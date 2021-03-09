Арахисовое масло может вызывать неприятное заболевание кожи

Уровни трансжиров в арахисовом масле практически не обнаруживаются. / Pixabay

Акне - это распространенное заболевание кожи, которое возникает, когда масло задерживает мертвые клетки кожи и мусор в волосяных фолликулах. Воспаление, бактерии, гормоны и другие факторы могут усугубить проблему.

Взаимосвязь арахисового масла с прыщами напрямую не исследовалась. Но добавленный сахар в некоторых арахисовых маслах и их соединения, такие как омега-6 жирные кислоты, могут вызвать обострение акне у некоторых людей.

Транс-жиры

Человек может предположить, что арахисовое масло вредно, потому что оно содержит трансжиры. Действительно, многие жирные или обработанные фаст-фуды содержат трансжиры, которые имеют тесную связь с угревой сыпью, вызванной диетой.

Однако исследование 2016 года показало, что уровни трансжиров в арахисовом масле практически не обнаруживаются, сообщает Medical News Today.

Насыщенные жиры

Исследование 2014 года отметило связь между насыщенными жирами и обострением угревой сыпи у 248 участников в возрасте 18–25 лет.

Одна порция арахисового масла, или 45 граммов (г), содержит 4,54 г насыщенных жиров, такое же количество, как и в некоторых маслах.

Однако в умеренных количествах насыщенные жиры не так вредны, как некоторые думают. Диета с высоким содержанием насыщенных жиров, которая может содержать много ультра-обработанных и жареных продуктов, может увеличить риск хронических заболеваний.

Омега-6

Омега-6, как и омега-3, являются незаменимыми жирными кислотами, и некоторые из них нужны человеку в рационе.

Западная диета обычно содержит большое количество продуктов, подвергшихся ультраобработке, которые богаты омега-6, но содержат мало омега-3. Арахисовое масло, которое часто содержит различные масла, такие как пальмовое масло, также является источником омега-6.

Организму нужны как омега-6, так и омега-3, но поддержание правильного баланса является ключевым моментом. Потребление слишком большого количества омега-6, которые имеют тенденцию к воспалительным процессам, и недостаточного количества омега-3, которые обладают противовоспалительным действием, может привести к негативным последствиям для здоровья.

Акне - это хроническое воспалительное заболевание, поэтому дисбаланс в пользу провоспалительных омега-6 может усугубить эту кожную проблему. Исследование 2017 года пришло к выводу, что высокий уровень омега-6 в рационе может привести к увеличению количества прыщей.

Для оптимального здоровья кожи постарайтесь найти баланс между омега-6 и омега-3. Обычно это означает потребление большего количества омега-3 и меньшего количества омега-6, которые можно найти в обработанных пищевых продуктах и ​​некоторых растительных маслах, таких как соевое масло.

Арахисовый агглютинин

Арахисовый агглютинин - это белок, называемый лектином.

Лектины плохо усваиваются организмом и могут раздражать тонкий кишечник. Это повреждение может привести к повышенной проницаемости кишечника, что облегчает попадание веществ из кишечника в кровоток.

Исследование 2019 года показало, что кишечная проницаемость может вызвать прыщи, и это может быть связано с воспалением и нарушением иммунной системы.

Однако для того, чтобы сделать вывод, необходимы дальнейшие исследования. До сих пор нет исследований, напрямую связывающих агглютинин арахиса, угри и кишечную проницаемость.

Более того, более раннее исследование, проведенное в 2011 году, показало, что при приготовлении арахиса уровень лектинов в нем значительно снижается. В целом, нет доказательств того, что жареный арахис в арахисовом масле вызывает прыщи из-за содержания в них лектинов.

Добавлен сахар

Многие производители добавляют в арахисовое масло сахар или другие подсластители. Одна порция, или 45 г, содержит 4,72 г сахара.

А более раннее исследование, проведенное в 2012 году, показало, что частое потребление добавленного сахара способствует риску появления прыщей. Поэтому не исключено, что регулярное употребление арахисового масла с добавлением сахара может способствовать высыпанию на коже.

Скачки сахара в крови могут вызвать прыщи, поэтому стоит отметить добавленное содержание сахара в продуктах, которые могут сочетаться с арахисовым маслом, например, выпечке или желе.

Чтобы есть меньше сахара, ищите несладкое арахисовое масло и внимательно проверяйте списки ингредиентов на этикетках. Арахисовое масло и другие продукты часто рекламируют, что они "не содержат добавленного сахара".