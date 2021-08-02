УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Бокал вина каждый день: что на самом деле происходит с организмом

2 августа 2021, 19:00

Ваша привычка может пойти на пользу вашему здоровью.

Вино
Вино / УНИАН

Если после ужина или отдыха на диване с бокалом вина каждый вечер вы чувствуете себя счастливыми, ваша привычка может пойти на пользу вашему здоровью. Но здесь есть несколько предостережений.

Больше - не лучше, поэтому, если вы сейчас пьете, лучше всего выпивать один стакан в день для женщин и два для мужчин.

Важно знать, что большинство преимуществ для здоровья, связанных с вином, приписывается красному вину, а не белому или розовому (извините, любители розового вина).

Читайте такжеВино и калории: что нужно знать

Красное вино содержит полифенол под названием ресвератрол, который является основным двигателем исследований красного вина. Здесь мы подробно исследуем, что происходит с вашим телом, когда вы каждый день пьете красное вино.

Реклама

Ваш кишечник

Если вы не думаете о том, как улучшить здоровье кишечника, сейчас хорошее время для начала. Чем больше исследований кишечника и его влияния на общее состояние здоровья проводится, тем важнее это становится.

Согласно обзору последних 10 лет исследований микробиома, опубликованному в журнале Microbiome, наличие разнообразного микробиома жизненно важно для профилактики и лечения таких состояний, как воспалительные заболевания кишечника, ожирение, рак и аутоиммунные заболевания.

Оказывается, красное вино может способствовать увеличению разнообразия кишечника, согласно исследованию, опубликованному в августе 2019 года в Gastroenterology. Исследователи изучили близнецов и обнаружили, что те, кто пил красное вино, хотя бы раз в пару недель, имели большее разнообразие микробиоты, чем те, кто не пил красное вино. Стоит отметить, что белое вино показало меньший (но все же положительный) эффект, но исследователи не обнаружили такой связи с пивом или спиртными напитками.

Хотя это исследование не доказывает, что полифенолы в красном вине могут напрямую увеличить разнообразие кишечника, оно может дать вам преимущество в диверсификации вашего кишечного портфеля.

Сердце

Наибольшее количество доказательств, подтверждающих пользу красного вина для здоровья, касается сердца.

И да, согласно обзору, опубликованному в Molecules за октябрь 2019 года, существует связь между потреблением красного вина от низкого до умеренного и снижением риска сердечных заболеваний. Факторы, лежащие в основе этой ассоциации, включают антиоксидантные и противовоспалительные свойства полифенолов красного вина, включая ресвератрол. Более того, красное вино снижает заболеваемость диабетом 2 типа и снижает уровень холестерина ЛПНП.

Эксперты Harvard Health Publishing отмечают, что они по-прежнему настроены скептически, указывая на то, что исследования пользы красного вина и здоровья сердца показывают ассоциации, а не причинно-следственные связи. Также возможно, что те, кто выпивает один бокал красного вина в день, уже практикуют другие полезные для сердца привычки, например, придерживаются здоровой диеты и остаются активными.

В настоящее время проводятся исследования, чтобы попытаться укрепить мнение о пользе красного вина для здоровья сердца, но одно можно сказать наверняка: исследование указывает в пользу красного вина.

Ваше психическое здоровье

Стоит подумать о некоторых вещах, касающихся вина и психического здоровья.

В исследовании, опубликованном в августе 2013 года в BMC Medicine, участники исследования, которые употребляли от двух до семи напитков в неделю, с меньшей вероятностью заболели депрессией - это хорошие новости. Однако исследование длилось более семи лет, и исследователи обнаружили, что чрезмерное употребление алкоголя связано с более высоким риском депрессии и что женщины чаще испытывают депрессию - это не хорошие новости.

Вес

Хотя один стакан красного вина каждую ночь вряд ли нанесет вред вашему весу, он может вызвать другие привычки, которые могут.

Для многих употребление вина приводит к бессмысленному перекусу. Один бокал красного вина содержит около 120 калорий, поэтому в течение недели вы получите дополнительные 840 калорий. Если ваша цель - похудение или поддержание веса, постарайтесь ограничиться двумя-тремя бокалами вина в неделю.

Если вы придерживаетесь привычки пить бокал каждый вечер, попробуйте разбавить вино газированной водой или постарайтесь сократить примерно 840 калорий в неделю, внося эти небольшие изменения.

Сон

Алкоголь считается успокаивающим средством, и если вы выпьете бокал вина перед сном, он, вероятно, вызовет сонливость. Однако это не обязательно хорошая новость для вашего сна.

Эксперты в области здравоохранения знают, насколько важен сон для работы иммунной системы и здоровья сердца. "Один из недостатков бокала вина каждую ночь заключается в том, что это может повлиять на качество сна", - сообщает LIVESTRONG.com KeyVion Миллер.

По словам исследователей Natio, при низкой дозе, такой как один стакан за ночь, вы можете засыпать быстрее, но поскольку алкоголь метаболизируется и выводится из вашего тела, вы не сможете уснуть.

Ваши зубы

Бокал красного вина каждый вечер может быть полезен для вашего сердца, но может сделать вашу улыбку менее яркой.

Американская стоматологическая ассоциация рекомендует ограничить употребление красного вина (в дополнение к кофе и чаю), потому что оно может испачкать ваши зубы. Это относится как к естественным зубам, так и к винирам.

Итак, что делать любителю красного вина? Зубной налет способствует образованию пятен, поэтому убедитесь, что вы хорошо чистите зубы, в идеале, еще до того, как окунетесь в бокал красного цвета.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Бокал вина каждый день: что на самом деле происходит с организмом». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Магнитные бури в конце июля 2021: что делать, когда сдавит головуМагнитные бури в конце июля 2021: что делать, когда сдавит голову Летняя женская обувь, которую стыдно носить в 2021 годуЛетняя женская обувь, которую стыдно носить в 2021 году Первые признаки беременности – когда и на что обращать вниманиеПервые признаки беременности – когда и на что обращать внимание Вещи, которым не место в шкафу женщин после 40 летВещи, которым не место в шкафу женщин после 40 лет Гороскоп на август 2021 для Овна: в каких сферах будет фартить одному из фаворитов месяцаГороскоп на август 2021 для Овна: в каких сферах будет фартить одному из фаворитов месяца

Последние новости

19:14

В России из-за лесных пожаров среди бела дня пропал солнечный свет

19:02

Столица готовится к наихудшему сценарию по коронавирусу - Рубан Видео

19:00

Бокал вина каждый день: что на самом деле происходит с организмом Видео

18:50

Зеленский заинтриговал украинцев мероприятиями к юбилейному Дню Независмости Украины

18:44

Mamarika родила первенца - трогательное фото из роддома

Реклама
18:40

Скандал на Олимпиаде: супруг белорусской легкоатлетки сбежал в Киев

18:39

Представительница раскрыла реальную ситуацию со здоровьем МакSим

18:34

Телефонный код Киева: как дозвониться со стационарного и мобильного

18:27

Трех девушек из Тернопольщины продали в сексуальное рабство в Португалию

18:04

Приметы на 3 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:02

Без "постсоветского пространства": Кулеба призвал ЕС считать Украину частью Запада Видео

17:51

"Моя жена": мужчина набросился на женщину в троллейбусе и жутко ее избил Видео

17:42

Назвали дату 5 сезона шоу Танці з зірками 2021 на канале 1+1

17:40

Международный день пива: когда и как отмечают, поздравления и картинки

17:20

Телеканал 1+1 стал лидером телесмотрения по результатам июля

17:12

Жуткая авария на Хмельнитчине: три жертвы, в том числе 3-летний ребенок Видео

17:10

Не медузы и не комары: на украинский курорт налетела новая напасть Видео

17:04

Появились подробности состояния танцора Дорофеевой на следующий день после травмы

16:55

Симптомы Альцгеймера: признаки вождения могут указывать на ранние стадии заболевания Видео

16:50

"Вкусная": Бывшая жена Позитива впечатлила аппетитной фигурой, катаясь на доске

Реклама
16:31

В Киеве таксист издевался над Украиной и жестоко изрезал ножом американца

16:30

У россиянки в руках взорвался батон Видео

16:19

Неожиданные способы использования уксуса в доме и для здоровья Видео

15:44

Киевлян предупреждают о новом локдауне: власти готовят новые спецпропуска и ограничения Видео

15:44

Спинальный хирург назвал шесть неожиданных причин боли в спине Видео

15:43

Как пополнить Водафон без комиссии и что делать с бонусами

15:35

Украина в "логове" Лукашенко: Россия разразилась условием диалога по Донбассу

15:30

Пойдет ли по плану учебный год в Украине под атакой новых штаммов COVID-19 - прогноз Комаровского Видео

15:19

В УАФ определились с главными кандидатами на замену Шевченко во главе сборной Украины

15:17

Задержан сотрудник УГО, чуть не убивший танцора Нади Дорофеевой - появились видео драки Видео

15:04

Самое вкусное абрикосовое варенье на зиму: старинный рецепт Видео

14:58

Вера Брежнева сняла клип на песню Розовый дым Видео

14:30

Никаких планов по остановке СП-2: ФРГ не ударит по трубе, даже если РФ пойдет в атаку – Bloomberg Видео

14:14

Налетит опасная погода: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании Видео

14:11

Когда День шахтера в Украине в 2021 году: дата, традиции праздника, интересные факты о профессии

13:48

На популярном украинском курорте водный мотоцикл на скорости протаранил "банан" с людьми Видео

13:41

Названы три умных совета по приготовлению на гриле, чтобы избежать риска рака Видео

13:30

В Украине продолжает расти стоимость проезда: какая ситуация в разных регионах Видео

13:18

Первые признаки беременности – когда и на что обращать внимание Видео

13:13

Бухгалтеры, экономисты и юристы могут исчезнуть к 2030 году: 13 "ненужных" профессий в будущем

Реклама
13:08

Как Украина будет праздновать День Независимости: появилась программа мероприятий Видео

12:52

Засухи как в Испании или в Израиле: эксперты дали мрачный прогноз по изменению украинского климата Видео

12:46

В моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образа Фото Видео

12:45

"В процессе": Mamarika в роддоме - врачи готовят певицу к родам

12:43

Не менее трех порций: врачи рассказали, какие продукты обязательно нужны детям Видео

12:41

После решения СНБО бэк-офис "Укрзализныци" распускают - СМИ

12:30

Под Черновцами жениха серьезно наказали за стрельбу на собственной свадьбе Видео

12:15

Последнее свидание: во Львове во время урагана погибла влюблённая пара, шансов выжить не было Видео

12:06

Лунный гороскоп на неделю 2-8 августа для всех знаков Зодиака: перемены в жизни, кредиты и любовь Видео

12:06

Под ударом – школы, кафе и транспорт: Украину ждут ограничения для тех, кто не привился от COVID-19

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять