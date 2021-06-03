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Аутизм и СДВГ: названо популярное лекарство, которое нельзя принимать беременным

3 июня 2021, 14:22

Лекарство может проникать в организм ребенка и выделять токсины.

беременность
Исследователи обнаружили, что 56% матерей, у которых были дети с аутизмом или с СДВГ, принимали препарат / GettyImages

Согласно крупному международному исследованию, женщины, принимающие парацетамол во время беременности, с большей вероятностью родят детей с аутизмом или СДВГ.

Данные о состоянии здоровья более 70 000 детей в шести европейских странах, включая Великобританию, были проанализированы командой из Университета Барселоны.

Исследователи обнаружили, что 56% матерей, у которых были дети с аутизмом или с СДВГ, принимали парацетамол во время беременности.

Парацетамол является наиболее распространенным лекарством, принимаемым беременными женщинами для снятия боли, и около 65 процентов опрошенных заявили, что использовали его во время беременности.

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Это исследование не изучало точную причину, но предыдущие исследования показали, что лекарство может проникать в организм ребенка и выделять токсины, которые были связаны с ухудшением когнитивных функций и проблемами поведения у детей, пишет The Daily Mail.

Исследователи говорят, что будущим мамам не следует прекращать прием препарата, если они испытывают боль, и что его следует использовать только "при необходимости", чтобы минимизировать риск.

Профессор Джорди Суньер, соавтор исследования, сказал: "Парацетамол является самым безопасным противовоспалительным препаратом для дородовой жизни. Но даже у парацетамола есть побочные эффекты. Так что просто примите, если вам это потребуется".

Это новое исследование показало, что дети, мамы которых принимали обезболивающее, на 19 процентов чаще страдали аутизмом и на 21 процент чаще имели симптомы СДВГ.

Исследование, в которое также были включены данные из Дании, Нидерландов, Италии, Греции и Испании, подтверждает результаты предыдущих исследований.

Более ранние исследования показали, что парацетамол может преодолевать плацентарный барьер и может оставаться в кровотоке младенца в течение длительного времени.

Другие исследования показали, что оставшаяся циркуляция у младенца связана с ухудшением когнитивных функций и поведенческими проблемами, когда он становится старше.

У взрослых с нормальной функцией печени около пяти процентов парацетамола перерабатывается в высокотоксичный метаболит, который в крайних случаях может вызвать повреждение печени.

Но из-за ограниченной способности плода перерабатывать токсин, он остается в нем в течение более длительного времени, что приводит к увеличению его воздействия в утробе матери.

Доктор Сильвия Алемани, научный сотрудник Университета Барселоны, сказала: "Мы также обнаружили, что пренатальное воздействие парацетамола одинаково влияет на мальчиков и девочек, поскольку мы практически не наблюдали различий".

Доктор Саньер сказал, что, учитывая все доказательства связи парацетамола с неврологическими расстройствами, прием препарата не следует прекращать во время беременности, а следует давать только "при необходимости".

В какой-то момент во время беременности примерно 46-56 процентов беременных женщин в развитых странах используют парацетамол, который считается самым безопасным анальгетиком для беременных женщин и детей.

Тем не менее, все больше данных связывают пренатальное воздействие парацетамола с ухудшением когнитивных функций, большим количеством поведенческих проблем, а также симптомами ССР и СДВГ.

Эти предыдущие исследования подверглись критике за то, что в них не были включены люди из достаточно широкого диапазона происхождения и местоположения.

Вот почему новое исследование включало обширную информацию из нескольких продольных исследований, проведенных на беременных женщинах по всей Европе.

"Выборка большая", - сказал Алемани, добавив, что "мы также использовали одни и те же критерии для всех когорт, тем самым уменьшив неоднородность критериев, которая препятствовала предыдущим исследованиям".

Исследование, проведенное в 2007 году, показало, что 84% детей получали парацетамол в возрасте до шести месяцев.

В исследовании также изучалось использование парацетамола в детстве и не было обнаружено повышенного риска аутизма и симптомов СДВГ.

Тем не менее, исследовательская группа пришла к выводу, что необходимы дальнейшие исследования.

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