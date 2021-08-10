Антитела от других коронавирусов обеспечивают легкое течение COVID-19 - эксперты

Есть 43 мутации коронавируса / Daniel Foster / flickr.com/

Испанские исследователи из Университета Барселоны утверждают, что люди, которые легко или бессимптомно переболели COVID-19, обладают большим количеством антител к другим коронавирусам, чем те, кто перенес болезнь в тяжелом состоянии, пишет N+1.

Ученые изучили образцы крови 578 медицинских работников и таким образом выяснили, что семейство коронавирусов имеет 43 вида мутаций, которые поражают не только человека, но и организмы животных. Однако человеческий организм может инфицировать семь вариантов коронавирусной болезни. При этом выяснено, что все они вызывают тяжелые пневмонии.

Области антигенов S и N у SARS-CoV-2 и других коронавирусов во многом гомологичны друг другу, поэтому возможна перекрестная реакция антител. То есть, переболев одним штаммом коронавируса, человек может легко перенести другой вид этой инфекции.

Также ученые утверждают, что у таких людей снижается риск госпитализации и вероятность смерти непосредственно от заражения SARS-CoV-2.

Отмечается, что существующие в организме человека антитела к различным коронавирусам способствуют вырабатыванию антител к SARS-CoV-2 в так называемом автоматическом режиме.

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Поэтому антитела, которые человек получил в результате заболевания одним видом коронавирусной инфекции, защищают при заражении SARS-CoV-2 и обеспечивают более легкое течение COVID-19.

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Напомним, новое исследование ученых показало, что некоторым людям может быть достаточно только одной прививки вакциной Pfizer для того, чтобы получить крепкий иммунитет. Однако это касается только тех, у кого ранее подтвердили SARS-CoV-2.