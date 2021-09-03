Артрит: назван алкогольный напиток, который может защитить от болезненного состояния

Женщины, которые пили всего два-четыре бокала пива в неделю, имели на 31 процент более низкий риск развития ревматоидного / Pioxabay

Ревматоидный артрит - хроническое воспалительное заболевание, вызывающее болезненное воспаление суставов и окружающих тканей.

От этого заболевания страдают в три раза больше женщин, чем мужчин. Хотя от болезни нет лекарства, было доказано, что определенные продукты и напитки борются с воспалением, укрепляют кости и укрепляют иммунную систему, пишет Express.co.uk.

Один популярный алкогольный напиток, употребленный в небольших количествах, может принести больше пользы, чем вреда.

По общему мнению, высокая калорийность алкоголя и высокая концентрация сахара могут привести к увеличению жировых отложений и увеличению веса, что может усугубить симптомы артрита.

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Однако исследование, проведенное Гарвардским университетом, показало, что употребление пива может защитить от этого заболевания.

Исследование, опубликованное в журнале Arthritis and Rheumatism, показало, что женщины, которые пили всего два-четыре бокала пива в неделю, имели на 31 процент более низкий риск развития ревматоидного артрита по сравнению с женщинами, которые никогда не пили.

Хотя наблюдалась корреляция между употреблением пива и более низкими показателями заболевания, исследователи отметили, что исследования такого рода не могут доказать, что употребление алкогольных напитков защищает от артрита.

При ревматоидном артрите ткань, выстилающая сустав, может стать мышечной и изнашивать окружающие связки, хрящи и кости.

Состояние обычно возникает по симметричной схеме, что означает, что пациенты обычно испытывают симптомы в обоих коленях, плечах или руках одновременно.

Однако исследователи подчеркнули, что перед употреблением алкоголя важно проконсультироваться с врачом.

Они также отметили, что некоторые препараты для лечения артрита нельзя смешивать с алкоголем.

Национальный институт здравоохранения и передового опыта заявил, что ревматоидный артрит - это "пожизненное состояние, которое может серьезно снизить качество жизни".

Существует несколько обычных лекарств, способных облегчить симптомы у больных, и до сих пор не известно ни одного лечения, которое могло бы полностью изменить это состояние.

Состояние часто начинается лучше в возрасте от 40 до 50 лет, поражая суставы, что приводит к боли и отекам.

Симптомы могут варьироваться от легких до полностью изнуряющих, нарушая повседневную жизнь больных.

Заболевание часто начинается с опухания суставов пальцев и, возможно, суставов пальцев ног.

Суставы становятся неподвижными и болезненными при движении, и в конечном итоге они сильно опухают, симптомы становятся более выраженными по утрам.

Несмотря на то, что это вызывает значительный дискомфорт в суставах, симптомы часто игнорируются как неизбежное следствие старения.

Специалисты говорят, что состояние часто можно вылечить или обратить вспять, если лечить на ранней стадии, однако симптомы слишком часто игнорируются.

Некоторые исследования подтвердили предположение, что витамин D - витамин с противовоспалительными свойствами - может эффективно предотвратить развитие этого состояния.

Фактически, исследователи призвали добавлять витамин D в пищу в Великобритании, утверждая, что он необходим для здоровья костей, мышц и зубов.

Исследования также показали, что люди с ревматоидным артритом имеют дефицит витамина D.