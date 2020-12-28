Белые или коричневые: какие яйца полезнее и питательнее

Чтобы понять, почему некоторые яйца коричневые, полезно рассмотреть, как они производятся. / instagram.com/icepova

Когда дело доходит до покупки яиц, вы, вероятно, выбираете по привычке, но правда в том, что цвет яиц не имеет большого значения. Коричневые яйца и белые яйца могут выглядеть по-разному, но с точки зрения вкуса, питания и использования они одинаковы, - говорит Кен Клиппен, президент Национальной ассоциации яичных фермеров, имеющий степень магистра в области птицеводства.

"Нет никакой разницы во вкусе и питании", - говорит Клиппен. Он объясняет, что коричневые яйца просто имеют пигмент в скорлупе, которого нет в белых яйцах.

В конечном итоге цвет яйца немного говорит вам о породе курицы, которая его несла. Более темные породы, как правило, откладывают более темные яйца, в то время как белые породы откладывают белые яйца.

Однако другие аспекты здоровья курицы, особенно то, что ее кормили, могут повлиять на пищевую ценность, вкус и текстуру яиц - независимо от цвета, - говорит Клиппен.

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Вот что вам следует знать о коричневых и белых яйцах, а также на что еще обратить внимание при покупке дюжины.

Почему яйца белые или коричневые?

Чтобы понять, почему некоторые яйца коричневые, полезно рассмотреть, как они производятся.

Желток яйца - яйцеклетка курицы - попадает в яйцевод. По мере продвижения желтка добавляются слои, включая яичный белок и скорлупу. То же самое для всех яиц, но для коричневых яиц есть дополнительный шаг: в конце процесса в скорлупу у темноперых кур добавляется пигмент под названием протопорфирин IX.

Цвет яйца полностью определяется породой. Вы можете сказать, какого цвета будет яйцо у курицы, посмотрев на ее перья или мочки ушей.

Коричневые яйца более распространены в Новой Англии, откуда произошли коричневые яйца. Они также являются более популярным выбором, ведь считается, что это яйца от кур свободного выгула, что, по словам Клиппена, является маркетинговым ходом.

"Если потребители видят что-то коричневое, они думают о ферме", - говорит он. "Такой целостный образ может заставить людей более охотно соглашаться на более высокие цены", - говорит Клиппен.

Что нужно учитывать при покупке яиц

Сегодня выбор того, какие яйца купить, выходит за рамки просто белого и коричневого. По словам Клиппена, вот что означают некоторые из тех распространенных этикеток, которые вы видите на своих коробках для яиц:

На свободном выгуле: яйца с маркировкой "на свободном выгуле" поступают от кур, которые имеют неограниченный доступ к пище, воде и открытым пространствам во время цикла яйцекладки.

Без клетки: яйца, помеченные как "без клетки", получены от кур, у которых есть неограниченный доступ к пище и воде, а также некоторое пространство для передвижения.

Обогащенные омега-3: это яйца кур, которые питались льняным семенем, содержащим омега-3 жирные кислоты. Следовательно, яйца содержат больше омега-3, но гораздо меньше, чем порция рыбы.

Органические: органические яйца получают от цыплят, которые получали полностью органическую диету. Клиппен говорит, что у них обычно есть выход на улицу.