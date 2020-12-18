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Айва и полезные свойства: усиливает иммунитет и борется с язвой

18 декабря 2020, 12:38

Она используется в народной медицине на протяжении десятилетий.

Айва
Она используется в народной медицине на протяжении десятилетий / Фото из открытых источников

Айва (Cydonia oblonga) - древний фрукт, произрастающий в различных частях Азии и Средиземноморья.

Его выращивание восходит к Древней Греции и Риму, где он служил символом любви и плодородия. Хотя сегодня айва встречается значительно реже, она является близким родственником популярных фруктов, таких как яблоки и груши

Она используется в народной медицине на протяжении десятилетий, но научные исследования ее преимуществ все еще находятся на начальной стадии.

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Вот 8 новых преимуществ айвы для здоровья, а также несколько простых советов по включению ее в свой рацион.

1. Богата питательными веществами

Айва содержит клетчатку и несколько основных витаминов и минералов, что делает их питательным дополнением практически к любой диете.

Одна айва весом 92 грамма обеспечивает следующее:

  • Калорийность: 52
  • Жиры: 0 грамм
  • Белок: 0,3 г
  • Углеводы: 14 г
  • Клетчатка: 1,75 г
  • Витамин C: 15% от дневной нормы (DV)
  • Тиамин (витамин B1): 1,5% дневной нормы
  • Витамин B6: 2% дневной нормы
  • Медь: 13% дневной нормы
  • Железо: 3,6% от суточной нормы
  • Калий: 4% дневной нормы
  • Магний: 2% дневной нормы

Как видите, этот фрукт содержит умеренное количество витамина С и меди, а также небольшое количество витаминов группы В, железа, калия и магния.

Хотя айва не особенно богата каким-либо конкретным соединением, она предлагает широкий спектр питательных веществ при очень небольшом количестве калорий.

2. Содержит сильнодействующие антиоксиданты

Многие из преимуществ, связанных с айвой, могут быть связаны с богатым содержанием антиоксидантов. Антиоксиданты уменьшают метаболический стресс, уменьшают воспаление и защищают ваши клетки от повреждения свободными радикалами, которые являются нестабильными молекулами.

Некоторые исследования показывают, что антиоксиданты в айве, в том числе флавонолы, такие как кверцетин и кемпферол, уменьшают воспаление и защищают от хронических заболеваний, таких как болезни сердца.

3. Может помочь справиться с тошнотой, вызванной беременностью

Некоторые из наиболее частых симптомов на ранних сроках беременности - тошнота и рвота. Некоторые исследования показывают, что айва может помочь облегчить эти симптомы.

Одно исследование с участием 76 беременных женщин показало, что 1 столовая ложка (15 мл) айвового сиропа была значительно более эффективной, чем 20 мг витамина B6, для уменьшения тошноты, вызванной беременностью.

Хотя эти результаты обнадеживают, необходимы дополнительные исследования.

4. Может облегчить проблемы с пищеварением

Айва давно используется в традиционной и народной медицине для лечения различных расстройств пищеварения. Недавние исследования показывают, что экстракт айвы может защищать ткани кишечника от повреждений, связанных с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК), такими как язвенный колит.

В исследовании на крысах с язвенным колитом у крыс, получавших экстракт и сок айвы, значительно снизилось повреждение тканей толстой кишки по сравнению с контрольной группой.

Тем не менее, исследования на людях все еще необходимы.

5. Может лечить язву желудка

Ранние исследования показывают, что растительные соединения айвы могут помочь предотвратить и лечить язву желудка. В исследовании в пробирке сок айвы подавлял рост H. pylori, бактерии, которая, как известно, вызывает язвы желудка.

Между тем, исследование на крысах показало, что экстракт айвы защищает от язв желудка, вызванных алкоголем.

Хотя эти результаты обнадеживают, необходимы дополнительные исследования.

6. Может уменьшить симптомы кислотного рефлюкса

Несколько исследований показывают, что сироп айвы может помочь справиться с симптомами гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), широко известной как кислотный рефлюкс.

7-недельное исследование с участием 80 детей с кислотным рефлюксом показало, что ежедневный прием сиропа айвы так же эффективен, как и лекарства, которые традиционно используются для облегчения симптомов этого состояния.

В исследовании, проведенном с участием 137 беременных женщин, 10 мг сиропа айвы, принятого после еды, также показали, что он так же эффективен, как и традиционные лекарства, для облегчения симптомов кислотного рефлюкса.

Кроме того, в 4-недельном исследовании 96 детей с кислотным рефлюксом использование концентрата айвы вместе с традиционными лекарствами улучшило симптомы, такие как рвота, отвращение к еде, отрыжка и боль в животе, в большей степени, чем прием одного лекарства.

Тем не менее необходимы дополнительные исследования.

7. Может защитить от некоторых аллергических реакций

Айва может облегчить различные симптомы аллергии, подавляя активность определенных иммунных клеток, ответственных за аллергические реакции.

Кроме того, исследования на мышах отмечают, что экстракты плодов и семян айвы могут предотвращать и лечить искусственно вызванный аллергический дерматит. Тем не менее, остается неясным, будут ли они иметь такой же эффект у людей.

Хотя некоторые эксперты предполагают, что продукты из айвы могут быть безопасной альтернативой традиционным лекарствам от аллергии, необходимы дополнительные исследования.

8. Может поддерживать правильную иммунную функцию

Айва может поддерживать вашу иммунную систему. Несколько исследований в пробирках показали, что он обладает антибактериальными свойствами, которые могут помочь предотвратить чрезмерный рост определенных вредных бактерий, таких как E. coli и S. aureus.

Кроме того, одна айва содержит 15% дневной нормы витамина С, который необходим для здоровой, функционирующей иммунной системы.

Один фрукт также обеспечивает 6–8% дневной нормы клетчатки. Достаточное потребление клетчатки поддерживает здоровые бактерии, живущие в пищеварительном тракте, известные под общим названием микробиом кишечника.

Поддержание здорового микробиома кишечника может уменьшить воспаление и повысить сопротивляемость инфекциям, вызываемым вредными бактериями в пищеварительном тракте.

Как ее есть

В отличие от более популярных фруктов, айву редко едят в сыром виде. Даже спелая айва имеет очень плотную мякоть и кислый, терпкий вкус. Таким образом, большинство любителей айвы сходятся во мнении, что фрукты лучше всего есть в приготовленном виде.

Нарезав айву ломтиками, поместите ее в кастрюлю с водой и небольшим количеством сахара, дайте ей покипеть, пока мякоть не станет мягкой. Вы также можете поэкспериментировать с добавлением таких специй, как ваниль, корица, имбирь и звездчатый анис.

Вы можете есть приготовленную айву отдельно или добавлять ее в овсянку, йогурт или жареную свинину. Он также является восхитительным дополнением к фруктовым тортам и пирогам.

А еще можно приготовить варенье из айвы. Тем не менее, вы должны помнить о содержании сахара, поскольку джем, как правило, содержит много сахара и его легко переедать.

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