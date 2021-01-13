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Белая горячка: причины и лечение

13 января 2021, 14:19

Белая горячка влияет только на людей, ранее злоупотреблявших алкоголем.

водка, спиртное, алкоголизм
Белая горячка влияет только на людей, ранее злоупотреблявших алкоголем. / onpress.info

Делирий отмены алкоголя (ДАП) или белая горячка - это наиболее серьезная форма отмены алкоголя. Это вызывает внезапные и серьезные проблемы в вашем мозгу и нервной системе.

По оценкам, 50 процентов людей, страдающих алкогольной зависимостью, испытают абстинентный синдром, если они резко бросят пить.

Из этих людей от 3 до 5 процентов будут испытывать такие симптомы, как большие припадки и сильное замешательство.

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Причины белой горячки

Белая горячка влияет только на людей, ранее злоупотреблявших алкоголем. У сильно пьющих людей может развиться это состояние, если они:

  • внезапно перестали пить
  • слишком быстро сократили употребление алкоголя
  • не едят достаточно при сокращении употребления алкоголя
  • получают травму головы
  • больны или имеют инфекцию

Чрезмерное употребление алкоголя возбуждает и раздражает нервную систему. Если вы пьете ежедневно, ваше тело со временем становится зависимым от алкоголя. Когда это происходит, ваша центральная нервная система больше не может легко адаптироваться к недостатку алкоголя.

Алкоголь может повлиять на нейротрансмиттеры вашего мозга. Это химические вещества, которые передают ваш мозг другим частям мозга и нервной системы.

Когда вы пьете, алкоголь подавляет определенные нейротрансмиттеры в вашем мозгу. Это то, что может вызвать расслабление во время питья.

Когда нейротрансмиттеры больше не подавляются, но привыкли усерднее работать, чтобы преодолеть подавление, они переходят в состояние перевозбуждения. Если вы внезапно бросите пить или значительно уменьшите количество выпиваемого алкоголя, это может вызвать абстинентный синдром.

Кто подвержен риску развития белой горячки

Вы рискуете получить делирий, если у вас есть:

  • много пил в течение долгого времени
  • имеет историю отмены алкоголя
  • история белой горячки
  • другие проблемы со здоровьем помимо алкоголизма
  • история судорожного расстройства или другого повреждения головного мозга

Центры по контролю и профилактике заболеваний определяют чрезмерное употребление алкоголя как 15 напитков в неделю для мужчин и восемь напитков в неделю для женщин.

Поговорите со своим врачом, если вас беспокоят ваши алкогольные привычки. Они могут порекомендовать программы, которые помогут вам бросить пить. Они также могут помочь вам справиться с любыми симптомами отмены алкоголя, которые вы испытываете, когда бросаете пить.

Белая горячка - симптомы

Симптомы белой горячки обычно возникают в течение трех дней после прекращения или уменьшения употребления алкоголя. Однако иногда они появляются через неделю или больше. Симптомы могут включать:

  • возбуждение или раздражительность
  • беспокойство
  • боль в груди
  • спутанность сознания
  • бред (крайне возбужденное состояние)
  • заблуждения (иррационально верящие в то, что не соответствует действительности)
  • чрезмерное потоотделение
  • волнение
  • проблемы с движением глаз и мышц
  • усталость
  • страх
  • высокая температура
  • галлюцинации
  • повышенная частота сердечных сокращений или частота дыхания
  • усиленный рефлекс испуга (преувеличенная реакция на неожиданные раздражители)
  • непроизвольные сокращения мышц
  • тошнота
  • кошмары
  • беспокойство
  • припадки
  • чувствительность к свету, звуку или прикосновению
  • боль в животе
  • внезапные изменения настроения

График отказа от алкоголя

Симптомы алкогольной абстиненции могут проявиться уже через два часа после вашего последнего напитка, но, скорее всего, они начнутся через шесть часов или день после последнего напитка.

Абстинентный синдром можно разделить на четыре стадии с различными симптомами.

Этап 1: через 6-12 часов после последнего напитка

Первая стадия отмены алкоголя обычно наступает через 6–12 часов после последнего приема алкоголя. Эти незначительные симптомы отмены могут включать:

  • беспокойство
  • бессонница
  • тошнота
  • потеря аппетита
  • потливость
  • головная боль
  • повышенная или нерегулярная частота сердечных сокращений

Этап 2: от 12 до 24 часов после последнего напитка

Алкогольный галлюциноз может возникнуть через 12–24 часа после последнего напитка и может продолжаться до 48 часов после последнего напитка. Может включать следующие типы галлюцинаций:

  • тактильные галлюцинации, такие как ощущение зуда, жжения или онемения,
  • которых на самом деле не происходит
  • слуховые галлюцинации или слуховые звуки, которых нет
  • зрительные галлюцинации или видение несуществующих изображений

Люди, страдающие от алкогольной абстиненции, редко испытывают галлюцинации более чем через 48 часов после последнего напитка.

Этап 3: от 24 до 48 часов после последнего напитка

Приступы отмены чаще всего возникают через 24-48 часов после последнего напитка.

Этап 4: от 48 до 72 часов после последнего напитка

Белая горячка устанавливается через 48-72 часа после последнего напитка. Большинство симптомов обычно достигают пика через пять дней после их появления и начинают уменьшаться примерно через пять-семь дней после их появления.

Как диагностируется белая горячка

Немедленно обратитесь к врачу, если вас беспокоят симптомы, которые вы испытываете во время отмены алкоголя.

Ваш врач изучит вашу историю болезни, спросит о ваших симптомах и проведет медицинский осмотр. Некоторые признаки, которые ваш врач будет искать, включают:

  • тремор рук
  • нерегулярная частота сердечных сокращений
  • обезвоживание
  • высокая температура

Шкала оценки алкогольной абстиненции Клинического института (CIWA-Ar) - это серия вопросов, используемых для измерения алкогольной абстиненции. Ваш врач может использовать этот тест для диагностики синдрома отмены алкоголя. Его также можно использовать для определения степени тяжести ваших симптомов. Шкала измеряет следующие 10 симптомов:

  • волнение
  • беспокойство
  • слуховые нарушения
  • помутнение сенсориума или неспособность ясно мыслить
  • головная боль
  • тошнота
  • приступообразная потливость или внезапное неконтролируемое потоотделение
  • тактильные нарушения
  • треморвизуальные нарушения
  • рвота

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