Боль в пояснице: когда она "сигналит" о проблемах с почками

Обратите внимание на важные факторы - при повреждении почек в организме могут накапливаться продукты жизнедеятельности и жидкость. / Фото sunny7.ua

Из-за расположения почек, многие люди могут не понимать, исходит ли боль, которую они испытывают в этой области, от спины или почек.

Симптомы, расположение и тяжесть боли - вот некоторые из указаний на то, является ли это простая боль в пояснице или что-то более серьезное.

Обратите внимание на важные факторы - при повреждении почек в организме могут накапливаться продукты жизнедеятельности и жидкость.

Это может вызвать отек лодыжек, тошноту, слабость, плохой сон и одышку.

Без лечения повреждения может усугубиться, и в конечном итоге ваши почки могут перестать работать, что может быть опасно для жизни.

По данным WebMD, боль в почках - это дискомфорт, который исходит из области, где находятся ваши почки. Сайт о здоровье продолжает: "Это часто описывают как тупую боль, которую вы чувствуете в боках, спине или животе.

Но боль в этих областях не всегда является признаком проблемы с почками. Боль в почках легко принять за обычную боль в спине. Но есть некоторые различия в том, как ощущается боль в почках и где она находится, по сравнению с болью в спине.

Боль в почках может иметь множество причин, некоторые из которых могут быть серьезными, и если вы заметили боль, которая, по вашему мнению, может исходить от одного или обоих этих органов, обратитесь к врачу.

Большая часть боли в пояснице возникает в результате травмы, такой как растяжение мышц или растяжение из-за резких движений или плохой механики тела при подъеме тяжелых предметов.

Боль в пояснице также может быть следствием некоторых заболеваний, таких как:

Рак спинного мозга

Разрыв или грыжа межпозвоночного диска

Радикулит

Артрит

Инфекции позвоночника

Симптомы боли в почках включают:

Тупая боль, обычно постоянная

Боль под грудной клеткой или в животе

Боль в боку; обычно только одна сторона, но иногда болят обе

Острая или сильная боль, которая может приходить волнообразно

Боль, которая может распространиться на пах или живот

"Как только вы определите, исходит ли ваша боль в спине или в почках, подумайте о том, чтобы обратиться к врачу для обследования и лечения", - сказала Healthline.

Сайт здравоохранения продолжает: "К вам всегда следует обращаться, если вы считаете, что у вас почечная инфекция или камень в почках. Вы могли бы вылечить острую слабую боль в спине, не обращаясь к врачу, но если она не проходит, является более чем легкой болью или распространяется, вам следует обратиться к врачу".