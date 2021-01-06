Боль в пояснице: когда она "сигналит" о проблемах с почками

Обратите внимание на важные факторы - при повреждении почек в организме могут накапливаться продукты жизнедеятельности и жидкость.
Из-за расположения почек, многие люди могут не понимать, исходит ли боль, которую они испытывают в этой области, от спины или почек.
Симптомы, расположение и тяжесть боли - вот некоторые из указаний на то, является ли это простая боль в пояснице или что-то более серьезное.
Обратите внимание на важные факторы - при повреждении почек в организме могут накапливаться продукты жизнедеятельности и жидкость.
Это может вызвать отек лодыжек, тошноту, слабость, плохой сон и одышку.
Без лечения повреждения может усугубиться, и в конечном итоге ваши почки могут перестать работать, что может быть опасно для жизни.
По данным WebMD, боль в почках - это дискомфорт, который исходит из области, где находятся ваши почки. Сайт о здоровье продолжает: "Это часто описывают как тупую боль, которую вы чувствуете в боках, спине или животе.
Но боль в этих областях не всегда является признаком проблемы с почками. Боль в почках легко принять за обычную боль в спине. Но есть некоторые различия в том, как ощущается боль в почках и где она находится, по сравнению с болью в спине.
Боль в почках может иметь множество причин, некоторые из которых могут быть серьезными, и если вы заметили боль, которая, по вашему мнению, может исходить от одного или обоих этих органов, обратитесь к врачу.
Большая часть боли в пояснице возникает в результате травмы, такой как растяжение мышц или растяжение из-за резких движений или плохой механики тела при подъеме тяжелых предметов.
Боль в пояснице также может быть следствием некоторых заболеваний, таких как:
- Рак спинного мозга
- Разрыв или грыжа межпозвоночного диска
- Радикулит
- Артрит
- Инфекции позвоночника
Симптомы боли в почках включают:
- Тупая боль, обычно постоянная
- Боль под грудной клеткой или в животе
- Боль в боку; обычно только одна сторона, но иногда болят обе
- Острая или сильная боль, которая может приходить волнообразно
- Боль, которая может распространиться на пах или живот
"Как только вы определите, исходит ли ваша боль в спине или в почках, подумайте о том, чтобы обратиться к врачу для обследования и лечения", - сказала Healthline.
Сайт здравоохранения продолжает: "К вам всегда следует обращаться, если вы считаете, что у вас почечная инфекция или камень в почках. Вы могли бы вылечить острую слабую боль в спине, не обращаясь к врачу, но если она не проходит, является более чем легкой болью или распространяется, вам следует обратиться к врачу".