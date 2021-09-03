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Болезнь сердца: неприятное ощущение, которое может указывать на то, что у вас есть заболевание

3 сентября 2021, 22:01

Люди склонны описывать ощущение "ограничения" или "удушья".

головная боль
Одним из основных симптомов, на которые следует обратить внимание, является боль в груди / Фото pixaby

Определенные симптомы, такие как отек лодыжки и одышка, могут указывать на то, что что-то не так. Однако одним из основных симптомов, на которые следует обратить внимание, является боль в груди, которая может быть постоянной или иметь резкий колющий эффект.

Знание всех предупреждающих знаков может помочь вам получить лечение и предотвратить сердечный приступ или инсульт. Следует отметить один признак - ощущение удушья, пишет Express.co.uk.

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Дэвид Ньюби, BHF Профессор кардиологии Джона Уитли в Центре передовых исследований BHF более подробно рассказал о симптоме удушья и 10 других признаках, на которые следует обратить внимание.

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Ощущение удушья

Профессор Ньюби из Эдинбургского университета сказал: "Слово" стенокардия "на самом деле означает" удушье ", и иногда стеснение или боль могут ощущаться в горле. Люди склонны описывать ощущение "ограничения" или "удушья".

Грудная боль

Это очевидный классический признак сердечного приступа, но многие до сих пор не понимают, что это может быть неотложная медицинская помощь. Профессор Ньюби объяснил: "Если у вас болит грудь и вы чувствуете себя очень плохо, вам следует набрать скорую и как можно скорее вызвать скорую помощь.

"Если это сердечный приступ, его обычно описывают как тяжесть, стеснение или давление в груди; люди часто описывают это как "слон сидел у меня на груди" или "это было похоже на тугую повязку вокруг моей груди", что-то вроде давящего чувства ".

Чувство тошноты

Ньюби сообщил, что боль в груди, сопровождающаяся значительным плохим самочувствием, означает, что человеку следует обратиться в службу экстренной помощи, а не к терапевту.

Боль в желудке или несварение желудка

"Поскольку сердце, пищевод [проход между вашим ртом и желудком] и желудок лежат в непосредственной близости друг от друга, проблема как для людей, так и для врачей состоит в том, что жгучая боль или боль типа несварения желудка и "Боль в сердце трудно распутать", - сказал Ньюби.

Чувство потливости

Не о чем беспокоиться, когда вы потеете, когда ходили в спортзал или потому что сегодня очень жаркий день. Но ощущение жара и липкости наряду с болями в груди - знак того, что вам следует вызвать скорую помощь.

Боль в ноге

Ньюби посоветовал: "Если при ходьбе у вас возникает ощущение сжатия и спазма в икрах, возможно, стоит обратиться к врачу, поскольку это может быть маркером ЗПА (заболевания периферических артерий). Чаще всего встречается у курильщиков и людей, страдающих диабетом ".

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