Боль в животе: Комаровский сказал, в каких случаях мчаться к врачу

Если у ребенка болит не в центре живота – это повод для обращения к врачу, отметил медик.
Педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что в некоторых случаях при боли в животе у детей срочно необходим врач.
К врачу необходимо неотложно обращаться, если в частности у ребенка живот болит справа внизу, есть следы крови во рвоте или в кале, поделился врач на своей странице в Instagram.
Медик добавил, что срочная помощь врача также необходимо, если кроме боли у ребенка есть понос и повышенная температура, потливость, бледность, сонливость, сыпь.
Комаровский отмели, что любая боль у ребенка не в центре живота (область вокруг пупка) является поводом для обращения к врачу.
"В детском возрасте боли в животе в большинстве случаев не опасны и связаны с повышенным газообразованием, спазмом кишечника, несвоевременной дефекацией (процесс выделения кала – Ред.). Такие боли (простые, неопасные...), как правило, локализуются в центре живота…", – объяснил педиатр.
Ранее сообщалось, что в случае болей внизу живота к врачу стоит обращаться, если есть такие симптомы:
- Внезапное усиление боли;
- Аномальные выделения из влагалища;
- Темно-бордовый или кровавый стул;
- Рвота кровью;
- Лихорадка.