилизированной красной малиной вместе с диетой с высоким содержанием жиров, был более низкий уровень сахара в крови и меньшая инсулинорезистентность, чем в контрольной группе.

Мыши, получавшие малину, также продемонстрировали меньше признаков жировой болезни печени. В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, было дополнительно проанализировано влияние малины на уничтожение раковых клеток желудка и толстой кишки.

В исследовании отмечается: "Хотя антиоксидантная способность экстрактов малины важна для подавления пролиферации опухолевых клеток, другие характеристики экстрактов ягод ответственны за большую часть их антипролиферативной активности, и что относительная важность антиоксидантного эффекта может зависеть от от изучаемого типа клеток.

Целью этого исследования было оценить относительную роль низкого pH и высокого уровня антиоксидантов в уничтожении трех типов клеток водным экстрактом красной малины. Клетки рака желудка, толстой кишки и груди лечили экстрактом ягод.

Разбавление 7,5-процентного раствора аскорбиновой кислоты с таким же pH и немного более высокой концентрацией антиоксидантов, чем в экстракте ягод, убило менее 10 процентов клеток рака желудка и толстой кишки. Напротив, экстракт ягод в том же разведении убил более 90 процентов этих клеток.

Добавьте в свою жизнь больше ягод

Ягоды богаты питательными веществами, которые способствуют здоровью сердца.

Исследования показывают, что частично ответ может заключаться в антиоксидантах, содержащихся в ягодах, называемых антоцианами, которые защищают от окислительного стресса и воспаления, которые способствуют развитию сердечных заболеваний.

Исследования также показали, что ягоды могут снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП - смертельного предшественника сердечных заболеваний.

Одно исследование с участием 27 взрослых с метаболическим синдромом показало, что употребление напитка из лиофилизированной клубники в течение восьми недель снижает уровень "плохого" холестерина ЛПНП на 11 процентов.

Метаболический синдром - это совокупность факторов риска, которые могут привести к сердечным заболеваниям.

Кроме того, 18-летнее исследование, проведенное доктором Эриком Риммом, доцентом Гарвардской школы общественного здравоохранения и Гарвардской медицинской школы, показало, что женщины, которые ели больше всего клубники и черники, на 34 процента реже страдали от сердечного приступа. чем женщины, которые ели меньше всего этих фруктов.

Ягоды также обладают противораковыми свойствами и являются отличной пищей для мозга; есть доказательства того, что употребление ягод может помочь предотвратить снижение когнитивных функций с возрастом.

здоровье
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