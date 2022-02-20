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Белый яд: эксперты рассказали, как употреблять значительно меньше соли

20 февраля 2022, 02:42

Мало кто задумывается, сколько соли потребляете ежедневно. Но, если начнете измерять ее, то будете точно удивлены.

соль
Как употреблять меньше соли / pixabay

Соль - вредный продукт для организма человека, поэтому его употребление рекомендуют ограничить. Но приготовление блюд без соли не обходится, но не все люди умеюют контролировать ее норму.

Существуют методы, которые помогут меньше солить пищу, сообщает 5-Minute Crafts.

Мало кто задумывается, сколько соли потребляете ежедневно. Но, если начнете измерять ее, то будете точно удивлены.

Карамелизируйте лук

Вместо того чтобы солить лук, лучше карамелизируйте его. В частности, нарежьте его вдоль тонкими полосками, в сковороду добавьте столовую ложку несоленого сливочного масла или капельку оливкового масла. Далее обжарьте лук, помешивая, пока не размякнет.

Готовить ее нужно по крайней мере 1 час. Эксперты говорят, что карамелизированный лук станет золотисто-коричневым. Важно, что не нужно добавлять сахар или мед, ведь натуральный сахар лука сделает все сам.

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Также можно смешать лук со сметаной. Тогда вы получите пасту, которая идеально подойдет на хлеб или крекеры.

Маринуйте мясо

Чтобы не добавлять к мясу соли, его нужно мариновать по крайней мере 1 час. Стоит смешать оливковое масло, бальзамический уксус, щепотку лимона и несколько очищенных зубчиков чеснока.

Есть еще другой маринад, который можно использовать для мяса. В частности, стоит смешать греческий йогурт с различными специями, такими как паприка, тимьян, чеснок, перец и петрушка.

Все ингредиенты хорошо размешать и полученным маринадом смазать мясо. Оставьте мариноваться по крайней мере 2 часа, прежде чем поставить мясо в духовку или на гриль.

Свежая зелень

Эксперты советуют готовить со свежей зеленью, такой как розмарин, тимьян, орегано, петрушка и шалфей. Блюду они придадут великолепный аромат и улучшат вкус вашей еды в целом.

Готовя картофель из духовки, полейте его небольшим количеством оливкового масла и чайной ложкой измельченного свежего розмарина.

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