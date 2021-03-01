Болит бедро: что нужно знать о боли в наружной части

Тип боли, которую испытывает человек, может помочь определить причину.
Существует множество возможных причин боли в наружной части бедра, степень тяжести которых может варьироваться от легкой тупой до сильной.
Варианты лечения будут зависеть от причины, но они могут включать обезболивающие и физиотерапию.
Конкретные симптомы, которые испытывает человек, скорее всего, будут зависеть от того, вызвана ли боль повреждением нервов, мышц, костей или суставов, сообщает Medical News Today.
В этой статье обсуждаются возможные причины боли в наружной части бедра и способы их лечения.
Симптомы
Тип боли, которую испытывает человек, может помочь определить причину. Например, боль в наружной части бедра может быть вызвана травмой нерва, если симптомы включают:
- ощущение жжения или покалывания
- стреляющие боли вверх и вниз по ноге
- онемение бедра
Повреждение мышц, сухожилий или связок может вызвать:
пульсация, глубокая боль или общая болезненность
- боль, усиливающаяся при надавливании
- боль, которая распространяется на другие области
- боль, которая усиливается при смене положения или долгом сидении
Кость может быть травмирована, если симптомы включают:
- глубокая, сильная боль
- боль после падения или несчастного случая
- опухоль или синяк в этой области
Симптомы, которые могут указывать на проблемы с суставами, включают:
- боль, которая в основном возникает вокруг бедра
- боль при движении сустава
- глубокая боль, которая постепенно усиливается
Причины
Боль во внешней стороне бедра может иметь множество причин. К ним относятся:
Парестетическая мералгия
Парестетическая мералгия может вызывать болезненное жжение на внешней стороне бедра. Состояние возникает, когда латеральный кожный нерв бедра в бедре оказывается сдавленным или зажатым.
Боль обычно проходит сама по себе по мере заживления нерва. Врач может порекомендовать принять меры, чтобы избежать сдавливания нерва, в том числе носить свободную одежду.
Симптомы парестетической мералгии включают:
- стреляющая или жгучая боль во внешней части бедра, которая может распространиться на колено
- боль на одной стороне тела
- ноет в паху
Радикулит
Ишиас - еще один тип нервной боли, которая может вызывать жгучую боль в бедрах. Боль обычно начинается в пояснице или бедре, а затем распространяется на бедро.
Ишиас возникает, когда седалищный нерв оказывается сдавленным - например, грыжей межпозвоночного диска. Состояние часто улучшается само по себе после отдыха.
Симптомы ишиаса включают:
- жжение или покалывание, обычно на одной стороне тела
- онемение бедер или ягодиц
- боль, которая меняет местоположение
- ощущение поражения электрическим током или покалывания в бедрах или бедрах
Травмы мягких тканей
Травмы мышц, связок и сухожилий, которые обычно возникают из-за упражнений или других физических нагрузок, могут вызывать широкий спектр симптомов в бедрах. Например, растяжение связок или растяжение могут возникнуть в результате падения или чрезмерного растяжения ноги.
Многие травмы мягких тканей заживают сами по себе, хотя человеку может потребоваться дать отдых в этой области или сделать легкую растяжку в течение некоторого времени. В некоторых случаях может помочь устранение первопричины, например, исправление плохой осанки.
Некоторые симптомы травм мягких тканей включают:
- ноющая боль в бедрах, которая может измениться при массаже
- боль, которая иногда меняет местоположение
- отек после травмы
Беременность
Беременность оказывает значительное давление на организм. Это давление может вызвать ломоту во всем теле, в том числе в бедрах.
Например, боль в тазовом поясе возникает из-за того, что бедра становятся менее устойчивыми. Обычно это проявляется в третьем триместре, когда развивающийся ребенок больше нагружает таз. Сначала человек может заметить боль в бедре и тазу, но боль может распространиться на бедра.
Некоторые симптомы могут включать:
- боль в бедрах или тазе
- щелчки или скрежеты в бедрах при движении
- боль, усиливающаяся при смене положения
Переломы костей
Сломанная бедро или бедренная кость могут вызывать сильную боль и мешать человеку ходить. Переломы костей обычно возникают внезапно после падения или травмы. Они требуют немедленного лечения, чтобы снизить риск длительного повреждения.
Некоторые симптомы перелома кости бедра включают:
- острая, сильная боль после падения или удара в бедро
- отек бедра
- трудности при ходьбе или движении ногой
Суставная боль
Боль в тазобедренном суставе может распространиться на бедро или вызвать мышечное напряжение в этой области.
Многие состояния могут вызывать боль в суставах, наиболее распространенным из которых является остеоартрит. Состояние вызывает износ хряща в тазобедренных суставах, что снижает амортизацию суставных костей и вызывает боль.
Симптомы включают:
- боль, которая развивается постепенно и со временем усиливается
- более сильная боль в определенное время дня, например, утром
- тугоподвижность суставов
- уменьшение боли после растяжения и движения
Диагностика
Врач начнет диагностический процесс с физического осмотра и проверки истории болезни человека. Они также спросят, когда началась боль, от чего она усиливается и меняется ли она с течением времени.
Врач может порекомендовать рентген или другой визуализирующий тест, чтобы проверить структуру бедра и найти признаки повреждения.
Уход
Лечение будет зависеть от того, что вызывает боль. Некоторые возможные варианты лечения включают:
- растяжение
- горячая или холодная терапия
- сжатие
- высота
- безрецептурные обезболивающие
- установка сломанной кости и использование гипса
- физиотерапия
- инъекции стероидов
- хирургия