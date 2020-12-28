Бананы для похудения: как это работает

Употребление бананов может иметь много преимуществ для здоровья./ depo.ua

Употребление большего количества фруктов и овощей - один из лучших способов улучшить свое здоровье. На самом деле, употребление бананов может иметь много преимуществ для здоровья, независимо от того, пытаетесь ли вы похудеть или улучшить здоровье сердца.

Чтобы похудеть, важно поговорить со своим врачом о разработке безопасного и эффективного плана похудения, который соответствует вашим индивидуальным потребностям здоровья. Помимо правильного питания, вам также следует больше заниматься спортом и, например, достаточно спать.

Но употребление в пищу большего количества продуктов, богатых клетчаткой, таких как бананы, может стать хорошим началом к ​​здоровому плану похудения. Главред расскажет, почему и как это работает.

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Пищевая ценность банана

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), пищевая ценность банана среднего размера:

Калий, 450 мг, 13% суточной нормы

Углеводы, 30 грамм, 10% суточной нормы

Пищевые волокна, 3 грамма, 12% суточной нормы

Витамин А, 2% СН

Витамин C, 15% суточной нормы

Кальций, 0% СН

Железо, 2% СН

В банане среднего размера 110 калорий, а в одной порции клубники (около 8 ягод) - всего 50 калорий. Несмотря на эту разницу в калорийности, тот факт, что бананы содержат фитохимические вещества и множество витаминов, может сделать их сильным дополнением к здоровому плану похудания. Высокое содержание клетчатки в бананах также помогает сохранять чувство сытости на более долгое время.

Бананы хороши для похудения?

"Бананы - отличный источник множества ключевых питательных веществ, таких как клетчатка, калий, витамин B6, витамин C, магний и марганец", - говорит Челси Терсавич, научный сотрудник по вопросам питания. "Клетчатка также сохраняет нас сытыми в течение дня, что приводит к снижению общего количества потребляемых нами калорий для большинства людей", - говорит она.

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Клетчатка бананов - ключевой фактор, полезный для похудения. Клетчатка в банане составляет 12% от рекомендуемой дневной нормы, что напрямую способствует снижению веса. Фактически, употребление большого количества клетчатки может снизить риск набора веса на 30%.

Различное потребление фруктов может подвергнуть соблюдающего диету ряду ключевых питательных веществ. Известно, что бананы полны калия, но другие фрукты также могут быть полезны. Хотя груши и яблоки содержат больше клетчатки, бананы содержат больше клетчатки, чем вишня, авокадо или виноград.

В целом, людям рекомендуется употреблять два или более фруктов в день в рамках здорового питания. Бананы, безусловно, являются хорошим выбором для одного из этих фруктов, и вы можете съесть до одного банана среднего размера в день в рамках здорового плана похудания.

Имеет ли значение спелость банана?

По словам Терсавич, питательная ценность бананов не меняется по мере их созревания, но меняется вкус и уровень углеводов. Более зеленые, менее спелые бананы имеют более высокий уровень крахмала - особенно устойчивого крахмала. Этот тип крахмала может быть полезен для похудения, потому что он медленнее переваривается и помогает вам чувствовать себя более сытым.

"По мере созревания бананов крахмал превращается в натуральный сахар, поэтому они становятся более сладкими и мягкими", - говорит Терсавич. И даже если они могут быть вкуснее, процесс созревания может принести немного меньше пользы для здоровья.

Это может быть особенно актуально для людей с диабетом или преддиабетом, которым необходимо тщательно контролировать свое питание и уровень сахара в крови.

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"Для людей, страдающих диабетом или предиабетом, банан из незрелой части спектра может быть лучше, поскольку он вызывает более медленное повышение уровня сахара в крови", - говорит Терсавич.

Однако более зеленые спелые бананы могут быть сложнее для переваривания, поэтому любой, у кого проблемы с пищеварением или желудочно-кишечным трактом, может захотеть их избегать.