Болезни печени: тревожные симптомы, с которыми нужно бежать к врачу

Причина развития варикозного расширения вен пищевода заключается в том, что крови необходимо найти способ обойти закупорку.
К заболеваниям печени могут вести несколько путей - употребление жирной пищи, злоупотребление алкоголем и другое.
Медики рассказали про первые признаки и симптомы заболеваний этого важного органа, пишет Express.
Последнее исследование показало, что признаки болезни могут появляться ближе ко рту.
Речь идет о варикозном расширении вен пищевода. Оно развивается в пищеводе, трубке, соединяющей горло с желудком. Варикоз пищевода развивается, когда приток крови к печени блокируется тромбом. Они также могут быть вызваны рубцовой тканью на печени.
Причина развития варикозного расширения вен пищевода заключается в том, что крови необходимо найти способ обойти закупорку.
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В результате тромб попадает в мелкие кровеносные сосуды; те, которые не предназначены для перевозки больших объемов крови.
Впоследствии эти сосуды могут протечь или даже разорваться, вызывая кровотечение, которое может быть опасным для жизни.
Симптомы варикозного расширения вен пищевода включают:
- Рвота большим количеством крови•
- Черный, дегтеобразный стул
- Головокружение
- Потеря сознания
Если у вас появились данные симптомы - вам нужно обязательно показаться к врачу.
Кроме того, пациенты с жалобами также могут пройти процедуру, позволяющую проверить варикоз. Варикозное расширение вен пищевода вызывается тяжелым рубцеванием печени, тромбом или паразитарной инфекцией.
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