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"Без раздражений": как правильно брить зону бикини

18 марта 2021, 12:45

Бритье в зоне бикини - тяжелая и тонкая работа.

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Лучше использовать многоразовый станок для бритья/Pixabay

Возможно, вы находитесь в лагере, в котором волосы оставляют естественным во время карантина, или вы можете уделять еще больше времени своей красоте и уходу за кожей прямо сейчас.

Но если вы не рискуете и пропускаете прием воска для бикини в данный момент, бритье, скорее всего, станет вашим лучшим средством для гладкой кожи.

Бритье в зоне бикини - это трудоемкая работа, которая определенно может вызвать раздражение вашей кожи, если не делать это безопасно, поэтому есть некоторые вещи, которые вам следует знать, прежде чем бритва окажется в руке, пишет Women`s Health.

Прежде всего, удаление волос на любом участке тела - это полностью ваше решение - не слушайте никого, кто говорит вам обратное, и не ощущайте давления, заставляющего бриться, делать эпиляцию воском или использовать какой-либо другой метод удаления волос. Если вы все же решите сбрить линию бикини, вы можете столкнуться как с вросшими волосами, так и с красными зудящими шишками.

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"Вросшие волосы образуются, когда острые, недавно выбритые волосы прокалываются и врастают в окружающую кожу", - объясняет Ифе Дж. Родни, доктор медицины, директор-основатель Eternal Dermatology + Aesthetics. Затем кожа реагирует на эти волосы и в результате может покраснеть. По словам доктора Родни, вы также можете испытать ожог бритвой после бритья, когда бритва удаляет верхний слой мягкой кожи, позволяя бактериям образовывать красные бугорки на воспаленной коже.

Тем не менее, многие люди, удаляющие8 лобковые волосы, используют бритву, которая полностью подходит для вашей кожи, если вы осторожны. "Чтобы предотвратить сыпь и раздражение, вы должны бриться только чистой острой бритвой", - говорит доктор Родни. Кроме того, если вы увлажняете и ухаживаете за кожей до и после бритья, вы можете избежать раздражающего ожога бритвой.

Перед тем, как принять душ, прочитайте дополнительные одобренные экспертами советы по бритью.

1. Купите хорошую бритву для бикини.

Выбор правильной бритвы - это первый шаг к тому, чтобы линия бикини была гладкой и без неровностей. "Если лезвий больше, они распределяют большее давление, позволяя каждому лезвию резать с меньшей силой, но с большей эффективностью", - говорит Денди Энгельман, доктор медицины, из манхэттенской дерматологической и косметической хирургии в Нью-Йорке. Другими словами, вы получите более качественное и чистое бритье, не рискуя порезаться или вызвать раздражение.

"Выбор твердой, прочной бритвы с успокаивающими полосками будет иметь огромное значение", - добавляет Эйлин Бишофф, косметолог и специалист по удалению волос в салоне Eve в Нью-Йорке. Хотя одноразовые предметы отлично подходят для путешествий и могут выполнять свою работу, они не зря называются одноразовыми. "Они не предназначены для использования в течение месяца", - говорит она.

Или есть вариант безопасных бритв из нержавеющей стали с одним лезвием, которые стали популярными, особенно для уменьшения количества пластиковых отходов. Вы не поверите, но они так же безопасны, как обычная пластиковая бритва, для вашей кожи, даже для линии бикини, - говорит доктор Родни.

"Всего за один проход вы полностью удалите волосы. Поверхность кожи меньше травмируется, а волосы стригутся тупо, что снижает риск вросших волос", - говорит она.

2. Подготовьтесь к тому, чтобы предотвратить врастание волос на линии бикини

Прежде чем брить зону бикини, сначала подождите около 10 минут в теплой воде. Это поможет смягчить внешний слой вашей кожи, облегчая удаление волос (и уменьшая ваши шансы получить ожог бритвой), - говорит Фуми Одзаки, косметолог и электролог из Редондо-Бич, Калифорния.

"По истечении 10 минут промокните кожу насухо, чтобы удалить излишки воды", - говорит она.

После того, как линия бикини была очищена и высушена, Энгельман предлагает слегка отшелушивать кожу влажной тряпкой или скрабом, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи, чтобы лезвие приблизилось к коже. "Перед бритьем он удаляет стойкие вросшие волосы", - говорит она.

3. Не пропускайте крем для бритья

Вы можете подумать, что этот бритвенный аксессуар - всего лишь приятный на ощупь компонент процесса, но это нечто большее. "Когда вы бреетесь, вы тоже бреете кожу", - говорит Бишофф. "Если вы не используете достаточно крема для бритья, чтобы создать достаточное скольжение, вы слегка потрете кожу, оставив ее раздраженной".

И, как и в случае с той качественной бритвой для бикини, которую вы должны купить, не стоит просто брать случайный дешевый крем для бритья. "Используйте высококачественный гель для бритья с коротким списком увлажняющих ингредиентов, таких как масло ши, оливковое масло и кокосовое масло - эти типы основ станут надежным буфером для вашей бритвы", - говорит Энгельман.

Нанесите очень тонкий слой только на ту область, которую нужно побрить, чтобы вы могли видеть кожу и стержень волос под ней. "Это намного безопаснее, поэтому нет необходимости перемещать лезвие вперед и назад по коже", - говорит Одзаки.

4. Обратите внимание на направление бритья

У людей существует множество мнений о том, следует ли брить линию бикини вверх или вниз, и направление бритья имеет значение.

5. Увлажняйте, увлажняйте, увлажняйте

Важно всегда увлажнять кожу после бритья. "Нанесите увлажняющий крем без запаха без спирта на обе стороны линии бикини, чтобы удержать влагу и избежать пересушивания, которое приводит к дальнейшему раздражению", - говорит Энгельман. Бишофф рекомендует искать продукты, содержащие успокаивающее алоэ вера, а также масло жожоба и витамин Е для увлажнения.

здоровье
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