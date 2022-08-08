Арбуз или дыня: где больше нитратов и кому нельзя есть

Арбуз или дыня - что полезнее / pixabay

Август - время вкусных и сочных арбузов и ароматной дыни. Как безопасно для здоровья употреблять летние плодов, рассказал заслуженный врач Евгений Комаровский.

В ранних арбузах и дынях действительно много нитратов. Чем больше во фрукте жидкости - тем больше нитратов.

Поэтому следует повременить с покупкой до конца июля точно - тогда бахчевые уже зреют природным способом и более безопасны.

Что лучше - арбуз или дыня?

Дыня, с точки зрения количества нитратов, - безопаснее. Ведь чем больше влаги, тем больше нитратов.

Никакое постукивание, трещание - не работают. Единственный признак дозревшей дыни или арбуза - сухой хвостик. Это значит, что плод уже отделился от корневой системы.

Арбуз можно давать ребенку после года. Кроме того - это отличный вариант для ребенка, который перенес кишечную инфекцию и его нужно отпоить.

Также арбуз из холодильника отлично закаливает носоглотку ребенка.

Кому нельзя есть арбуз

если есть заболевания поджелудочной железы в острой фазе;

заболевания сердца, которые сопровождаются задержкой жидкости в организме;

аденома предстательной железы;

послеоперационные спаечные процессы.

Кому нельзя есть дыню

при расстройствах желудка;

остром панкреатите и других тяжелых заболеваниях поджелудочной железы;

при наличии камней во внутренних органах, метеоризме, диарее, коликах, тяжелых болезнях простаты и нарушениях в работе мочеполовой системы.

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