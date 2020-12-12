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Белый язык у ребенка: причины и опасные "маячки"

12 декабря 2020, 13:32

Белый язык у новорожденных - не редкость.

Младенец
Белый язык у новорожденных - не редкость. / tsn.ua

Через несколько дней или недель после рождения мама может заметить, что у ее новорожденного белый язык. Белый налет может быть остатком молока или молочницей.

Белый язык у новорожденных - не редкость. Их основным источником питания является грудное молоко или смеси, поэтому остатки молока от недавнего кормления являются наиболее вероятной причиной этого обесцвечивания.

Иногда у новорожденного может быть молочница, которая является разновидностью дрожжевой инфекции. Молочница - распространенная инфекция, которую легко лечить с помощью врача. В этой статье Главред рассмотрит возможные причины появления белого языка у ребенка, симптомы и методы лечения.

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Возможные причины белого цвета на языке

Белый язык довольно часто встречается у новорожденных. Чаще всего причиной является остаток молока, но он также может быть симптомом оральной молочницы. У новорожденных, как правило, на языке накапливается молоко. Поскольку у них не так много слюны, как у детей старшего возраста, во рту остается меньше слюны, чтобы смыть молоко.

У некоторых новорожденных развивается молочница полости рта, которая является наиболее распространенной грибковой инфекцией полости рта у младенцев и детей. Разрастание грибка Candida вызывает молочницу.

Симптомы молочницы полости рта

Симптомы молочницы у новорожденных включают:

  • белые язвочки во рту, напоминающие творог, которые не стираются
  • белые пятна внутри щек, на языке, деснах и небе
  • белые пятна во рту
  • покраснение во рту
  • трещины в уголках рта
  • суетливость во время кормления
  • щелкающие звуки при кормлении
  • опрелости

Причины молочницы

В организме человека обитают различные микроорганизмы, в том числе бактерии, вирусы и грибки. Вместе они образуют микробиоту человека. Candida albicans - самый распространенный гриб микробиоты человека.

Кандида обычно живет на коже и внутри тела в таких местах, как:

  • рот
  • горло
  • кишка
  • влагалище

В большинстве случаев Candida не вызывает никаких проблем, но иногда она может размножаться и вызывать инфекцию, если ее среда изменяется, чтобы стимулировать рост грибка.

После рождения иммунная система новорожденного еще не полностью функционирует. Ослабленная иммунная система может увеличить шансы новорожденного на инфекцию и позволить Candida размножаться и вызывать молочницу полости рта. Дрожжи процветают во влажных и теплых местах, поэтому рот - идеальная среда для грибковой инфекции.

Некоторые лекарства, такие как кортикостероиды и антибиотики, также могут вызывать молочницу полости рта. Хотя антибиотики лечат бактериальные инфекции, они также убивают "хорошие" бактерии, которые могут способствовать росту Candida.

Если женщина заразилась вагинальной дрожжевой инфекцией во время беременности, Candida может передаться новорожденному во время родов.

Лечение молочницы полости рта

Врач может назначить противогрибковые препараты в виде геля для перорального применения для лечения молочницы. Необходимо наносить лекарство на все области рта новорожденного, включая десны, щеки, язык и нёбо, несколько раз в день.

Новорожденные могут передавать инфекцию при грудном вскармливании, поэтому человеку следует наносить гель на соски после каждого кормления. Даже если у кого-то нет признаков молочницы в соске, ареоле или груди, ему следует пройти курс лечения для предотвращения повторного заражения.

Возможные осложнения

Молочница полости рта обычно не вызывает осложнений у здоровых новорожденных и детей.

Однако у людей с пониженным иммунитетом инфекция иногда может быть тяжелой.

В редких случаях кандидозные инфекции могут распространяться на другие части тела, если иммунная система человека не работает должным образом.

В наиболее тяжелой форме инфекция Candida может поражать кровь, мембрану, выстилающую сердечную мышцу, и оболочки мозга.

здоровье
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