Болит бедро: что нужно знать о боли в наружной части

Тип боли, которую испытывает человек, может помочь определить причину/Pixabay

Существует множество возможных причин боли в наружной части бедра, степень тяжести которых может варьироваться от легкой тупой до сильной.

Варианты лечения будут зависеть от причины, но они могут включать обезболивающие и физиотерапию.

Конкретные симптомы, которые испытывает человек, скорее всего, будут зависеть от того, вызвана ли боль повреждением нервов, мышц, костей или суставов, сообщает Medical News Today.

В этой статье обсуждаются возможные причины боли в наружной части бедра и способы их лечения.

Симптомы

Тип боли, которую испытывает человек, может помочь определить причину. Например, боль в наружной части бедра может быть вызвана травмой нерва, если симптомы включают:

ощущение жжения или покалывания

стреляющие боли вверх и вниз по ноге

онемение бедра

Повреждение мышц, сухожилий или связок может вызвать:

пульсация, глубокая боль или общая болезненность

боль, усиливающаяся при надавливании

боль, которая распространяется на другие области

боль, которая усиливается при смене положения или долгом сидении

Кость может быть травмирована, если симптомы включают:

глубокая, сильная боль

боль после падения или несчастного случая

опухоль или синяк в этой области

Симптомы, которые могут указывать на проблемы с суставами, включают:

боль, которая в основном возникает вокруг бедра

боль при движении сустава

глубокая боль, которая постепенно усиливается

Причины

Боль во внешней стороне бедра может иметь множество причин. К ним относятся:

Парестетическая мералгия

Парестетическая мералгия может вызывать болезненное жжение на внешней стороне бедра. Состояние возникает, когда латеральный кожный нерв бедра в бедре оказывается сдавленным или зажатым.

Боль обычно проходит сама по себе по мере заживления нерва. Врач может порекомендовать принять меры, чтобы избежать сдавливания нерва, в том числе носить свободную одежду.

Симптомы парестетической мералгии включают:

стреляющая или жгучая боль во внешней части бедра, которая может распространиться на колено

боль на одной стороне тела

ноет в паху

Радикулит

Ишиас - еще один тип нервной боли, которая может вызывать жгучую боль в бедрах. Боль обычно начинается в пояснице или бедре, а затем распространяется на бедро.

Ишиас возникает, когда седалищный нерв оказывается сдавленным - например, грыжей межпозвоночного диска. Состояние часто улучшается само по себе после отдыха.

Симптомы ишиаса включают:

жжение или покалывание, обычно на одной стороне тела

онемение бедер или ягодиц

боль, которая меняет местоположение

ощущение поражения электрическим током или покалывания в бедрах или бедрах

Травмы мягких тканей

Травмы мышц, связок и сухожилий, которые обычно возникают из-за упражнений или других физических нагрузок, могут вызывать широкий спектр симптомов в бедрах. Например, растяжение связок или растяжение могут возникнуть в результате падения или чрезмерного растяжения ноги.

Многие травмы мягких тканей заживают сами по себе, хотя человеку может потребоваться дать отдых в этой области или сделать легкую растяжку в течение некоторого времени. В некоторых случаях может помочь устранение первопричины, например, исправление плохой осанки.

Некоторые симптомы травм мягких тканей включают:

ноющая боль в бедрах, которая может измениться при массаже

боль, которая иногда меняет местоположение

отек после травмы

Беременность

Беременность оказывает значительное давление на организм. Это давление может вызвать ломоту во всем теле, в том числе в бедрах.

Например, боль в тазовом поясе возникает из-за того, что бедра становятся менее устойчивыми. Обычно это проявляется в третьем триместре, когда развивающийся ребенок больше нагружает таз. Сначала человек может заметить боль в бедре и тазу, но боль может распространиться на бедра.

Некоторые симптомы могут включать:

боль в бедрах или тазе

щелчки или скрежеты в бедрах при движении

боль, усиливающаяся при смене положения

Переломы костей

Сломанная бедро или бедренная кость могут вызывать сильную боль и мешать человеку ходить. Переломы костей обычно возникают внезапно после падения или травмы. Они требуют немедленного лечения, чтобы снизить риск длительного повреждения.

Некоторые симптомы перелома кости бедра включают:

острая, сильная боль после падения или удара в бедро

отек бедра

трудности при ходьбе или движении ногой

Суставная боль

Боль в тазобедренном суставе может распространиться на бедро или вызвать мышечное напряжение в этой области.

Многие состояния могут вызывать боль в суставах, наиболее распространенным из которых является остеоартрит. Состояние вызывает износ хряща в тазобедренных суставах, что снижает амортизацию суставных костей и вызывает боль.

Симптомы включают:

боль, которая развивается постепенно и со временем усиливается

более сильная боль в определенное время дня, например, утром

тугоподвижность суставов

уменьшение боли после растяжения и движения

Диагностика

Врач начнет диагностический процесс с физического осмотра и проверки истории болезни человека. Они также спросят, когда началась боль, от чего она усиливается и меняется ли она с течением времени.

Врач может порекомендовать рентген или другой визуализирующий тест, чтобы проверить структуру бедра и найти признаки повреждения.

Уход

Лечение будет зависеть от того, что вызывает боль. Некоторые возможные варианты лечения включают: