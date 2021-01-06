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Боль в пояснице: когда она "сигналит" о проблемах с почками

6 января 2021, 22:52

Обратите внимание на важные факторы - при повреждении почек в организме могут накапливаться продукты жизнедеятельности и жидкость.

спина, болезнь спины
Обратите внимание на важные факторы - при повреждении почек в организме могут накапливаться продукты жизнедеятельности и жидкость. / Фото sunny7.ua

Из-за расположения почек, многие люди могут не понимать, исходит ли боль, которую они испытывают в этой области, от спины или почек.

Симптомы, расположение и тяжесть боли - вот некоторые из указаний на то, является ли это простая боль в пояснице или что-то более серьезное.

Обратите внимание на важные факторы - при повреждении почек в организме могут накапливаться продукты жизнедеятельности и жидкость.

Это может вызвать отек лодыжек, тошноту, слабость, плохой сон и одышку.

Без лечения повреждения может усугубиться, и в конечном итоге ваши почки могут перестать работать, что может быть опасно для жизни.

По данным WebMD, боль в почках - это дискомфорт, который исходит из области, где находятся ваши почки. Сайт о здоровье продолжает: "Это часто описывают как тупую боль, которую вы чувствуете в боках, спине или животе.

Но боль в этих областях не всегда является признаком проблемы с почками. Боль в почках легко принять за обычную боль в спине. Но есть некоторые различия в том, как ощущается боль в почках и где она находится, по сравнению с болью в спине.

Боль в почках может иметь множество причин, некоторые из которых могут быть серьезными, и если вы заметили боль, которая, по вашему мнению, может исходить от одного или обоих этих органов, обратитесь к врачу.

Большая часть боли в пояснице возникает в результате травмы, такой как растяжение мышц или растяжение из-за резких движений или плохой механики тела при подъеме тяжелых предметов.

Боль в пояснице также может быть следствием некоторых заболеваний, таких как:

  • Рак спинного мозга
  • Разрыв или грыжа межпозвоночного диска
  • Радикулит
  • Артрит
  • Инфекции позвоночника

Симптомы боли в почках включают:

  • Тупая боль, обычно постоянная
  • Боль под грудной клеткой или в животе
  • Боль в боку; обычно только одна сторона, но иногда болят обе
  • Острая или сильная боль, которая может приходить волнообразно
  • Боль, которая может распространиться на пах или живот

"Как только вы определите, исходит ли ваша боль в спине или в почках, подумайте о том, чтобы обратиться к врачу для обследования и лечения", - сказала Healthline.

Сайт здравоохранения продолжает: "К вам всегда следует обращаться, если вы считаете, что у вас почечная инфекция или камень в почках. Вы могли бы вылечить острую слабую боль в спине, не обращаясь к врачу, но если она не проходит, является более чем легкой болью или распространяется, вам следует обратиться к врачу".

здоровье почки
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