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Боль в печени: на что обратить внимание, пока не потребовалась пересадка

2 декабря 2020, 08:55

Если печень не может правильно выполнять свою работу, это может быть опасно для жизни.

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Если печень не может правильно выполнять свою работу, это может быть опасно для жизни/Pixabay

Боль в печени может ощущаться в верхней части живота с правой стороны. Это может быть признаком серьезного заболевания, поэтому может потребоваться медицинская помощь.

Здоровая печень помогает организму бороться с инфекциями, очищает кровь и играет важную роль в обмене веществ. Она также может восстанавливаться при повреждении.

Если печень не может правильно выполнять свою работу, это может быть опасно для жизни.

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Боль в печени может возникать по разным причинам. Важно выяснить, что вызывает боль, и получить лечение, чтобы предотвратить необратимые повреждения.

Боль в печени может быть тупой и неспецифической, но может быть и сильной. Это может привести к боли в спине. Боль в печени иногда путают с болью в правом плече, животе или почке.

Многие заболевания печени и другие состояния органов могут вызывать боль в печени. Некоторые из них могут привести к повреждению печени. Без лечения печень со временем может перестать функционировать.

Заболевание печени относится к любому состоянию, которое вызывает воспаление или повреждение печени и может повлиять на функцию печени. Боль в печени часто является признаком заболевания печени.

Симптомы заболевания печени часто не проявляются до тех пор, пока состояние не прогрессирует, поэтому важно знать о боли в печени и других симптомах, которые могут сигнализировать о заболевании печени.

Пациентам следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если они испытывают любое из следующего:

  • сильная боль, особенно в животе
  • высокая температура
  • темная моча
  • бледный, кровянистый или смолистый кал
  • тошнота и рвота
  • потеря веса
  • желтоватая кожа
  • сильная чувствительность при прикосновении к животу
  • опухоль в животе или в ногах и лодыжках
  • зудящая кожа
  • хроническая усталость
  • потеря аппетита

Более 100 различных типов заболеваний печени могут вызывать боль в печени. Вот несколько примеров:

Холангит

Холангит - это воспаление системы желчных протоков, обычно вызванное бактериальной инфекцией. Желчный проток выводит желчь из печени и желчного пузыря, разнося ее в тонкий кишечник.

Инфекция холангита вызывает повышение давления в этой дренажной системе. Обычно это означает, что в системе есть препятствие или блокировка.

Это может быть связано с камнями, опухолью, сгустками крови или обратным потоком бактерий.

Гепатит

Гепатит означает воспаление печени. Наиболее частой причиной является вирус, но к другим причинам относятся злоупотребление алкоголем, токсины, прием некоторых лекарств и некоторые заболевания.

Есть несколько различных типов вируса гепатита.

По данным CDC, наиболее распространенными типами вирусного гепатита являются гепатит A, гепатит B и гепатит C.

Гепатиты B, C и D вызывают хронический гепатит, который в конечном итоге может привести к циррозу, печеночной недостаточности и раку печени.

  • Гепатит А обнаруживается в кале инфицированного человека и передается через употребление зараженной воды или пищи.
  • Гепатит B передается через биологические жидкости, такие как кровь и сперма.
  • Гепатит С передается через инфицированную кровь или иногда половым путем.
  • Гепатит D - вторичная инфекция, которая поражает только тех, кто болеет гепатитом B.
  • Гепатит Е передается через зараженную воду или пищу.
  • Аутоиммунный гепатит возникает, когда иммунная система атакует клетки печени.

Гепатит может быть острым, то есть внезапным и краткосрочным, или хроническим, то есть долгосрочным и стойким.

Абсцесс печени

Абсцесс печени - это скопление инфицированной жидкости или гноя, которое образуется в печени. Инфекция от определенных микробов, таких как бактерии, паразиты или грибок, может вызвать абсцесс.

Абсцесс может повредить близлежащие ткани, вызвать кровотечение, дополнительные инфекции и даже смерть. Лечение может включать антибиотики или противогрибковые препараты, абсцесс может быть дренирован.

Последующие визуализационные исследования печени обычно проводятся, чтобы убедиться, что абсцесс исчез и что нет необратимых повреждений.

Цирроз

Цирроз - это необратимое рубцевание печени. Печень постепенно ухудшается и перестает нормально работать из-за длительной травмы.

Со временем рубцовая ткань заменяет здоровую ткань печени, и это может начать блокировать кровоток через печень. Здоровая печень может регенерировать свои поврежденные клетки. Если повреждение слишком серьезное или длительное, печень не может полностью восстановиться, и вместо этого образуется рубцовая ткань.

Цирроз развивается постепенно, но по мере его усугубления начинает отказывать печень. Это может привести к хронической печеночной недостаточности или к терминальной стадии заболевания печени, когда печень больше не может выполнять жизненно важные функции.

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Синдром Бадда-Киари

Это редкое заболевание печени, при котором сгустки крови блокируют кровоток из печени.

Кровь скапливается в печени, вызывая ее увеличение. В некоторых случаях может увеличиваться и селезенка.

Скопление крови вызывает повышение артериального давления в воротной вене. Это ответвление вены для переноса крови в печень из кишечника. Это повышение давления известно как портальная гипертензия.

Портальная гипертензия вызывает скопление жидкости в брюшной полости. Заблокированные вены вызывают замедление или остановку кровотока от печени к сердцу.

Также возможно рубцевание печени или цирроз.

Люди, у которых кровь склонна к свертыванию, также больше подвержены риску синдрома Бадда-Киари. Сюда входят беременные женщины и женщины с опухолью, хроническим воспалительным заболеванием, нарушением свертывания крови или инфекцией.

Влияние алкоголя

Обычно печень расщепляет алкоголь и выводит его из организма. Если человек потребляет больше алкоголя, чем может переработать печень, клетки печени могут быть повреждены или разрушены.

Высокое потребление алкоголя может привести к накоплению жира и воспалению в печени, а это может привести к алкогольному циррозу.

Цирроз, вызванный алкоголем, нельзя вылечить даже после прекращения употребления алкоголя, но отказ от алкоголя может предотвратить дальнейшие повреждения и улучшить симптомы.

Причины и факторы риска заболеваний печени

Заболевание печени имеет несколько различных причин, в том числе:

  • инфекция
  • проблемы с иммунной системой
  • генетические факторы
  • токсическое действие лекарств
  • рак
  • хроническое злоупотребление алкоголем
  • накопление жира в печени

Факторы, повышающие риск развития заболевания печени или связанного с ним осложнения, включают:

  • сильное употребление алкоголя
  • инъекционные наркотики или совместное использование игл
  • незащищенный секс
  • воздействие определенных химикатов или токсинов
  • диабет
  • ожирение

Диагностика

Многие состояния могут вызывать боль в печени, поэтому важно выяснить, какое из них присутствует.

Врач проведет медицинский осмотр и изучит историю здоровья человека.

Другие варианты тестирования могут включать:

  • анализы крови для оценки функции печени или выявления конкретных проблем с печенью или генетических состояний
  • визуализационные тесты, такие как компьютерная томография, МРТ и ультразвук для оценки повреждения печени
  • анализ тканей, который включает взятие образца ткани из печени для лабораторного исследования

Иногда боль в печени проходит после некоторых изменений в образе жизни, таких как воздержание от алкоголя, похудение или соблюдение здоровой диеты.

Другие проблемы могут потребовать лечения или хирургического вмешательства. При печеночной недостаточности может потребоваться пересадка печени.

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