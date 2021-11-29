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Атака штамма Омикрон: Комаровский рассказал, кто в смертельной опасности

29 ноября 2021, 16:58
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Процесс заболевания становится аутоиммунным и человек погибает от цитокинового шторма, говорит Евгений Комаровский.

коронавирус
/ Daniel Foster / flickr.com/

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский объяснил происхождение нового штамма коронавируса Омикрон.

Как подчеркнул он в эфире Украина 24, что механизм появления этого штамма "на сегодня кажется предположительно очевидным".

Врач предупредил о парадоксе: вирус в основном убивает людей с хорошим иммунитетом.

Он объяснил, что процесс заболевания становится аутоиммунным, и человек погибает от цитокинового шторма.

"Люди с иммунодефицитами заболевают, но не тяжело, но не могут избавиться от вируса месяцами. Когда появилась Дельта, мы видели ее предшественников. А здесь мы имеем Дельту и имеем вариант, для которого произошло 32 мутации, а мы промежуточных не видели. То есть он где-то долго зрел, зрел и пришел. И оказывается, у него есть мутации в разных зонах", — утверждает медик.

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По словам доктора Комаровского, на данный момент не известно, опасней ли Омикрон, чем Дельта.

"Теоретически это очень должно человечеству не повезти, чтобы одновременно возник вирус, который будет и размножаться лучше Дельты, и тяжелее переноситься. Сейчас у заболевших главный симптом — общая слабость. Как у нас вся страна — „все надоело". Сейчас в течение двух недель будут ответы на большинство вопросов, потому что много ученых будут его изучать. Думаю, дней через 10 мы ответим на все вопросы", — добавил педиатр.

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Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.

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Евгений Комаровский штаммы коронавируса
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