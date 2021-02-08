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Арахисовое масло: врачи рассказали, полезно ли оно для здоровья

8 февраля 2021, 10:04

Существует противоречивая информация о том, является ли это полезным продуктом питания.

Арахисовое_масло
Существует противоречивая информация о том, является ли это полезным продуктом питания. / Pixabay

Арахисовое масло - популярная паста, которую люди используют во многих блюдах и закусках. Она не содержит холестерина и является питательным продуктом, богатым белком и полезными жирами.

Арахисовое масло также содержит множество питательных веществ, включая витамины и минералы, которые могут быть полезны для здоровья человека. Однако существует противоречивая информация о том, является ли это полезным продуктом питания, сообщает Medical News Today.

В этой статье Главред рассмотрит, как арахисовое масло может повлиять на уровень холестерина в организме человека, а также его преимущества для здоровья и возможные риски для здоровья.

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Арахисовое масло и холестерин

Арахис от природы содержит белок, жиры и клетчатку. Он также включаtт тип жиров, известный как ненасыщенные жиры, которые эксперты в области здравоохранения обычно считают важной частью сбалансированной диеты в умеренных количествах.

Арахисовое масло содержит два типа ненасыщенных жиров:

Мононенасыщенные жиры: по данным Американской диабетической ассоциации, мононенасыщенные жиры могут снижать уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Высокий уровень холестерина ЛПНП может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Полиненасыщенные жиры: как и мононенасыщенные жиры, полиненасыщенные жиры также могут помочь снизить уровень холестерина ЛПНП в организме человека.

Кроме того, арахисовое масло само по себе не содержит холестерина.

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), арахисовое масло содержит жиры в следующих количествах:

Тип жираКоличество на 100 г арахисового маслаКоличество на 28,38 г (2 столовые ложки) арахисового масла
Мононенасыщенные жиры25,47,2
Полиненасыщенные жиры12,33,49
Насыщенный жир10,12,86

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует людям получать около 5–6% дневных калорий из насыщенных жиров. Основываясь на этом руководстве, человек, который потребляет 2000 калорий в день, может иметь в своем рационе примерно 13 граммов (г) насыщенных жиров.

AHA также рекомендует 2 столовые ложки арахисового масла в качестве порции.

Риск для здоровья

Если есть арахисовое масло в умеренных количествах и в рамках сбалансированной диеты, риск для здоровья человека невелик. Люди, соблюдающие здоровую диету, могут захотеть есть чистое арахисовое масло, не содержащее других ингредиентов.

Потребление сахара и соли

Ароматизированные продукты из арахисового масла могут содержать добавленный сахар. Хотя продукты с добавлением сахара могут быть частью здоровой диеты, для оптимального здоровья лучше максимально ограничить потребление этого вещества. Тем, кому необходимо соблюдать диету с низким содержанием натрия, следует по возможности выбирать несоленое арахисовое масло.

Потребление калорий

Кроме того, порция арахисового масла с 2 столовыми ложками содержит около 188 калорий. Для человека, потребляющего 2000 калорий в день, это количество арахисового масла составит 9,4% от их ежедневного потребления калорий.

Те, кто ест больше калорий, чем сжигает, могут набрать вес, что может привести к тому, что они будут иметь избыточный вес или ожирение, что может вызвать другие проблемы со здоровьем. Человеку важно помнить о том, что он ест, и стараться придерживаться здоровой, сбалансированной диеты.

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Польза для здоровья

При умеренном употреблении в рамках сбалансированной диеты арахисовое масло может принести много пользы.

Хороший источник белка

По данным Министерства сельского хозяйства США, порция арахисового масла в 45 г содержит 10 г белка. Он может быть подходящим источником белка для тех, кто придерживается растительной диеты, например, для веганов или вегетарианцев.

Может снизить риск некоторых видов рака

Исследования показывают связь между употреблением орехов и арахисового масла и снижением риска некоторых видов рака. Например, исследование 2017 года показало, что у женщин, которые потребляли больше орехов и арахисового масла, был снижен риск определенных типов рака груди.

Обеспечивает необходимые витамины и минералы

Арахисовое масло содержит много витаминов, минералов и других питательных веществ, которые важны для правильного функционирования организма.

Арахисовое масло является хорошим источником:

  • Ниацина
  • Витамина Е
  • Магния
  • Фосфора
  • Марганца

Помогает здоровью сердца

Благодаря высокому содержанию ненасыщенных жиров арахисовое масло может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП у человека. Оптимальный уровень ЛПНП снижает риск сердечных заболеваний.

Исследование 2015 года показало, что люди, которые часто ели орехи, могут иметь более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи также рекомендовали арахис как экономичный способ улучшить здоровье сердца.

Поддержание уровня сахара в крови

Некоторые исследования показывают, что у людей, употреблявших пищу с арахисовым маслом, уровень глюкозы в крови был ниже, чем когда они ели ту же пищу без него. Эти результаты показывают, что арахисовое масло может помочь улучшить контроль сахара в крови, что важно для оптимального здоровья и профилактики заболеваний.

Может помочь похудеть

Арахисовое масло богато клетчаткой, жиром и белком, которые помогают человеку дольше чувствовать сытость. Это чувство сытости может снизить шансы человека перекусить менее полезной пищей.

Исследование 2014 года показало, что люди с диабетом 2 типа, которые ели 46 г - около 3 столовых ложек - арахиса, арахисового масла или и того, и другого в день, имели:

  • снижение массы тела
  • уменьшение окружности талии
  • улучшение соотношения липидов в крови, отношения "хорошего" холестерина к "плохому" холестерину

Дальнейшее исследование, проведенное в 2019 году, показало, что у людей, которые потребляли больше орехов, меньше шансов иметь избыточный вес или ожирение. Результаты показывают, что орехи, хотя и плотные сами по себе, заменили другие менее полезные продукты в рационе участников.

здоровье орехи
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