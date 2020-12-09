Арахис: польза и вред для здоровья

Арахис богат белком, жирами и различными полезными питательными веществами. / Pixabay

Арахис (Arachis hypogaea) - это бобовое растение, которое появилось в Южной Америке. Оно известно под разными названиями, такими как арахис, земляные орехи и губеры.

Несмотря на свое название, арахис не имеет отношения к древесным орехам. Как бобовые, они связаны с фасолью, чечевицей и соей.

Арахис редко едят сырым. Вместо этого их чаще всего употребляют в жареном виде или в виде арахисового масла.

Другие продукты из арахиса включают арахисовое масло, муку и белок. Эти товары используются в различных продуктах питания, таких как десерты, торты, кондитерские изделия, закуски и соусы.

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Арахис богат белком, жирами и различными полезными питательными веществами. Исследования показывают, что арахис может быть даже полезен для похудания и снижает риск сердечных заболеваний.

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В этой статье рассказывается все, что вам нужно знать об арахисе.

Вот пищевая ценность 100 граммов сырого арахиса:

Калорийность: 567 ккал

Вода: 7%

Белок: 25,8 г

Углеводы: 16,1 грамма

Сахар: 4,7 грамма

Клетчатка: 8,5 г

Жиры: 49,2 грамма

Насыщенные: 6,28 г

Мононенасыщенные: 24,43 грамма

Полиненасыщенные: 15,56 г

Омега-3: 0 граммов

Омега-6: 15,56 г

Транс: 0 грамм

В арахисе много жира. По сути, они относятся к масличным. Большая часть мирового урожая арахиса используется для производства арахисового масла (арахисового масла).

Содержание жира колеблется от 44 до 56% и в основном состоит из моно- и полиненасыщенных жиров, большая часть которых состоит из олеиновой и линолевой кислот.

Арахис - хороший источник белка. Содержание белка составляет 22–30% от общего количества калорий, что делает арахис отличным источником белка растительного происхождения.

Наиболее распространенные в арахисе белки, арахин и конарахин, могут вызывать у некоторых людей сильную аллергическую реакцию, вызывая опасные для жизни реакции.

В арахисе мало углеводов. Фактически, содержание углеводов составляет всего около 13–16% от общего веса.

Арахис с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка, жира и клетчатки имеет очень низкий гликемический индекс (ГИ), который является мерой того, насколько быстро углеводы попадают в ваш кровоток после еды.

Это делает их подходящими для людей с диабетом.

Арахис - отличный источник различных витаминов и минералов, в том числе:

Биотин. Арахис - один из самых богатых пищевых источников биотина, который важен во время беременности.

Медь. Диетический микроэлемент, медь часто встречается в западном рационе с низким содержанием. Дефицит может иметь неблагоприятные последствия для здоровья сердца.

Ниацин. Ниацин, также известный как витамин B3, выполняет различные важные функции в организме. Это было связано со снижением риска сердечных заболеваний.

Фолиевая кислота. Фолат, также известный как витамин B9 или фолиевая кислота, выполняет множество важных функций и особенно важен во время беременности.

Марганец. Микроэлемент марганец содержится в питьевой воде и большинстве пищевых продуктов.

Витамин Е. Мощный антиоксидант, этот витамин часто содержится в больших количествах в жирной пище.

Тиамин. Один из витаминов группы В, тиамин также известен как витамин В1. Он помогает клеткам вашего тела преобразовывать углеводы в энергию и необходим для работы вашего сердца, мышц и нервной системы.

Фосфор. Арахис - хороший источник фосфора, минерала, который играет важную роль в росте и поддержании тканей организма.

Магний. Считается, что достаточное количество магния, являющегося важным диетическим минералом с различными важными функциями, защищает от сердечных заболеваний.

Арахис с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка, жира и клетчатки имеет очень низкий гликемический индекс / Pixabay

Арахис широко изучался в отношении поддержания веса. Несмотря на высокое содержание жиров и калорий, арахис, похоже, не способствует увеличению веса .

Фактически, обсервационные исследования показали, что потребление арахиса может помочь сохранить здоровый вес и снизить риск ожирения.

Все эти исследования носят наблюдательный характер, что означает, что они не могут доказать причинно-следственную связь.

Тем не менее, одно небольшое 6-месячное исследование с участием здоровых женщин показало, что, когда другие источники жира в низкожировой диете были заменены арахисом, они потеряли 3 кг, несмотря на то, что им говорили поддерживать свой первоначальный вес..

Другое исследование показало, что когда 89 граммов арахиса добавлялись в ежедневный рацион здоровых взрослых в течение 8 недель, они не набирали столько веса, как ожидалось.

Различные факторы делают арахис полезным для похудения:

Они уменьшают потребление пищи, способствуя сытости в большей степени, чем другие распространенные закуски, такие как рисовые лепешки.

Из-за того, насколько сытный арахис, люди, похоже, компенсируют повышенное потребление арахиса, потребляя меньше других продуктов.

Когда цельный арахис недостаточно хорошо пережеван, часть его может пройти через пищеварительную систему, не всасываясь.

Высокое содержание белка и мононенасыщенных жиров в арахисе может увеличить сжигание калорий. Арахис является источником нерастворимых пищевых волокон, что снижает риск увеличения веса.

Помимо того, что арахис полезен для похудания, он имеет ряд других преимуществ для здоровья.

Болезни сердца - одна из основных причин смерти во всем мире. Наблюдательные исследования показывают, что употребление в пищу арахиса, как и других видов орехов, может защитить от болезней сердца. Эти преимущества, вероятно, являются результатом различных факторов.

Примечательно, что арахис содержит ряд полезных для сердца питательных веществ. К ним относятся магний, ниацин, медь, олеиновая кислота и многочисленные антиоксиданты, такие как ресвератрол.

Камни в желчном пузыре поражают примерно 10–25% взрослого населения. Два обсервационных исследования показывают, что частое употребление арахиса может снизить риск образования желчных камней как у мужчин, так и у женщин.

Поскольку большинство желчных камней в значительной степени состоят из холестерина, причиной может быть эффект арахиса, снижающий уровень холестерина.

Для подтверждения этих результатов необходимы дальнейшие исследования.

Помимо аллергии, употребление арахиса не было связано со многими побочными эффектами. Тем не менее, есть некоторые проблемы со здоровьем, которые следует учитывать.

Отравление афлатоксином

Иногда арахис может быть заражен плесенью (Aspergillus flavus), которая вырабатывает афлатоксин. Основные симптомы отравления афлатоксином включают потерю аппетита и изменение цвета глаз на желтый (желтуху), которые являются типичными признаками проблем с печенью.

Серьезное отравление афлатоксином может привести к печеночной недостаточности и раку печени.

Риск заражения афлатоксином зависит от того, как хранится арахис. Риск увеличивается в теплых и влажных условиях, особенно в тропиках.

Загрязнение афлатоксином можно эффективно предотвратить, если правильно высушить арахис после сбора урожая и поддерживать низкие температуру и влажность во время хранения.

Антинутриенты

Арахис содержит ряд антинутриентов, которые ухудшают усвоение питательных веществ и снижают пищевую ценность. Из антинутриентов, содержащихся в арахисе, особого внимания заслуживает фитиновая кислота.

Фитиновая кислота (фитат) содержится во всех съедобных семенах, орехах, зернах и бобовых. В арахисе он колеблется в пределах 0,2–4,5%.

Фитиновая кислота снижает доступность железа и цинка в арахисе, немного снижая их пищевую ценность.

Обычно это не проблема при сбалансированном питании и среди тех, кто регулярно ест мясо. Тем не менее, это может быть проблемой в развивающихся странах, где основными источниками пищи являются зерновые или бобовые.

Аллергия на арахис

Арахис - один из самых распространенных пищевых аллергенов. Аллергия на арахис потенциально опасна для жизни, а арахис иногда считается самым серьезным аллергеном.

Людям с этой аллергией следует избегать употребления арахиса и арахисовых продуктов.