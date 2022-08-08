Арбуз или дыня: где больше нитратов и кому нельзя есть

Где больше нитратов в арбузе или дыне, и когда можно есть арбуз.
Август - время вкусных и сочных арбузов и ароматной дыни. Как безопасно для здоровья употреблять летние плодов, рассказал заслуженный врач Евгений Комаровский.
В ранних арбузах и дынях действительно много нитратов. Чем больше во фрукте жидкости - тем больше нитратов.
Поэтому следует повременить с покупкой до конца июля точно - тогда бахчевые уже зреют природным способом и более безопасны.
Что лучше - арбуз или дыня?
Дыня, с точки зрения количества нитратов, - безопаснее. Ведь чем больше влаги, тем больше нитратов.
Никакое постукивание, трещание - не работают. Единственный признак дозревшей дыни или арбуза - сухой хвостик. Это значит, что плод уже отделился от корневой системы.
Арбуз можно давать ребенку после года. Кроме того - это отличный вариант для ребенка, который перенес кишечную инфекцию и его нужно отпоить.
Также арбуз из холодильника отлично закаливает носоглотку ребенка.
Кому нельзя есть арбуз
- если есть заболевания поджелудочной железы в острой фазе;
- заболевания сердца, которые сопровождаются задержкой жидкости в организме;
- аденома предстательной железы;
- послеоперационные спаечные процессы.
Кому нельзя есть дыню
- при расстройствах желудка;
- остром панкреатите и других тяжелых заболеваниях поджелудочной железы;
- при наличии камней во внутренних органах, метеоризме, диарее, коликах, тяжелых болезнях простаты и нарушениях в работе мочеполовой системы.
Читайте также:
- Арбузы: кому полезно и кому вредно поедать вкусные полосатые ягоды
- ВСУ, как сезон арбузов: партизаны Херсона оставили россиянам яркие послания
- Оккупанты украли известную баржу, которая доставляла арбузы из Херсона в Киев