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Арахисовое масло: друг или враг при похудении

6 июля 2021, 23:59

Дети, которые едят арахис и арахисовое масло, весят меньше и придерживаются более питательной диеты

Арахисовое_масло
Если ваша цель - похудеть, помните об этих четырех ошибках с арахисовым маслом./ Pixabay

Хрустящее или гладкое, в бутерброде или смешанное с овсянкой - как бы вы ни любили есть арахисовое масло, продолжайте и делайте это: это не помешает вашим усилиям по снижению веса.

Фактически, добавление арахисового масла в свой рацион может помочь вам сдерживать увеличение веса, согласно исследованию, опубликованному в октябре 2018 года в European Journal of Nutrition.

Исследователи обследовали почти 375000 человек и обнаружили, что взрослые, которые регулярно ели арахис (или другие орехи), набирали меньше веса за пятилетний период по сравнению с их коллегами, не употребляющими орехи, а некоторые из едоков даже похудели, пишет Livestrong.com.

То же самое и с детьми. Согласно исследованию, проведенному в июле 2013 года в Nutrition Research, дети, которые едят арахис и арахисовое масло, весят меньше и придерживаются более питательной диеты.

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Согласно исследованию 2010 года, опубликованному в Азиатско-Тихоокеанском журнале клинического питания, люди, которые едят арахис, как правило, получают больше клетчатки в своем рационе, а клетчатка может помочь в похудении. Арахис также полон полезных жиров и белка, двух других питательных веществ, которые наполнят вас и заставят вас чувствовать себя сытым до следующего приема пищи (до свидания, тяга).

Но вот загвоздка: эта еда может быстро потерять популярность, и ваши весы могут начать расти, а не падать. Если ваша цель - похудеть, помните об этих четырех ошибках с арахисовым маслом.

Ошибка 1. Вы покупаете арахисовое масло с добавлением соли

По данным Американской кардиологической ассоциации, большая часть потребляемого нами натрия поступает из обработанных, расфасованных и ресторанных продуктов. Хотя арахисовое масло почти не обрабатывается, оно относится к категории расфасованных пищевых продуктов.

Проверьте список ингредиентов на банках с арахисовым маслом - согласно MyFoodData, некоторые из них сделаны без добавления соли, а другие могут содержать до пары сотен миллиграммов на порцию.

Поскольку натрий не добавляет калорий, он, естественно, не кажется питательным веществом, о котором стоит беспокоиться, когда вы пытаетесь похудеть. Но когда вы едите слишком много натрия, ваше тело удерживает лишнюю воду, и это может вызвать отечность, вздутие живота и - да - увеличение веса.

Лучший выбор - арахисовое масло - кусочки или гладкое, - приготовленное только из арахиса.

Ошибка 2: вы выбираете арахисовое масло с пониженным содержанием жира

"С пониженным содержанием жира" может показаться более здоровым выбором, если вы считаете, что жир вреден для похудения, но здесь дело обстоит не так. Само по себе арахисовое масло не может сжигать жир, но арахис полон полезных ненасыщенных жиров, которые насыщают, полезны для сердца и обладают противовоспалительным действием.

Еще одна проблема с арахисовым маслом с пониженным содержанием жира заключается в том, что оно может дать вам право есть больше, зная, что это "пониженное содержание жира".

Кроме того, когда вы сравниваете порцию арахисового масла с пониженным содержанием жира с обычным арахисовым маслом, нет большой разницы в калорийности. Согласно MyFoodData, арахисовое масло с пониженным содержанием жира содержит всего на четыре калории в 2 столовых ложках.

Ошибка 3: вы едите прямо из банки

Есть такая вещь, как слишком много арахисового масла.

По данным MyFoodData, порция обычного арахисового масла из 2 столовых ложек, которая идеально подходит для сэндвича или достаточна, если намазать ее на ломтики яблока или положить в смузи, обеспечивает 191 калорию.

Но прямо из банки две столовые ложки могут быть одной ложкой с горкой, в зависимости от размера вашей ложки. Окуните ложку в банку три раза, и вы действительно получили калорийность еды по сравнению с предполагаемой легкой и легкой закуской.

Ошибка 4. Вы всегда едите арахисовое масло с желе или шоколадом

И желе, и шоколад содержат добавленный сахар (хотя иногда можно найти желе без сахара). По данным Американской кардиологической ассоциации, употребление слишком большого количества добавленного сахара может привести к нежелательному увеличению веса и повышению риска ожирения.

здоровье
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