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Без вреда для здоровья: какая максимальная суточная доза сахара для человека

6 апреля 2023, 09:59
Исследователи пришли к выводу, что избыточное потребление сахара повышает риск 45 заболеваний.
сахар, холодильник
Какая максимальная суточная доза сахара для человека / ua.depositphotos.com

Для поддержания здоровья необходимо ежедневно употреблять не более шести чайных ложек сахара, показало международное исследование.

Ученые из США и Китая изучили влияние количества "свободного сахара", добавляемого в пищу и напитки, на 83 показателя здоровья, пишет Mirror.

Исследователи пришли к выводу, что избыточное потребление сахара повышает риск 45 заболеваний, включая астму, диабет, ожирение, болезни сердца, депрессию, некоторые виды рака и даже смерть.

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Депрессия была особенно сильно связана с высоким потреблением сахара, согласно обзору 67 наблюдательных исследований и шести клинических испытаний.

Авторы пришли к выводу, что свободный сахар следует ограничить до шести чайных ложек в день и рекомендовали ограничить количество подслащенных сахаром напитков до одного в неделю.

Автор исследования Лиангрен Лю, доцент Западно-Китайской больницы, заявил, что высокое потребление сахара в рационе, особенно потребление сахаров, содержащих фруктозу, вредно связано с большим количеством последствий для здоровья.

"Мы рекомендуем снизить потребление свободных сахаров или добавленных сахаров до уровня менее 25 г в день", - пояснил автор исследований.

Ранее известный врач-диетолог Перрос-Гирек Паскаль Гурдон рассказала, сколько сладкого людям можно есть в сутки (и избегать при этом лишнего веса).

По словам медика, чтобы не переесть сладостей, рекомендуется не заменять ими целый прием пищи, а также не есть десерты между приемами пищи.

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Автор: Сергей Кущ
ученые сахар
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