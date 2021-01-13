Боль в животе: Комаровский сказал, в каких случаях мчаться к врачу

В некоторых случаях при болях в животе срочно нужен врач, поделился Евгений Комаровский / Скриншот

Педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что в некоторых случаях при боли в животе у детей срочно необходим врач.

К врачу необходимо неотложно обращаться, если в частности у ребенка живот болит справа внизу, есть следы крови во рвоте или в кале, поделился врач на своей странице в Instagram.

Медик добавил, что срочная помощь врача также необходимо, если кроме боли у ребенка есть понос и повышенная температура, потливость, бледность, сонливость, сыпь.

Комаровский отмели, что любая боль у ребенка не в центре живота (область вокруг пупка) является поводом для обращения к врачу.

"В детском возрасте боли в животе в большинстве случаев не опасны и связаны с повышенным газообразованием, спазмом кишечника, несвоевременной дефекацией (процесс выделения кала – Ред.). Такие боли (простые, неопасные...), как правило, локализуются в центре живота…", – объяснил педиатр.

Ранее сообщалось, что в случае болей внизу живота к врачу стоит обращаться, если есть такие симптомы: