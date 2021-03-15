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Боль под правой лопаткой: когда это повод бежать к онкологу

15 марта 2021, 14:46

Боль обычно ощущается в правом плече, хотя может возникать с обеих сторон.

Плечо_массаж_спина
Боль обычно ощущается в правом плече, хотя может возникать с обеих сторон. / Pixabay

Симптомы рака печени часто не проявляются до поздних стадий заболевания, но иногда они могут проявиться раньше. Шишка в правой части живота, где расположена печень, является одним из основных симптомов, но могут быть затронуты и другие части тела.

По данным Американского онкологического общества, еще одним распространенным симптомом является боль в животе, но она также может сопровождаться болью в области правой лопатки.

Опухоль или распространение из опухоли может раздражать нервы, которые сообщают вашему мозгу, что боль исходит от вашей лопатки, тогда как на самом деле она исходит от печени.

Боль обычно ощущается в правом плече, хотя может возникать с обеих сторон.

Боль может распространяться и на спину.

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Другие симптомы рака печени перечислены NHS как:

  • Кожа или белки глаз становятся желтыми (желтуха). У вас также может быть зуд на коже, моча темнее и моча бледнее, чем обычно.
  • Потеря аппетита или похудание без попыток
  • Общее недомогание или симптомы гриппа

На пищеварение человека могут влиять и другие симптомы, например:

  • Тошнота
  • Симптомы несварения желудка, например, быстрое чувство сытости во время еды
  • Очень опухший живот, связанный с тем, что вы едите.

Национальная служба здравоохранения сообщает, если у вас есть опухоль в животе, вы потеряли заметное количество веса за последние шесть-12 месяцев без попыток или у вас есть другие симптомы рака печени, которые ухудшаются или не проходят через две недели.

Орган здоровья добавляет: "Эти симптомы очень распространены и могут быть вызваны множеством различных состояний. Их наличие не означает, что у вас рак печени. Но важно, чтобы их проверил терапевт. Это потому, что если они вызваны раком, его раннее обнаружение делает его более излечимым".

Причина рака печени не всегда ясна, но было обнаружено, что у некоторых людей она выше:

  • Люди старше 60 лет - чаще всего встречаются у людей старше 85 лет.
  • Мужчины
  • Люди с определенными заболеваниями, такими как гепатит, цирроз печени, камни в желчном пузыре, диабет, паразиты в печени (печеночные сосальщики) и ВИЧ.
  • Если у вас есть брат, сестра или родитель, у которых был рак печени

Вы можете снизить вероятность заболевания раком печени следующими способами:

  • Попытки похудеть, если у вас избыточный вес
  • Ношение защитной одежды и масок, если вы работаете на работе, где вы подвергаетесь воздействию вредных химических веществ
  • Попытка сократить употребление алкоголя - избегайте употребления более 14 единиц в неделю
  • Бросайте курить

Но важно отметить, что любой может заболеть раком печени, даже если вы не думаете, что у вас больше шансов заболеть им.

здоровье Рак
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