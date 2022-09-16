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"Безумный" красный мед: в чем польза и коварная опасность лакомства

16 сентября 2022, 17:07

В небольших дозах "гималайский" мед очень эффективен при лечении множества болезней.

'Безумный' красный мед: в чем польза и коварная опасность лакомства
В чем польза и вред "безумного" меда / alwaysbeeloved.com

В Гималаях живут самые крупные пчелы в мире (в длину достигают до трех сантиметров), которые знамениты галлюциногенными свойствами своего меда. Его называют "красным" или "безумным", потому что насекомые "делают" продукт из ядовитого цветка рододендрона, который растет только высоко в горах. Пыльца цветка содержит наркотическое вещество. Этот продукт используют в медицинских целях.

В небольших дозах "гималайский" мед очень эффективен при лечении множества болезней – от сахарного диабета до решения разнообразных сексуальных проблем. Но есть одна опасность – в больших дозах мед очень опасен и может быть даже смертельным.

Как добывают "безумный" мед

Добыча меда – опасная задача. До него трудно добраться, так как огромные пчелы "строят" свои большие гнезда на отвесных скалах, на огромной высоте, не ниже 2500 метров. Диаметр гнезд может достигать полутора метров и из каждого из них можно "добыть" до 60 килограммов меда. Есть также высокий риск быть покусанным разозленными пчелами во время сбора меда. В таких экстремальных условиях собирают мед два раза в год – весной и в осенний период. Часто бортники срываются со скал и погибают, из-за этого "безумный" мед очень дорого стоит.

'Безумный' красный мед: в чем польза и коварная опасность лакомства
Вот так выглядят соты гималайских пчел, которые дают "безумный" мед / alwaysbeeloved.com

Польза "безумного" меда

В небольших количествах продукт хорошо влияет на организм и помогает бороться со многими заболеваниями:

- сахарный диабет

- гипертония (повышенное давление)

- половая дисфункция

- слабый иммунитет

- хроническая усталость

Также употребление продукта гарантирует приятные ощущения легкого головокружения, расслабленности, эйфории. Особую пикантность "красному" меду придают покалывания, которые возникают после попадания продукта на язык.

Вред безумного меда:

- сильные галлюцинации

- головокружения

- снижение давления

Тошнота и сильная рвота

- онемения губ и мышечная слабость

- брадикардия.

Внимание – употребление больших доз меда может иметь летальный исход из-за внезапной остановки сердца.

'Безумный' красный мед: в чем польза и коварная опасность лакомства
Вот так добывают "безумный мед" / alwaysbeeloved.com
'Безумный' красный мед: в чем польза и коварная опасность лакомства
Вот так выглядит "безумный мед", который добывают на огромной высоте / alwaysbeeloved.com

Что такое падевый мед

Это мед, который пчелы вырабатывают из пади животного происхождения – клейкой сладкой жидкости на листях разных растений, которая является выделениями насекомых, живущих на ветках. В отличие от нектара, падь не содержит антибиотических веществ, которые защищают от развития вредных микроорганизмов. У пчел, которые питаются падью в два разе меньше продолжительность жизни. Падевый мед содержит меньше моносахаридов, чем натуральный мед. Имеет повышенную кислотность.

'Безумный' красный мед: в чем польза и коварная опасность лакомства
Падевый мед обычно темного цвета / фото РБК

Как определить падевый мед

Он отличается тягучестью, вязкостью и полным отсутствием "медового" запаха. Чаще всего бывает коричневого или темного цвета, иногда с зеленоватым оттенком. Вкус сладкий, но без привкуса нектарного меда.

В конце лета и в начале осени пчелы начинают собирать и перерабатывают это все в мед.

Польза падевого меда:

- нормализует эластичность сосудов, хорошо влияет на работу сердечно-сосудистой системы

- улучшает работу нервной системы, благотворно влияет на организм во время стрессов, помогает справиться с бессонницей

- повышает иммунитет.

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