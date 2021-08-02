Бокал вина каждый день: что на самом деле происходит с организмом

Вино / УНИАН

Если после ужина или отдыха на диване с бокалом вина каждый вечер вы чувствуете себя счастливыми, ваша привычка может пойти на пользу вашему здоровью. Но здесь есть несколько предостережений.

Больше - не лучше, поэтому, если вы сейчас пьете, лучше всего выпивать один стакан в день для женщин и два для мужчин.

Важно знать, что большинство преимуществ для здоровья, связанных с вином, приписывается красному вину, а не белому или розовому (извините, любители розового вина).

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Красное вино содержит полифенол под названием ресвератрол, который является основным двигателем исследований красного вина. Здесь мы подробно исследуем, что происходит с вашим телом, когда вы каждый день пьете красное вино.

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Ваш кишечник

Если вы не думаете о том, как улучшить здоровье кишечника, сейчас хорошее время для начала. Чем больше исследований кишечника и его влияния на общее состояние здоровья проводится, тем важнее это становится.

Согласно обзору последних 10 лет исследований микробиома, опубликованному в журнале Microbiome, наличие разнообразного микробиома жизненно важно для профилактики и лечения таких состояний, как воспалительные заболевания кишечника, ожирение, рак и аутоиммунные заболевания.

Оказывается, красное вино может способствовать увеличению разнообразия кишечника, согласно исследованию, опубликованному в августе 2019 года в Gastroenterology. Исследователи изучили близнецов и обнаружили, что те, кто пил красное вино, хотя бы раз в пару недель, имели большее разнообразие микробиоты, чем те, кто не пил красное вино. Стоит отметить, что белое вино показало меньший (но все же положительный) эффект, но исследователи не обнаружили такой связи с пивом или спиртными напитками.

Хотя это исследование не доказывает, что полифенолы в красном вине могут напрямую увеличить разнообразие кишечника, оно может дать вам преимущество в диверсификации вашего кишечного портфеля.

Сердце

Наибольшее количество доказательств, подтверждающих пользу красного вина для здоровья, касается сердца.

И да, согласно обзору, опубликованному в Molecules за октябрь 2019 года, существует связь между потреблением красного вина от низкого до умеренного и снижением риска сердечных заболеваний. Факторы, лежащие в основе этой ассоциации, включают антиоксидантные и противовоспалительные свойства полифенолов красного вина, включая ресвератрол. Более того, красное вино снижает заболеваемость диабетом 2 типа и снижает уровень холестерина ЛПНП.

Эксперты Harvard Health Publishing отмечают, что они по-прежнему настроены скептически, указывая на то, что исследования пользы красного вина и здоровья сердца показывают ассоциации, а не причинно-следственные связи. Также возможно, что те, кто выпивает один бокал красного вина в день, уже практикуют другие полезные для сердца привычки, например, придерживаются здоровой диеты и остаются активными.

В настоящее время проводятся исследования, чтобы попытаться укрепить мнение о пользе красного вина для здоровья сердца, но одно можно сказать наверняка: исследование указывает в пользу красного вина.

Ваше психическое здоровье

Стоит подумать о некоторых вещах, касающихся вина и психического здоровья.

В исследовании, опубликованном в августе 2013 года в BMC Medicine, участники исследования, которые употребляли от двух до семи напитков в неделю, с меньшей вероятностью заболели депрессией - это хорошие новости. Однако исследование длилось более семи лет, и исследователи обнаружили, что чрезмерное употребление алкоголя связано с более высоким риском депрессии и что женщины чаще испытывают депрессию - это не хорошие новости.

Вес

Хотя один стакан красного вина каждую ночь вряд ли нанесет вред вашему весу, он может вызвать другие привычки, которые могут.

Для многих употребление вина приводит к бессмысленному перекусу. Один бокал красного вина содержит около 120 калорий, поэтому в течение недели вы получите дополнительные 840 калорий. Если ваша цель - похудение или поддержание веса, постарайтесь ограничиться двумя-тремя бокалами вина в неделю.

Если вы придерживаетесь привычки пить бокал каждый вечер, попробуйте разбавить вино газированной водой или постарайтесь сократить примерно 840 калорий в неделю, внося эти небольшие изменения.

Сон

Алкоголь считается успокаивающим средством, и если вы выпьете бокал вина перед сном, он, вероятно, вызовет сонливость. Однако это не обязательно хорошая новость для вашего сна.

Эксперты в области здравоохранения знают, насколько важен сон для работы иммунной системы и здоровья сердца. "Один из недостатков бокала вина каждую ночь заключается в том, что это может повлиять на качество сна", - сообщает LIVESTRONG.com KeyVion Миллер.

По словам исследователей Natio, при низкой дозе, такой как один стакан за ночь, вы можете засыпать быстрее, но поскольку алкоголь метаболизируется и выводится из вашего тела, вы не сможете уснуть.

Ваши зубы

Бокал красного вина каждый вечер может быть полезен для вашего сердца, но может сделать вашу улыбку менее яркой.

Американская стоматологическая ассоциация рекомендует ограничить употребление красного вина (в дополнение к кофе и чаю), потому что оно может испачкать ваши зубы. Это относится как к естественным зубам, так и к винирам.

Итак, что делать любителю красного вина? Зубной налет способствует образованию пятен, поэтому убедитесь, что вы хорошо чистите зубы, в идеале, еще до того, как окунетесь в бокал красного цвета.